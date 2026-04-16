陳若思被封「女版高成彬」驚嚇跑追求者 擇偶條件重視呢一點！男方月入兩三萬已滿足
陳若思被封女版高成彬卻驚嚇跑男仔
30歲的陳若思在《女神配對計劃2》中展現出強勢性格，被網民比喻為「女版高成彬」，但她接受訪問時卻流露出意外的一面。當被問及會否嚇怕男仔時，她坦言「我都唔知會唔會嚇親」，更主動呼籲有興趣認識她的男士「快啲嚟參加呢個節目啦」，想讓大家看到她真實的一面。她更表示被稱為「女版高成彬」是一種讚美，「因為高成彬而家好多人鍾意」，顯示她對這個稱號並不抗拒。
月入兩三萬已滿足 約會最愛宅在家
與同場的郭珮文要求男友「共同收入十萬」形成鮮明對比，陳若思的擇偶條件相當「貼地」。她直言男友月入「兩三萬係OK囉，正常平均人、普通人嘅收入囉」，完全沒有高要求。更令人意外的是，她透露自己「拍拖係比較鍾意留喺屋企，所以其實唔會用好多錢」，展現出與一般女神截然不同的低調戀愛觀，寧願與另一半安靜相處也不追求奢華約會。
擇偶條件重視EQ高過外表
雖然與郭珮文同樣「鍾意啲高佬」，但陳若思更重視內在條件。她表示希望對方「性格EQ高啲」，「可以喺我不開心或者脾氣好唔平穩嘅時候，可以安撫下我嗰啲溫柔嘅男仔」。這番話透露出她內心渴望被呵護的一面，與外界認知的強悍形象形成有趣對比。她更爆料自己「識男友先要睇八字」，顯示她對玄學命理的重視程度。
兩大女神首度合作拍內地短劇
兩人早前合作拍攝內地短劇，陳若思大讚郭珮文「真係一個好搞笑嘅人」，更爆料對方「成日喺我面前扮『不小心』」，展現出私下相處的有趣互動。郭珮文則分享拍攝時「第一次俾人潑水」的新鮮體驗，兩人都認為短劇節奏與平時拍劇截然不同，需要適應更快的拍攝節奏和較為浮誇的演技風格。
網民熱議女神真實性格
陳若思的訪問內容在網上引起熱烈討論，不少網民對她「女版高成彬」的稱號感到好奇，更有人留言表示想在節目中看到她的真實一面。她的「平民化」戀愛觀也獲得不少網民認同，認為「兩三萬收入已經好實際」、「宅在家約會好溫馨」。
新聞女王徐曉欣角色備受關注
陳若思在《新聞女王》中飾演徐曉欣一角，這個角色為她帶來不少關注度。她在劇中的表現獲得觀眾認可，演技較以往有明顯進步。《新聞女王》作為無綫重頭劇集，收視表現理想，亦為陳若思在「最佳女新人」競逐中加分不少。她在拉票文中特別提及這個角色，可見對此作品的重視程度。
執法者們蔡佩汶展現不同演技層面
在《執法者們》中，陳若思飾演蔡佩汶一角，展現了與《新聞女王》截然不同的演技層面。這套劇集讓她有機會嘗試不同類型的角色，豐富了她的演藝履歷。她在拉票文中提到希望自己「毫無保留，好用心，好投入去做每一個角色」，而蔡佩汶這個角色正好體現了她的這份堅持和努力。
刑偵12丁少婷角色獲業界認可
陳若思在《刑偵12》中飾演丁少婷，這個角色進一步展現了她的演技實力。《刑偵12》作為警匪題材劇集，對演員的演技要求較高，而陳若思在劇中的表現獲得認可。她在社交平台分享的作品精華影片中，亦特別展示了這個角色的精彩片段，希望藉此向觀眾展現自己的演技進步。
無綫力捧小花事業學業雙線發展
陳若思近年獲無綫大力栽培，參演《痞子殿下》、《新聞女王》、《執法者們》及《刑偵12》等多部重頭劇集，演技備受認同。其中邵氏劇集《執法者們》更喺內地點擊破3億，而《刑偵12》收視口碑俱佳，令佢嘅知名度大增。現時佢一邊拍劇一邊讀書，雖然辛苦但成果豐碩，展現出新生代藝人嘅專業態度同學習精神，為其他後輩樹立良好榜樣。
港姐陳若思Amber簽無綫同兩位港姐撞樣 改名入行前性感水著曝光
自爆激減30磅參選港姐的陳若思Amber參選時名字叫「陳煦凝」，21吋黃蜂腰成為她的標記，可惜2020年決賽當晚五強不入，失落奬項的腰精Amber自爆參選以來壓力大到情緒崩潰，對付出與收入不成正比似有怨言，更自爆心目中的冠軍並非謝嘉怡，而是辭去護士一職參選的何孟珊，為撐姊妹不怕得罪人﹗雖然三甲不入，陳煦凝已簽約無綫，同年10月在社交網站上宣佈從「陳煦凝」改名為「陳若思」。
有小腰精稱號的陳煦凝，參選港姐時是大熱之選，曾先後被指似蔡少芬，後來又被發現同19年友誼小姐陳熙蕊撞樣。陳煦凝為入行辭去本來的理財策劃經理一職，最近把長曲髮剪短，竟然同18年港姐亞軍鄧卓殷撞晒樣，未有實質工作，已同幾位師姐撞樣，唔知好事定唔好呢﹗
陳煦凝發長文替姊妹不入三甲不值
《香港小姐2020》冠軍由25歲蘇格蘭混血兒謝嘉怡奪得，樣子標緻、笑容甜美，性格可愛，再加上唔鹹唔淡的廣東話，決賽當晚令她爭取不少分數，現場藝員嘉賓亦公開睇好好，三甲得主亦是大熱佳麗，外界對賽果大都表示認同滿意。不過有份落場的佳麗就唔係個個咁睇，好似小腰精的陳煦凝Amber就發文替姊妹何孟珊三甲不入而不值，
24歲的陳煦凝Amber，三圍32″ 21″ 32″，職業是一名理財策劃經理。