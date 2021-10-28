港姐陳苑澄宣布嫁酒行太子爺 派帖時感動落淚 大晒4卡求婚巨鑽
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_so
陳苑澄派帖給前女團隊員蘇皓兒
陳苑澄與As One成員蘇皓兒、陳葦璇及一眾閨密歡聚，慶祝陳苑澄29日廿七歲生日，蘇皓兒分享了當晚陳苑澄派發喜帖實況，準人妻戴上白色假髮加大紅蝴蝶結，閨密們亦以不同可愛造型現身陪準人妻兼壽星女玩番晚﹗
準人妻陳苑澄感動爆喊
陳苑澄去年9月公布嫁酒行太子爺，近日終於派帖，在席間派帖給一班好姊妹，大家送上祝福，令準人妻感動落淚，不停用紙巾抺眼淚，似是預演婚禮現場，相信結婚當日在姊妹們陪嫁下的陳苑澄又會感動得淚灑當場吧！
去年9月公布嫁人 同期撞正張寶兒
去年袁偉豪公布一年前已向女友張寶兒求婚成功，張寶兒大晒3卡求婚鑽戒後，其後18年落選港姐、前As One成員陳苑澄（Tania），亦宣布快做人妻，並在社交網po相宣布答應酒行太子爺Gary嘅求婚，拍拖唔夠一年就閃嫁，仲開心大晒目測有4卡嘅求婚戒指，一班好友紛紛留言祝福，真係差啲畀佢咁大粒嘅巨鑽閃親。
陳苑澄（Tania）在IG分享被求婚成功
前女子組合「As One」、曾選18年港姐的25歲陳苑澄（Tania），日前在IG分享被求婚成功，她在社交平台截圖轉貼未婚夫Gary的貼文，相中大晒目測至少4卡的巨型鑽戒。她興奮於帖文中寫道：「Yes yes yes」還加上笑到喊的emoji，真係隔住個Mon都感受到佢嘅幸福！
成為準人妻的她，獲同屆港姐冠軍陳曉華、好姊妹蘇皓兒等留言祝福，Tania向傳媒表示未有婚禮的確實安排計劃，並稱並非有喜，當時正忙於拍攝TVB劇集《換命真相》及《星空下的仁醫》。
18年參選香港小姐成功晉身最後5強
Tania於2012年以組合「As One」成員身份出道，曾推出過《Catch Me Up》、《Candy Ball》等作品，更與成員蘇皓兒、陳嘉茵成為好友，不過Tania在2017年便與舊公司解約，18年參選了香港小姐更成功晉身最後5強，之後簽約無綫。
Tania去年5月被拍到與老牌酒行太子爺拍拖，當時她透露與男友拍拖未約半年，計番時間，至今拍拖未夠一年就決定結婚，認真可喜可賀。