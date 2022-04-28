張振朗舊愛陳芷尤新加坡爆紅做女一 比堅尼沙灘照盡騷惹火身材

陳芷尤離開無綫後，返回家鄕新加坡發展演藝事業，拍電影又拍網劇，雖然感情上唔似前度張振朗已有新戀情，不過事業就非常得意，早前仲拍賀歲片做女一。陳芷尤從不吝嗇天生的好身材，不時在社交網派福利，日前她飛泰國布吉玩，一輯比堅尼沙灘照非常火辣。