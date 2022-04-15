前港姐陳苑澄連晒多輯孕照被讚有少女味 去年底嫁太子爺浮誇金器成焦點
陳苑澄雙喜臨門
女團As One成員蘇皓兒近來在《金宵大廈2》 演出備受關注，人氣急升，而另一成員葦璇則在ViuTV《肥美人》中同參賽者跳《Candy Ball》，勾起大家對As One的回憶﹗現年27歲陳苑澄已成人妻兼將為人母，昔日隊員都表示羨慕﹗
宣布陀B女 笑言：似黐個肚上去﹗
陳苑澄透露陀女，英文名叫Nea，笑自己似假肚：「呢輯係我28週嘅時候影，個肚唔係好大，感覺係黐個肚上去咁﹗」不過網民留言指個肚都算大，讚她肥胎唔肥人﹗陳苑澄透露現時懷胎30周，跟相片中的自己，體重反而輕了：「唔知點解體重仲輕左小小，可能Nea太大食啦，所以下次產檢前我都要瘋狂進食。」
新手媽媽自爆勁騰雞 2-3周急照超聲波
陳苑澄透露自己懷孕時又驚又騰雞：「因為第一胎加上我呢啲小小事就勁浮誇嘅性格，頭三個月係經常不安，2個幾月有一日我係咁叫老公要買個聽筒返黎聽心跳，又上網睇咩胎心機，但發覺唔可以隨便用就算數，頭三個月我小小事就去醫生度問下check下，所以end up 2-3星期就有用超聲波睇Nea Tsang﹗」
陀B情緒起伏大 老公做出氣袋 免出街怕得罪人
陳苑澄指陀到第11周精神突然變好，心情都變好，「不過就開始咗爆躁mode，我老公直頭問我係咪以後都會咁乞人憎，所以小左出街小左見人，驚得罪人。上網又睇到以我呢個身高體重，要日吸收2000卡路里！所以我由開眼到合埋眼中間個口不停係咁食，不過好彩我完全無孕吐仲好大食，餘下六個月麻煩Nea姐睇住我呀﹗」
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港姐陳苑澄出嫁重金器成焦點 劉佩玥發感性長文
陳苑澄（Tania）去年底出嫁，昔日隊友蘇皓兒（Chloe）及陳葦璇等陪出嫁﹗新娘子豪嫁老字號酒行太子爺Gary，出嫁金器掛滿手同頸，風光出嫁，相當幸福﹗
陳苑澄姊妹團反傳統穿西裝陪嫁
陳苑澄2020年9月宣布嫁拍拖一年的酒行太子爺Gary，大晒4卡求婚巨鑽，被指令同期宣布婚訊的張寶兒都比下去﹗籌備一年，2021年11月終於出嫁，雖然在疫情下結婚，陳苑澄都依足傳統，上頭和著上中式裙褂在五星級酒店出嫁﹗為令姊妹團在接新娘環節應付班兄弟時更盡興， 蘇皓兒和陳葦璇等陪嫁姊妹穿西裝西褲陪出嫁﹗
陳苑澄將花球拋給蘇皓兒
陳苑澄斟茶及出門儀式完成後，新娘子及一班姊妹團齊齊換look，簽紙正式成為人妻後，到姊妹團最期待的拋花球環節，蘇皓兒成功接到幸福花球，她留言指「面對著冷靜的姊妹，唔小心搶到花球 ﹗」
「流星錘」龍鳳鈪分量十足
之後陳苑澄換上紅色大露背旗袍出席喜宴，並戴到一手一頸金器，相當耀眼，當中「流星錘」龍鳳鈪更加觸目﹗圈中好友劉佩玥、鄧卓殷都有出席﹗
劉佩玥感性祝賀：雖然你結婚了，我依舊會守在你身旁
劉佩玥和新娘子陳苑澄原來好老友，新娘子指阿Moon太高才放棄找她加入姊妹團，看見好友搵到幸福，阿Moon感性留言「相識之後，我們好像談過了很多很多，有種熟悉很安全的感覺，完全不用說『唔好同其他人講呀』，我們都會替對方靜靜藏好每句說話，我們似是相逢恨晚，但其實Timing又剛剛好，今天你出嫁了，很感動，感恩你身旁的人對你好好，你也對他好好，夫妻之間，就是如此美好吧﹗我的小公主，雖然你結婚了，我依舊會守在你身旁，就算再忙，你一句話我就飛奔過來，因為我知道你也會這樣守護著我，我愛你，祝你幸福快樂。」
黑色大露背晚裝影另類婚照
18年港姐陳苑澄（Tania）參選港姐奪得「現場至like才藝表演獎」，並入圍最後五強，陳苑澄之前是前女團As One成員。 2020年9月宣布嫁拍拖一年的有米男友Gary，並大晒4卡巨鑽戒，被指閃贏同期公布喜訊的張寶兒﹗經過一年籌備婚事，準人妻陳苑澄近日發放婚照，大玩雨中濕身激咀，相當激情，不過未婚夫投訴影完婚照病足咁多日﹗
陳苑澄為達成雨中婚照願望：自己book水車
陳苑澄 ：「IG唔係好夠長擺😂，起光落雨唱歌inspired，我同攝影師講影落雨，我自己book埋水車，口窒窒咁同Gary 講影落雨😂，人人都讚@garytsang0129咁好陪我癲，今次你100分carry﹗」
陳苑澄派帖給前女團隊員蘇皓兒
陳苑澄與As One成員蘇皓兒、陳葦璇及一眾閨密歡聚，慶祝陳苑澄廿七歲生日，蘇皓兒分享了當晚陳苑澄派發喜帖實況，準人妻戴上白色假髮加大紅蝴蝶結，閨密們亦以不同可愛造型現身陪準人妻兼壽星女玩番晚﹗
準人妻陳苑澄感動爆喊
陳苑澄去年終於派帖，在席間派帖給一班好姊妹，大家送上祝福，令準人妻感動落淚，不停用紙巾抺眼淚，似是預演婚禮現場，相信結婚當日在姊妹們陪嫁下的陳苑澄又會感動得淚灑當場吧！
9月公布嫁人 同期撞正張寶兒
2020年袁偉豪公布一年前已向女友張寶兒求婚成功，張寶兒大晒3卡求婚鑽戒後，其後18年落選港姐、前As One成員陳苑澄（Tania），亦宣布快做人妻，並在社交網po相宣布答應酒行太子爺Gary嘅求婚，拍拖唔夠一年就閃嫁，仲開心大晒目測有4卡嘅求婚戒指，一班好友紛紛留言祝福，真係差啲畀佢咁大粒嘅巨鑽閃親。
陳苑澄（Tania）在IG分享被求婚成功
前女子組合「As One」、曾選18年港姐的陳苑澄（Tania），在IG分享被求婚成功，她在社交平台截圖轉貼未婚夫Gary的貼文，相中大晒目測至少4卡的巨型鑽戒。她興奮於帖文中寫道：「Yes yes yes」還加上笑到喊的emoji，真係隔住個Mon都感受到佢嘅幸福！
成為準人妻的她，獲同屆港姐冠軍陳曉華、好姊妹蘇皓兒等留言祝福，Tania向傳媒表示未有婚禮的確實安排計劃，並稱並非有喜，當時正忙於拍攝TVB劇集《換命真相》及《星空下的仁醫》。
18年參選香港小姐成功晉身最後5強
Tania於2012年以組合「As One」成員身份出道，曾推出過《Catch Me Up》、《Candy Ball》等作品，更與成員蘇皓兒、陳嘉茵成為好友，不過Tania在2017年便與舊公司解約，18年參選了香港小姐更成功晉身最後5強，之後簽約無綫。
Tania去年5月被拍到與老牌酒行太子爺拍拖，當時她透露與男友拍拖未約半年，計番時間，至今拍拖未夠一年就決定結婚，認真可喜可賀。
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