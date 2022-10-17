無綫小花陳若思傳搭上鍾培生 落閘大爆對方正籌備結婚

無綫新上位小花陳若思（Amber），有份參與無綫J2台正熱播的行山真人騷《港女野人》，日前她被爆與「富三代」鑽石王老五鍾培生（Derek）曾拍過拖，陳若思出席無綫節目錄影時坦言認識鍾培生，但就落大閘否認二人關係，同時更大爆對方正籌備結婚結束王老五生涯。