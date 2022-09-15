41歲陳自瑤生日船P三點式索爆上陣 黃翠如一件頭自暴其短

上月中被指與王浩信已正式離婚的陳自瑤(Yoyo)，日前度過了其41歲生日，唔知仲係唔係老公的王浩信無影，不過就有兩位好姊妹黃翠如與連詩雅為陳自瑤開船P送上生日驚喜。陳自瑤在社交網上載了兩張船P照，不過就冇乜睇頭，都係黃翠如夠老友，她把當日的開心時刻製成短片放上網，可見陳自瑤身穿三點式索爆賀壽，黃翠如的一件頭泳衣輸足十條街，方方面都比下去。