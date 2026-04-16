陳若思被封「女版高成彬」驚嚇跑追求者 擇偶條件重視呢一點！男方月入兩三萬已滿足

《女神配對計劃2》女神陳若思被網民封為「女版高成彬」，強悍形象令人印象深刻，但她接受訪問時卻意外透露自己擔心會嚇跑追求者，更爆出超「平民化」的戀愛觀，接受男友月入兩三萬港幣，約會最愛宅在家中，與螢幕上的霸氣形象形成強烈反差，引發網民熱議她的真實性格。