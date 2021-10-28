港姐陳苑澄宣布嫁酒行太子爺 派帖時感動落淚 大晒4卡求婚巨鑽

前女團As One成員陳苑澄（Tania）去年9月宣布嫁拍拖一年的有米男友，並大晒4卡巨鑽，大晒幸福，更被指閃贏同期公布喜訊的張寶兒﹗經過一年籌備婚事，近日準人妻陳苑澄向閨密派喜帖，席間感動落淚，似是預演出嫁﹗

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_so