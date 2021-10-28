484803dd-85e3-4424-b37f-c6483f56090d

港姐陳苑澄宣布嫁酒行太子爺 派帖時感動落淚 大晒4卡求婚巨鑽

最新娛聞
撰文：東方新地

前女團As One成員陳苑澄（Tania）去年9月宣布嫁拍拖一年的有米男友，並大晒4卡巨鑽，大晒幸福，更被指閃贏同期公布喜訊的張寶兒﹗經過一年籌備婚事，近日準人妻陳苑澄向閨密派喜帖，席間感動落淚，似是預演出嫁﹗

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]_so

陳苑澄派帖給前女團隊員蘇皓兒

陳苑澄與As One成員蘇皓兒、陳葦璇及一眾閨密歡聚，慶祝陳苑澄29日廿七歲生日，蘇皓兒分享了當晚陳苑澄派發喜帖實況，準人妻戴上白色假髮加大紅蝴蝶結，閨密們亦以不同可愛造型現身陪準人妻兼壽星女玩番晚﹗

陳苑澄 派帖
10月29日廿七歲生日的陳苑澄熱愛運動，不時大騷弗爆身材﹗（圖片來源：[email protected]
陳苑澄 派帖
陳苑澄派帖給蘇皓兒﹗（圖片來源：[email protected]_so）

準人妻陳苑澄感動爆喊

陳苑澄去年9月公布嫁酒行太子爺，近日終於派帖，在席間派帖給一班好姊妹，大家送上祝福，令準人妻感動落淚，不停用紙巾抺眼淚，似是預演婚禮現場，相信結婚當日在姊妹們陪嫁下的陳苑澄又會感動得淚灑當場吧！

陳苑澄 派帖
準人妻席間感動爆喊﹗（圖片來源：[email protected]_so）
前女團As One蘇皓兒、陳苑澄和陳葦璇合體﹗（圖片來源：IG@chloe_so）
前女團As One蘇皓兒、陳苑澄和陳葦璇合體﹗（圖片來源：[email protected]_so）

去年9月公布嫁人 同期撞正張寶兒

去年袁偉豪公布一年前已向女友張寶兒求婚成功，張寶兒大晒3卡求婚鑽戒後，其後18年落選港姐、前As One成員陳苑澄（Tania），亦宣布快做人妻，並在社交網po相宣布答應酒行太子爺Gary嘅求婚，拍拖唔夠一年就閃嫁，仲開心大晒目測有4卡嘅求婚戒指，一班好友紛紛留言祝福，真係差啲畀佢咁大粒嘅巨鑽閃親。

陳苑澄 派帖
陳苑澄是 2018年香港小姐競選，奪得「現場至like才藝表演獎」，並入圍最後五強。 （圖片來源：[email protected]
陳苑澄 派帖
陳苑澄和未婚夫Gary拍拖一年便宣告結婚，不時在IG放閃﹗（圖片來源：[email protected]
陳苑澄 派帖
粒巨鑽真的好大!（圖片來源：[email protected]

陳苑澄（Tania）在IG分享被求婚成功

前女子組合「As One」、曾選18年港姐的25歲陳苑澄（Tania），日前在IG分享被求婚成功，她在社交平台截圖轉貼未婚夫Gary的貼文，相中大晒目測至少4卡的巨型鑽戒。她興奮於帖文中寫道：「Yes yes yes」還加上笑到喊的emoji，真係隔住個Mon都感受到佢嘅幸福！

陳苑澄 派帖
（圖片來源：[email protected]

成為準人妻的她，獲同屆港姐冠軍陳曉華、好姊妹蘇皓兒等留言祝福，Tania向傳媒表示未有婚禮的確實安排計劃，並稱並非有喜，當時正忙於拍攝TVB劇集《換命真相》及《星空下的仁醫》。

陳苑澄 派帖
公布喜訊後，獲不少圈中好友祝福！包括劉佩玥、簡淑兒、區永權、陳安立、同屆港姐冠軍陳曉華及蘇皓兒等。
陳苑澄 派帖
游船河大晒長腿﹗（圖片來源：[email protected]
陳苑澄 派帖
（圖片來源：[email protected]
陳苑澄 派帖
陳曉華、蘇皓兒送上祝福﹗（圖片來源： [email protected]
陳苑澄 派帖
與「As One」成員蘇皓兒、陳葦璇（前名陳嘉茵）成為好友。（圖片來源：[email protected]
陳苑澄 派帖
在無綫參演過不少綜藝及劇集，當時正趕拍劇集《星空下的仁醫》。（圖片來源：[email protected]
陳苑澄 派帖
曾是As One成員的陳苑澄跳舞勁好！（圖片來源：[email protected]
前港姐陳苑澄宣布嫁酒行太子爺 大晒4卡求婚巨鑽同張寶兒鬥閃
（圖片來源：[email protected]

18年參選香港小姐成功晉身最後5強

Tania於2012年以組合「As One」成員身份出道，曾推出過《Catch Me Up》、《Candy Ball》等作品，更與成員蘇皓兒、陳嘉茵成為好友，不過Tania在2017年便與舊公司解約，18年參選了香港小姐更成功晉身最後5強，之後簽約無綫。

前港姐陳苑澄宣布嫁酒行太子爺 大晒4卡求婚巨鑽同張寶兒鬥閃
陳苑澄（Tania）6歲起學習芭蕾舞及中國舞超過12年。（圖片來源：[email protected]
前港姐陳苑澄宣布嫁酒行太子爺 大晒4卡求婚巨鑽同張寶兒鬥閃
身材fit爆﹗（圖片來源：[email protected]
陳苑澄於2004年至2010年為香港韻律體操隊代表隊成員，曾多次代表香港出戰本地、中國內地與國際比賽，筋骨相當柔軟。（圖片來源：IG@taniachanyc）
陳苑澄於2004年至2010年為香港韻律體操隊代表隊成員，曾多次代表香港出戰本地、中國內地與國際比賽，筋骨相當柔軟。（圖片來源：[email protected]

Tania去年5月被拍到與老牌酒行太子爺拍拖，當時她透露與男友拍拖未約半年，計番時間，至今拍拖未夠一年就決定結婚，認真可喜可賀。

前港姐陳苑澄宣布嫁酒行太子爺 大晒4卡求婚巨鑽同張寶兒鬥閃
同蘇皓兒感情要好。（圖片來源：[email protected]

讀者留言

熱門文章

 