陳苡臻Ca姐蜜運後喪走樣脹爆有鬚根 網民驚歎：平時啲相執得好辛苦下
陳苡臻Ca姐升呢游學修女友後狀態不復當年
陳苡臻Ca姐在試當真新片「試玩毛《今際之國的有J》紅心J 單人牢房 Game 2」中，與岑珈其、鍾雪、吳肇軒等玩game，模仿《今際之國的有梄》內的「單人牢房」遊戲。穿上黑西裝的Ca姐，狀態與顏值巔峰期明顯相距甚遠，尖臉變圓臉，脹爆樣嚇親網民！
Ca姐脹爆成網上熱話
網民對陳苡臻Ca姐脹爆展開激烈討論：「脹咗好多」、「食咗咩藥咁脹？」、「游學修喺NFT賺幾千萬，條女咪食好住好，肥到走樣囉」、「嘩，以為依家嘅杜如風」、「眼肚又大又肥成咁搞乜？」、「肥咗上圍又無加碼？」、「連個鼻都變大咗，咁似人陀仔走樣」、「嘩，睇片現真章，平時啲執得好辛苦下」、「27歲就劣化」、「喺北角撞到佢，塊面成塊光酥餅咁」。
網民力指染髮後自暴其短出事
有網民認為陳苡臻Ca姐是因為染髮，才顯得出顏值減退：「因為染咗髮出咗事？」、「前男友原來甩難」、「其實鄰家女孩先襯佢，不過負評令佢都返唔返去以前啦」、「以前扮純兔，原來係咁嘅，相由心生」、「MK妹係易殘啲」、「佢唔扮鬼妹染呢個髮色，可能無咁顯老顯殘」、「都係睇番kayan9896人地高級好多」、「係咪諗住搵到游學修埋單，就hea左？」、「老闆娘睇住盤數同條佬咪得囉，顧唔切個樣」。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略
讀者留言