開心無敵獎門人︳陳若思濕身足本版上線　網民：濕身後XX現形

《開心無敵獎門人》自開播以來，每集都邀請不同嘉賓上節目大玩經典、搞笑、低俗遊戲。亦會定期在youtube 頻道上載精華片段、加長版等片段，讓觀眾隨時回顧。近日myTV SUPER上載了，陳若思Amber足本獨家濕身片段，令一眾網民睇後心思思。