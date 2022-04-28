陳芷尤

張振朗舊愛陳芷尤新加坡爆紅做女一 比堅尼沙灘照盡騷惹火身材

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陳芷尤離開無綫後，返回家鄕新加坡發展演藝事業，拍電影又拍網劇，雖然感情上唔似前度張振朗已有新戀情，不過事業就非常得意，早前仲拍賀歲片做女一。陳芷尤從不吝嗇天生的好身材，不時在社交網派福利，日前她飛泰國布吉玩，一輯比堅尼沙灘照非常火辣。

陳芷尤 陳芷尤早前到泰國布吉旅行，拍下不少沙灘照。
陳芷尤早前到泰國布吉旅行，拍下不少沙灘照。（圖片來源：[email protected]
陳芷尤 唔好以為冇嘢睇，陳芷尤輕輕一露，有料到。
唔好以為冇嘢睇，陳芷尤輕輕一露，有料到。（圖片來源：[email protected]

陳芷尤返老家發展順利

33歲的陳芷尤（Apple）當年與張振朗分手後，於2019年離開無綫返回老家新加坡發展，一切重新開始，但她不時更新社交網，讓香港粉絲可以緊跟貼她的最新動向。陳芷尤唔想再做花瓶，幾年來在新加坡拍過不少電影及網劇，人氣不斷升，今年初由她主演的賀歲電影《女兵外傳》亦在新加坡和馬來西亞上映，可見她已是當地炙手可熱的女演員。

陳芷尤 今年初在星馬上映的賀歲電影《女兵外傳》，由陳芷尤做女一。
今年初在星馬上映的賀歲電影《女兵外傳》，由陳芷尤做女一。（圖片來源：[email protected]
陳芷尤 陳芷尤離開無綫後唔再靠性感上位，不再做花瓶。
陳芷尤離開無綫後唔再靠性感上位，不再做花瓶。（圖片來源：[email protected]

陳芷尤泰國度假影靚相

向來喜歡陽光與海灘的陳芷尤，在社交網上載早前去泰國布吉度假時拍攝的泳照，並在帖文中寫道：「What’s one song that comes first to your mind? Mine will be “Don’t worry, be happy“ by bobby mc Ferrin（你腦入面第一時間諗到邊隻歌？我就係Bobby McFerrin嘅〈Don’t worry, be happy〉）」。陳芷尤樂觀正面的態度，再加上耀眼的比堅尼沙灘照，絕對令人快樂在擴張。

陳芷尤 陳芷尤鍾情戶外活動。
陳芷尤鍾情戶外活動。（圖片來源：[email protected]
陳芷尤 陳芷尤的社交網內比堅尼照任睇唔嬲。
陳芷尤的社交網內比堅尼照任睇唔嬲。（圖片來源：[email protected]

陳芷尤弄狗為樂

除了性感照，陳芷尤閒時亦弄狗為樂，去邊都帶住愛犬Soju，在家更不時抱緊處理，相當肉緊，早前身穿t恤的陳芷尤將Soju塞入身上衫內，被焗住的Soju不停掙扎，狂踩陳芷尤34D心口，能夠同陳芷尤「人狗交融」，網民都紛紛留言：「想做你隻狗﹗」

陳芷尤近月養了一隻松鼠狗，當係自己BB一樣，特製親子裝去街，不時在IG分享其親子樂。
陳芷尤去年養了一隻松鼠狗，當係自己BB一樣，特製親子裝去街，不時在IG分享其親子樂。(圖片來源：[email protected])
陳芷尤 做陳芷尤隻狗真係好幸福。
做陳芷尤隻狗真係好幸福。（圖片來源：[email protected]

陳芷尤同張振朗拍拖五年突分手

陳芷尤身形嬌小但上圍凸出有「小舒淇」之稱，11年參加港姐未能入圍，後加入藝訓班成為合約藝員，在無綫的工作大多要以身材做賣點，同張振朗拍拖五年一直唔認愛，18年突然在網上公告分手，翌年陳芷尤約滿無綫後便返回家鄉新加坡。

近日身穿粉紅上衣的陳芷尤，同愛犬Soju在家親子活動，把五個月大的松鼠塞入衫內，被困在內的狗狗不停對準主人心口狂踩。
早前身穿粉紅上衣的陳芷尤，同愛犬Soju在家親子活動，把五個月大的松鼠塞入衫內，被困在內的狗狗不停對準主人心口狂踩。(圖片來源：[email protected])
愛犬Soju在陳芷尤胸貼胸，任由愛犬在其身上狂踩。
愛犬Soju在陳芷尤胸貼胸，任由愛犬在其身上狂踩。(圖片來源：[email protected])

陳芷尤任愛犬踩心口

陳芷尤去年養了一頭松鼠狗Soju，陳芷尤錫狗錫到燶，行街、歎Tea甚至滑水都帶埋愛犬，對住還是BB的Soju，陳芷尤相當肉緊，不時親嘴攬到實，日前著住粉紅色T恤的陳芷芷，將狗狗塞入衫內，被困住的Soju不停掙扎之餘，不停在陳芷尤身上狂踩，34D巨乳任由Soju狂踩，Soju幾經掙扎在衫領口捐個頭出來，陳芷尤立即錫錫獎勵，一眾網民留言「但願做隻狗」、「羡慕你的狗，不知你愿不愿意收留我這隻單身狗」、「狗狗可以吃奶奶」、「你的狗真幸福」。

愛犬不停在陳芷尤身上郁動，人狗相當親蜜。
愛犬不停在陳芷尤身上郁動，人狗相當親蜜。(圖片來源：[email protected])
愛犬幾經掙扎才在衣領搵到出口，陳芷尤表現興奮。
愛犬幾經掙扎才在衣領搵到出口，陳芷尤表現興奮。(圖片來源：[email protected])
陳芷尤立即獎勵錫錫愛犬Soju。
陳芷尤立即獎勵錫錫愛犬Soju。(圖片來源：[email protected])

陳芷尤新加坡當演員待遇比TVB好得多

陳芷尤在新加坡發展演藝事業，發展順利，拍電影做女一不再只以身材做賣點，發展明顯比在無綫時好，而且待遇大不同，陳芷尤曾在訪問中表示在新加坡，開工時間不會長於十二小時，每隔七天有一天休息，而且薪酬比在TVB多，佢話：「唔似喺TVB有開工冇收工﹗」所以未有回巢打算。

34D陳芷尤塞愛犬入衫任踩胸 網民：想做你隻狗
另一日，陳芷尤同愛犬Soju的親子活動，是人狗共舞，把Soju放上心口，34D巨乳成了Soju寬闊的平台，陳芷尤隨住立樂搖來搖去，Soju都唔會跌。(圖片來源：[email protected])
陳芷尤另一日，將椅墊套住Soju，被困在內的Soju不停亂行，似乎受驚過度，不過陳芷尤樂此不疲，更指同狗狗玩hide and seek。
陳芷尤另一日，將椅墊套住Soju，被困在內的Soju不停亂行，似乎受驚過度，不過陳芷尤樂此不疲，更指同狗狗玩hide and seek。(圖片來源：[email protected])
陳芷尤 出海一樣與狗同行。
出海一樣與狗同行。(圖片來源：[email protected])
陳芷尤 滑水都帶埋狗狗。
滑水都帶埋狗狗。(圖片來源：[email protected])
Soju枕住陳芷尤的人肉咕𠱸，相當疏乎﹗
Soju枕住陳芷尤的人肉咕𠱸，相當疏乎﹗(圖片來源：[email protected])
陳芷尤high tea都一樣帶埋狗狗。
陳芷尤high tea都一樣帶埋狗狗。(圖片來源：[email protected])

張振朗 陳芷尤 5年情不再

相愛5年都未肯承認戀情，想不到張振朗和陳芷尤第一次承認關係，係夾啱Timing同口供出Po宣布分手。17年5月，二人拍住拖飛去歐洲遊完法國再遊荷蘭，互做專屬攝影師隔空晒恩愛，想不到相隔不到一年，愛的印記變分手通告，巴黎海邊漫遊照變此情不再空凳相。

陳芷尤 張振朗
拍拖5年共賦同居，張振朗一直收收埋埋與陳芷尤情侶關係，絕少放閃，可惜呢段情始終敵不過男方緋聞纏身。（圖片來源：東方新地資料庫）
陳芷尤 張振朗
去年七月，張振朗還趁自己生日，陪女友陳芷尤回新加坡見家長。（圖片來源：東方新地資料庫）
陳芷尤 張振朗
17年5月，張振朗同陳芷尤齊齊出發歐洲浪漫遊法國、荷蘭，當日愛的印記，18年4月則被用來作分手公告的照片，亦是張振朗唯一一次承認對方(前)女友身份，連分手都要夾過，似乎有啲造作。（圖片來源：[email protected]
陳芷尤 張振朗
（圖片來源：[email protected]
陳芷尤 張振朗
（圖片來源：[email protected]

多女埋身是分手原因之一

據知情人士透露，15年在《愛‧回家》第二輯飾演男主角Anson的張振朗人氣急升，緋聞亦都跟住來。上位兩年每年拍四套劇、由跑龍套變男二甚至升呢做男主角，而次次拍劇都必然同合作對手傳緋聞。蔡思貝、劉佩玥、龔嘉欣、陳瀅見一個傳一個，被力捧已經劇接劇聚少離多，又日日見電力小花多過見女友，緋聞疑幻似真，陳芷尤終於感到心淡決定斬纜。

陳芷尤 張振朗
一齊5年一直少晒恩愛，不過親密關係瞞都瞞唔到，除了同時期出埠到歐洲，還有齊齊去張振朗老友謝東閔家中玩狗。（圖片來源：[email protected]
陳芷尤 張振朗
（圖片來源：[email protected]

陳芷尤心情沉重搵閨密陪

據知情人表示：「佢兩個夾好將戀情低調，為咗唔影響大家事業，但係Owen(張振朗)同啲小花成日傳緋聞，又玩到癲咁，芷尤已經覺得好冇安全感！而且Owen走紅之後愈嚟愈忙，大家連見面時間都冇乜，結婚目標更加係遙遙無期！」雖然陳芷尤係提出分手嗰個，但還是大受打擊，更曾被本刊目擊約埋閨密白雲去街陪散心。

陳芷尤 張振朗
恢復單身，陳芷尤表面上出po話「艱難時期要選擇快樂」，實情唧都唔笑。老友白雲陪在身邊散心，一樣扁晒嘴好多心事。（圖片來源：東方新地資料庫）
陳芷尤 張振朗
白雲選購化妝品時與店員講不停，陳芷尤一於少理，企埋一邊不停撳電話。（圖片來源：東方新地資料庫）

不過人在商場、老友又在身邊，琳琅滿目商品依然不能轉移陳芷尤視線，全程心不在焉按電話、行步路都扁晒嘴，看來回復心情move on還需要一段時間。

陳芷尤 張振朗
行完街係時候同老友道別，陳芷尤攬攬白雲多謝陪伴時才終於露出笑容。（圖片來源：東方新地資料庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、東方新地資料庫

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