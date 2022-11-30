開心無敵獎門人︳陳若思濕身足本版上線 網民：濕身後XX現形
陳若思低胸透Bra玩濕身遊戲
近日myTV SUPER上載了《開心無敵獎門人》第12集中「彈遮遮」濕身搶答環節片段，並獨家播放電視沒有播出的畫面，大飽網民眼福。從影片可見，陳若思身穿低胸貼身瑜珈服與隊友胡美貽一同玩「彈遮遮」遊戲。期間陳若思與隊友胡美貽多次答錯題目而被送去淋雨。濕身後的陳若思衣服更加貼身，令凹凸有致的身材一覽無遺。陳若思回答問題時，更因身體動作令其身材更加突出。myTV SUPER亦以「進擊濕身陳若思兇狠搶答連環輸」作為標題，吸引一眾網民觀看和留言。
網民大讚陳若思身材 直呼「引死人」
不少網民觀看影片後紛紛大讚陳若思身材姣好「陳若思一郁，對波係咁搖，真係引死人」、「佢咁瘦，對波咁大的！」、「一郁對嘢就晃吓晃吓咁！引死人。」、「Amber姐姐真係不得了 日日睇J2都係為咗睇佢」，成功引起一班網民熱議。
一齊睇Amber靚相：
重溫《獎門人》黃紫恩Bra Top瑜伽褲玩濕身
JoJo黃紫恩在日前一集《開心無敵獎門人》中，以一身Bra Top配瑜伽褲的打扮上陣，大玩「彈遮遮」濕身搶答遊戲，期間被淋水時仲舉起雙手作狀扮洗頭，令身形更顯得玲瓏浮凸，將旁邊打扮密實的陳欣茵完全比下去！
「一代波神」彭丹顧上唔顧前
其實這個「開心無敵彈遮遮」遊戲環節，以前遊戲名叫「繼續無敵問乜嘢」，出現在2004年的《繼續無敵獎門人》節目中，當時這個環節也出現過不少香艷濕身場面，最經典當然要屬當代「波神」彭丹！
常見問題
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