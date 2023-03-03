陳苡臻 ca姐

陳苡臻Ca姐蜜運後喪走樣脹爆有鬚根　網民驚歎：平時啲相執得好辛苦下

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陳苡臻Jessica（Ca姐）憑着在「試當真」被封為女神，去年四月更被爆出同游學修拍拖，慘成為負評王。最近有網民發現陳苡臻瘋狂走樣，脹爆盡顯殘態，女神光環盡失！

陳苡臻Ca姐升呢游學修女友後狀態不復當年

陳苡臻Ca姐在試當真新片「試玩毛《今際之國的有J》紅心J 單人牢房 Game 2」中，與岑珈其、鍾雪、吳肇軒等玩game，模仿《今際之國的有梄》內的「單人牢房」遊戲。穿上黑西裝的Ca姐，狀態與顏值巔峰期明顯相距甚遠，尖臉變圓臉，脹爆樣嚇親網民！

陳苡臻 Ca姐陳苡臻去年忽然賣性感，被指禾稈冚珍珠。
Ca姐陳苡臻去年忽然賣性感，被指禾稈冚珍珠。（圖片來源：FB＠陳苡臻Ca姐）

Ca姐脹爆成網上熱話

網民對陳苡臻Ca姐脹爆展開激烈討論：「脹咗好多」、「食咗咩藥咁脹？」、「游學修喺NFT賺幾千萬，條女咪食好住好，肥到走樣囉」、「嘩，以為依家嘅杜如風」、「眼肚又大又肥成咁搞乜？」、「肥咗上圍又無加碼？」、「連個鼻都變大咗，咁似人陀仔走樣」、「嘩，睇片現真章，平時啲執得好辛苦下」、「27歲就劣化」、「喺北角撞到佢，塊面成塊光酥餅咁」。

陳苡臻 ca姐 陳苡臻 驚現雙下巴
驚現雙下巴。（圖片來源：試當真影片截圖）
陳苡臻 ca姐 陳苡臻 多角度睇都係好脹爆！
多角度睇都係好脹爆！（圖片來源：試當真影片截圖）
陳苡臻 ca姐 陳苡臻 同岑珈其玩game
同岑珈其玩game。（圖片來源：試當真影片截圖）
陳苡臻 ca姐 陳苡臻 成塊臉圓碌碌！
成塊臉圓碌碌！（圖片來源：試當真影片截圖）
陳苡臻 ca姐 陳苡臻 已經打左燈變細塊臉，可惜卻現黑眼圈
已經打左燈變細塊臉，可惜卻現黑眼圈（圖片來源：試當真影片截圖）
陳苡臻 ca姐 陳苡臻 片中現真面目，塊臉又圓又方！
片中現真面目，塊面勁多肉！（圖片來源：試當真影片截圖）

網民力指染髮後自暴其短出事

有網民認為陳苡臻Ca姐是因為染髮，才顯得出顏值減退：「因為染咗髮出咗事？」、「前男友原來甩難」、「其實鄰家女孩先襯佢，不過負評令佢都返唔返去以前啦」、「以前扮純兔，原來係咁嘅，相由心生」、「MK妹係易殘啲」、「佢唔扮鬼妹染呢個髮色，可能無咁顯老顯殘」、「都係睇番kayan9896人地高級好多」、「係咪諗住搵到游學修埋單，就hea左？」、「老闆娘睇住盤數同條佬咪得囉，顧唔切個樣」。

陳苡臻 ca姐 陳苡臻 再睇睇佢自己貼的相，明顯經過大執相！
再睇睇佢自己貼的相，明顯經過大執相！（圖片來源：FB＠陳苡臻 Jessica）
陳苡臻 ca姐 陳苡臻 自己貼的相變回小顏！
自己貼的相變回小顏！（圖片來源：試當真影片截圖）
陳苡臻 Ca姐之前開直播現鬚根！
Ca姐之前開直播被批現鬚根！不過佢就解釋係陰影問題（圖片來源：IG＠krisssica）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：試當真影片截圖、FB＠陳苡臻、IG＠krisssica

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