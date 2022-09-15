41歲陳自瑤生日船P三點式索爆上陣 黃翠如一件頭自暴其短

上月中被指與王浩信已正式離婚的陳自瑤(Yoyo)，日前度過了其41歲生日，唔知仲係唔係老公的王浩信無影，不過就有兩位好姊妹黃翠如與連詩雅為陳自瑤開船P送上生日驚喜。陳自瑤在社交網上載了兩張船P照，不過就冇乜睇頭，都係黃翠如夠老友，她把當日的開心時刻製成短片放上網，可見陳自瑤身穿三點式索爆賀壽，黃翠如的一件頭泳衣輸足十條街，方方面都比下去。
陳自瑤表現風騷
陳自瑤未受與老公王浩信離婚傳聞影響，上月底踏入41歲的她繼續快樂人生，更孖偽兩位好姊妹黃翠如、連詩雅出海慶生。事隔多天，陳自瑤在交網上載當日在船上拍攝的泳衣照，身穿粉藍色比堅尼外搭一件白色恤衫，陳自瑤表現得好風騷，跌膊騷香肩，雖然被指唔夠睇頭，但卻充分展現出其Fit到漏身材及白滑肌膚。
陳自瑤完全唔似41歲
當大家都覺得陳自瑤收收埋埋，黃翠如亦在社交網晒出當日出海的片段，仲公開陳自瑤的水著正面，性感程度爆燈，已經成為人妻人母、有個10歲女的陳自瑤，完全不似41歲，無添加的她絕對是得天獨厚。
黃翠如包到上頸
反觀與陳自瑤同年的黃翠如，下個月即將踏入41歲的她，未生過都顯然唔夠陳自瑤保養得好，當日她以桃紅色一件頭泳衣遊船河，大圓領差點包到上頸，仲要外加長袖防曬衣，保守到呢！出道時清清秀秀的黃翠如，近年更被指外貌有變，點睇都好似好唔自然。
黃翠如外遊後又唔同晒
黃翠如早前撇低老公蕭正楠到馬來西亞，日前就在IG上分享在馬來西亞探朋友的近照，結果又被讚「靚咗」似鬼妹仔，仲被網民翻查舊相做對照添！
黃翠如驚變「鬼妹仔」
到訪馬來西亞工作兼旅遊的黃翠如曾拜訪當地老友吳天瑜，更趁住好天氣齊齊下水曬泳衣輕露香肩！不過就有網民表示，翠如近排又「靚咗」，更滲出陣陣外國人味道爭啲認唔到，當中連詩雅、陳瀅留言讚她超靚，陳敏之更指她「有啲似鬼妹仔」，不過有部分網民就留言指妝容或拍照濾鏡影響，所以才會引起誤會，連帶翠如的舊相亦被翻查。
點擊睇睇翠如舊相：
黃翠如完成隔離出關家 7字反擊「透光鼻」指控
其實翠如個樣不止一次受到質疑，早前她在隔離期間自拍，抬起頭讓陽光曬在臉上，口郁郁扮「吃陽光」，有網民留言指「鼻樑透光」、「透光鼻」，黃翠如即大反擊：「我的鼻非常真的。」黃翠如大馬之行，是到當地出席活動，完成隔離出關後與閨密吳天瑜同場出活動，並留在當地與閨密好好敍舊﹗
黃翠如悍衛其「虎鼻」 強調冇後天加工
其實現年40歲的黃翠如，經常被指「愈大愈靚女」，早前黃翠如在IG貼出16歲時穿著格仔衫與現在的她做對比，即時引起網民熱烈討論，有人留言大讚她冇變過，不過，有讚當然亦有彈，也有人留言質疑翠如個鼻高咗靚晒﹗