港女野人陳若思驚爆想轉行？｜節目示範油漆獲讚「可做裝修佬」！自揭與母每周做1事勁溫馨
「港女野人」陳若思（Amber）近日在節目中一展身手，即場示範油漆竟獲全場激讚，她更興奮反問是否可以轉行做「裝修佬」，場面搞笑！鏡頭前活潑好動的她，原來私下極度愛整潔，更自爆與母親有一個持續多年的溫馨習慣，究竟是甚麼活動能令兩母女感情大增？
陳若思節目即場變身油漆師傅 獲讚有天份想轉行？
在昨晚（1日）播出的訪談節目《傾家‧入宅》中，陳若思（Amber）與幾位主持請來「裝修達人」Simon擔任嘉賓，學習DIY翻新傢俱。當Amber拿起油掃為木板上漆時，手法純熟有板有眼，完全不像初哥，引來廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey）等幾位主持猛讚「有天份」。被吹捧的Amber顯得相當受落，更搞笑地將油漆比作化妝，開心反問：「我當平時搽粉底咁，我係咪可以做裝修佬喇。」一番童言無忌的發言逗得全場大笑，看來她對自己的新手藝相當滿意，未知將來會否真的考慮開拓裝修副業。
陳若思自爆每周與母執屋變家庭日 興奮大叫超有成就感
節目外的Amber原來是個不折不扣的「整潔控」，她受訪時透露，自己非常享受執屋的過程，更將其變成與母親促進感情的親子活動。她興奮地分享：「每到星期六執屋就變家庭日，好溫馨。執屋係一種享受，尤其係將亂糟糟嘅地方變整齊，超有成就感。」她形容自己會邊播歌邊跳舞來執拾，當作是健身運動。Amber更直言最無法忍受廁所髒亂，只要一見到毛巾亂丟或有水漬，就會立即動手清潔，對家居環境要求極高。她亦展示了親手為心愛的星星人公仔DIY的精緻屋仔，可見其手巧心細的一面。
收納師Suki分享催淚個案 執屋兼任「擺渡人」助走出傷痛
節目在今晚（2日）播出的最後一集，將會請來職業收納師Suki擔任嘉賓，分享「斷捨離」的秘訣。Suki在節目中透露，她的工作不只是清理雜物，很多時候更像一位「擺渡人」，特別是協助一些喪偶的客人處理遺物時，過程充滿洋蔥。她強調處理這些個案時，必須先關懷客人的心靈，她表示：「要先表達關心，唔係一去就丟嘢。其實呢樣都係其次，清理係幫佢哋到下一個階段。」透過整理舊物，幫助生者整理心情，走出陰霾，迎接新生活，賦予了「收納」更深層次的意義。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期