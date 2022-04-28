張振朗舊愛陳芷尤新加坡爆紅做女一 比堅尼沙灘照盡騷惹火身材
陳芷尤返老家發展順利
33歲的陳芷尤（Apple）當年與張振朗分手後，於2019年離開無綫返回老家新加坡發展，一切重新開始，但她不時更新社交網，讓香港粉絲可以緊跟貼她的最新動向。陳芷尤唔想再做花瓶，幾年來在新加坡拍過不少電影及網劇，人氣不斷升，今年初由她主演的賀歲電影《女兵外傳》亦在新加坡和馬來西亞上映，可見她已是當地炙手可熱的女演員。
陳芷尤泰國度假影靚相
向來喜歡陽光與海灘的陳芷尤，在社交網上載早前去泰國布吉度假時拍攝的泳照，並在帖文中寫道：「What’s one song that comes first to your mind? Mine will be “Don’t worry, be happy“ by bobby mc Ferrin（你腦入面第一時間諗到邊隻歌？我就係Bobby McFerrin嘅〈Don’t worry, be happy〉）」。陳芷尤樂觀正面的態度，再加上耀眼的比堅尼沙灘照，絕對令人快樂在擴張。
陳芷尤弄狗為樂
除了性感照，陳芷尤閒時亦弄狗為樂，去邊都帶住愛犬Soju，在家更不時抱緊處理，相當肉緊，早前身穿t恤的陳芷尤將Soju塞入身上衫內，被焗住的Soju不停掙扎，狂踩陳芷尤34D心口，能夠同陳芷尤「人狗交融」，網民都紛紛留言：「想做你隻狗﹗」
陳芷尤同張振朗拍拖五年突分手
陳芷尤身形嬌小但上圍凸出有「小舒淇」之稱，11年參加港姐未能入圍，後加入藝訓班成為合約藝員，在無綫的工作大多要以身材做賣點，同張振朗拍拖五年一直唔認愛，18年突然在網上公告分手，翌年陳芷尤約滿無綫後便返回家鄉新加坡。
陳芷尤任愛犬踩心口
陳芷尤去年養了一頭松鼠狗Soju，陳芷尤錫狗錫到燶，行街、歎Tea甚至滑水都帶埋愛犬，對住還是BB的Soju，陳芷尤相當肉緊，不時親嘴攬到實，日前著住粉紅色T恤的陳芷芷，將狗狗塞入衫內，被困住的Soju不停掙扎之餘，不停在陳芷尤身上狂踩，34D巨乳任由Soju狂踩，Soju幾經掙扎在衫領口捐個頭出來，陳芷尤立即錫錫獎勵，一眾網民留言「但願做隻狗」、「羡慕你的狗，不知你愿不愿意收留我這隻單身狗」、「狗狗可以吃奶奶」、「你的狗真幸福」。
陳芷尤新加坡當演員待遇比TVB好得多
陳芷尤在新加坡發展演藝事業，發展順利，拍電影做女一不再只以身材做賣點，發展明顯比在無綫時好，而且待遇大不同，陳芷尤曾在訪問中表示在新加坡，開工時間不會長於十二小時，每隔七天有一天休息，而且薪酬比在TVB多，佢話：「唔似喺TVB有開工冇收工﹗」所以未有回巢打算。
張振朗 陳芷尤 5年情不再
相愛5年都未肯承認戀情，想不到張振朗和陳芷尤第一次承認關係，係夾啱Timing同口供出Po宣布分手。17年5月，二人拍住拖飛去歐洲遊完法國再遊荷蘭，互做專屬攝影師隔空晒恩愛，想不到相隔不到一年，愛的印記變分手通告，巴黎海邊漫遊照變此情不再空凳相。
多女埋身是分手原因之一
據知情人士透露，15年在《愛‧回家》第二輯飾演男主角Anson的張振朗人氣急升，緋聞亦都跟住來。上位兩年每年拍四套劇、由跑龍套變男二甚至升呢做男主角，而次次拍劇都必然同合作對手傳緋聞。蔡思貝、劉佩玥、龔嘉欣、陳瀅見一個傳一個，被力捧已經劇接劇聚少離多，又日日見電力小花多過見女友，緋聞疑幻似真，陳芷尤終於感到心淡決定斬纜。
陳芷尤心情沉重搵閨密陪
據知情人表示：「佢兩個夾好將戀情低調，為咗唔影響大家事業，但係Owen(張振朗)同啲小花成日傳緋聞，又玩到癲咁，芷尤已經覺得好冇安全感！而且Owen走紅之後愈嚟愈忙，大家連見面時間都冇乜，結婚目標更加係遙遙無期！」雖然陳芷尤係提出分手嗰個，但還是大受打擊，更曾被本刊目擊約埋閨密白雲去街陪散心。
不過人在商場、老友又在身邊，琳琅滿目商品依然不能轉移陳芷尤視線，全程心不在焉按電話、行步路都扁晒嘴，看來回復心情move on還需要一段時間。
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