新婚陳芷尤喜陀「龍B」 舊愛張振朗孖女友楊偲泳激罕同框放閃疑好事近
陳芷尤喜獲「龍B」 網友熱烈祝福
陳芷尤（Apple）在結婚不到一個半月後再報喜，宣布懷上了「龍B」。在IG上，她上傳了一段短片，片中她一邊品嚐著糖水，一邊展示著藍色的嬰兒口水肩，並配上了英文字幕「看著大家都宣布在2024懷孕，我想輪到我了！」，並使用了「#dragonbaby」、「#龍珠果」、「#小龍果」等的標籤，透露了這個喜訊，並似在預告所陀的是B仔。不少圈中好友，包括林芊妤（Coffee）、趙慧珊（Aka）和朱智賢等人都紛紛在網上向她送上了祝福。
楊偲泳帶張振朗參加《毒舌大狀》聚會
另一方面，陳芷尤的舊愛張振朗與女友楊偲泳（Renci）拍拖近5年，關係也愈來愈高調。楊偲泳不僅與男友一起參與義工活動，探訪病童及其家人，更在社交媒體上分享了與男友以及《毒舌大狀》團隊的聚餐照片，同枱見到有黃子華、王丹妮、何啟華、廖子妤和謝君豪等人。照片中，張振朗與楊偲泳坐在一起，看起來非常甜蜜，這也讓網民們紛紛猜測兩人是否將有好消息宣布。
張振朗孖楊偲泳見好兄弟
張振朗不但在公開場合中與女友互動愈來愈頻繁，更高調帶女友去見一班好兄弟，有網民就猜測他受到舊愛結婚的影響，亦心急想同女友拉埋天窗。近日在王灝兒（JW）的家姐王仙兒的社交媒體限時動態中，便可以見到她分享了張振朗與女友楊偲泳及朱敏瀚、關曜儁等好兄弟一起吃飯的合照。照片中，楊偲泳依偎在張振朗的肩膀上，而張振朗的臉頰泛紅，看起來喝了不少酒，顯得十分開心。
網民猜測張振朗與楊偲泳好事將近
原來JW不只同張振朗拍過《約埋班Friend去旅行》，她和楊偲泳原來也早有淵源，楊偲泳就是在2015年演出JW《矛盾一生》MV出道。今次張振朗和楊偲泳之間的罕有甜蜜互動，引起不少網民的熱烈討論，大讚他們登對：「好配啊，俊男靚女」、「張振朗眼光好，找到一個有演技又有身材的女朋友」、「佢哋幾襯呀，係咪派帖呀？」、「搭着朱仔，上半身卻側向女友那邊，張振朗也太會了！」等等。
張振朗曾與陳芷尤拍拖5年 分手後始認愛
陳芷尤曾與張振朗拍拖5年，兩人同為TVB第25期藝員訓練班同學，可算識於微時，但兩人一直未有認愛，即使曾被爆同居、被揭同遊歐洲，女方更帶埋男友返家鄉見家長，但仍堅稱只是朋友關係，直到2018年4月兩人分手，張振朗才自爆原來和Apple已拍拖5年，更突然情深指自己花了近一年時間去平伏甩拖心情。不過到2019年張振朗便和楊偲泳（Renci）高調認愛，兩人拍拖至今亦已有5年。
張振朗與楊偲泳拍拖5年已融入家中
張振朗與現任女友楊偲泳2019年5月被網民踢爆在日本東京著情侶裝拍拖，之後兩人直認相愛，雖然鮮有貼出合照，但二人近年亦越愛越高調，經常被捕獲，更曾一同出席洪永城與梁諾妍婚禮，以及朋友聚會，楊偲泳更已融入張家，與張振朗一齊慶祝大嫂的生日，關係相當穩定。
楊偲泳曾被封「巨咪陳妍希」
Renci樣貌酷似陳妍希，身材極好，曾被封「巨咪陳妍希」，Renci本來是nowTV及ViuTV經理人合約藝人，曾演出劇集《暖男爸爸》、《男排女將》等，不過2020年約滿後宣告離巢，近年改為主攻電影發展，早前拍住談善言演出《喜歡妳是妳》，大膽扮演女同性戀者，當時Renci表現已經備受讚賞，之後拍住黃子華在電影《毒舌大狀》中擔正要角，飾演霸氣正義女律師方家軍，更是人氣急升。唔講唔知，Renci除咗演技出色，亦是香港排球乙組聯賽球隊匯青的球員，運動了得！