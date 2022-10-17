陳若思

無綫小花陳若思傳搭上鍾培生 落閘大爆對方正籌備結婚

最新娛聞
東方新地

廣告

無綫新上位小花陳若思（Amber），有份參與無綫J2台正熱播的行山真人騷《港女野人》，日前她被爆與「富三代」鑽石王老五鍾培生（Derek）曾拍過拖，陳若思出席無綫節目錄影時坦言認識鍾培生，但就落大閘否認二人關係，同時更大爆對方正籌備結婚結束王老五生涯。

陳若思 陳若思原名陳煦凝，曾在電玩界十分有名。
陳若思原名陳煦凝，曾在電玩界十分有名。 (圖片來源:[email protected])
陳若思 鍾培生不但是城中富三代、名人生意人，近年在娛樂圈中亦甚為有名。
鍾培生不但是城中富三代、名人生意人，近年在娛樂圈中亦甚為有名。 (圖片來源:[email protected]

陳若思與鍾培生傳緋聞多年

最近憑無綫節目《港女野人》上位的26歲小花陳若思(別名：陳煦凝），被傳媒爆料指她與鍾培生有過一段情，但陳若思透露在兩年前選美港姐時已經有此傳聞，因為她以前曾在電競公司工作，所以和鍾培生已認識一段長時間，二人曾在很多電競場合一齊出現過，才會引起這傳聞。陳若思並指與鍾培生於2015年認識，直到對方的HK E-Sports成立，熱衷於打LOL的陳若思就被對方邀請加入電競女子隊。

陳若思 陳若思有參主持J2台熱播節目《野人港女》。
陳若思有參主持J2台熱播節目《野人港女》。（圖片來源：TVB）

陳若思落閘劃清界線

當年由於陳若思有直播打機和擔任Gamegirl，所以和鍾培生比較熟絡，不過她強調二人關係只是上司與下屬，從來沒有拍過拖。對於被問及鍾培生有否展開追求，陳若思則表示對方追過好多女仔，但係如果二人真的拍拖關係就會好尷尬，因為返工會被其他人見到，陳若思並指對方口花花愛講笑，但沒有真正追求過她。

陳若思 陳若思未參加港姐入行前，原來都愛影性感相放上社交網。
陳若思未參加港姐入行前，原來都愛影性感相放上社交網。（圖片來源：[email protected]
陳若思 陳若思參選港姐前曾當電競選手，現成為無綫新上位小花，有份主持新節目《港女野人》。
陳若思參選港姐前曾當電競選手，現成為無綫新上位小花，有份主持新節目《港女野人》。 (圖片來源:[email protected])

爆男方正籌備結婚

陳若思認為鍾培生只當她妹妹，並指大家是朋友關係，私底下會一班人吃飯，但去酒店或者其他地方就不會。陳若思更表示離開職業電競隊後，二人已很多年沒見，更透露對方現正籌備結婚。至於鍾培生被問及與陳若思的緋聞甚至包養對方一事，他就透過公關回覆傳媒指二人只是舊同事，已有5、6年沒見面。

陳若思 鍾培生對於與陳若思傳緋聞，他回應只是舊同事，多年已無聯絡。。
鍾培生對於與陳若思傳緋聞，他回應只是舊同事，多年已無聯絡。。 (圖片來源:YouTube截圖）
陳若思 陳若思加入無綫後成為兒童節目《Think Big 天地》主持之一，之後再過渡為《Hands Up》主持，今年終於跳出兒童組。
陳若思加入無綫後成為兒童節目《Think Big 天地》主持之一，之後再過渡為《Hands Up》主持，今年終於跳出兒童組。（圖片來源：[email protected]
陳若思 陳若思為出道曾減30磅，之後連名都改埋，再由豪派福利變成兒童節目主持，到現在陳若思漸漸收起性感成為新晉J2女神。
陳若思為出道曾減30磅，之後連名都改埋，再由豪派福利變成兒童節目主持，到現在陳若思漸漸收起性感成為新晉J2女神。 (圖片來源:[email protected])

花生王老五愛出位

鍾培生曾與不少女藝人傳緋聞，早前他又被前港姐袁嘉敏（Candy）在社交網爆料稱獲鍾培生父子包三餐達一年，炮轟鍾氏父子是人渣，並指二人曾向她提出「古怪要求」。而鍾培生的個人YouTube頻道上也有不少與女星的「拍拖一日」影片，當中與林作的拳賽「花生事」亦令人印象深刻。

陳若思 身為鑽石王老五的鍾培生，愛出位亦愛自肥，他曾在YouTube頻道播出「Date With 鍾培生」，廣邀女星拍節目。
身為鑽石王老五的鍾培生，愛出位亦愛自肥，他曾在YouTube頻道播出「Date With 鍾培生」，廣邀女星拍節目。 (圖片來源:[email protected]
陳若思 去年鍾培生和林作的拳賽曾經成為城中熱話。
去年鍾培生和林作的拳賽曾經成為城中熱話。 (圖片來源:[email protected]
陳若思 曾培生和陳若思相識於玩電競，加上二人都愛打泰拳，難怪會令大家聯想二人關係密切。
曾培生和陳若思相識於玩電競，加上二人都愛打泰拳，難怪會令大家聯想二人關係密切。（圖片來源：[email protected]
陳若思 袁嘉敏早前曾炮轟鍾氏父子是人渣，並指二人曾向她提出「古怪要求」，即成為娛樂新聞頭條。
袁嘉敏早前曾炮轟鍾氏父子是人渣，並指二人曾向她提出「古怪要求」，即成為娛樂新聞頭條。 (圖片來源:[email protected]_kamanyuen）

陳若思自爆激減30磅參選港姐

陳若思Amber參選時名字叫「陳煦凝」，21吋黃蜂腰成為她的標記，可惜2020年決賽當晚五強不入，失落奬項的腰精Amber自爆參選以來壓力大到情緒崩潰，對付出與收入不成正比似有怨言，更自爆心目中的冠軍並非謝嘉怡，而是辭去護士一職參選的何孟珊，為撐姊妹不怕得罪人﹗雖然三甲不入，陳煦凝已簽約無綫，同年10月在社交網站上宣佈從「陳煦凝」改名為「陳若思」。

有小腰精稱號的陳煦凝，參選港姐時是大熱之選，曾先後被指似蔡少芬，後來又被發現同2019年友誼小姐陳熙蕊撞樣。陳煦凝為入行辭去本來的理財策劃經理一職，最近把長曲髮剪短，竟然同2018年港姐亞軍鄧卓殷撞晒樣，未有實質工作，已同幾位師姐撞樣，唔知好事定唔好呢﹗

陳若思 陳煦凝把頭髮剪短，網民留言話唔認得，仲話以為係鄧卓殷㖭﹗
陳煦凝把頭髮剪短，網民留言話唔認得，仲話以為係鄧卓殷㖭﹗（圖片來源：[email protected]

陳煦凝發長文替姊妹不入三甲不值

《香港小姐2020》冠軍由25歲蘇格蘭混血兒謝嘉怡奪得，樣子標緻、笑容甜美，性格可愛，再加上唔鹹唔淡的廣東話，決賽當晚令她爭取不少分數，現場藝員嘉賓亦公開睇好好，三甲得主亦是大熱佳麗，外界對賽果大都表示認同滿意。不過有份落場的佳麗就唔係個個咁睇，好似小腰精的陳煦凝Amber就發文替姊妹何孟珊三甲不入而不值，

陳若思 24歲的陳煦凝Amber，三圍32
24歲的陳煦凝Amber，三圍32″ 21″ 32″，職業是一名理財策劃經理。（圖片來源：TVB）
陳若思 陳煦凝 才藝表演環節跳印度肚皮舞，不停扭動其21吋纖腰。
才藝表演環節跳印度肚皮舞，不停扭動其21吋纖腰。（圖片來源：TVB）

落選後呻兩個月冇覺好瞓

因對答牙尖嘴脷、又被指曾整容、IG放漏奶相加上激減三十磅，參選以來一直是話題佳麗，新聞多多，可惜五強不入，落選後接受訪問時，被問到最想做乜？陳煦凝狂呻：「梗係瞓覺，呢個月嚟綵排到好夜，返到屋企落妝，又一早返嚟綵排，每日得兩三個鐘瞓覺，終於有覺好瞓。」而Amber亦在社交網發長文指自己參選以來，如同極速上了成長的一課，是「人生中感受到最大壓力的日子……情緒崩潰到幾乎每日都喊，全身水腫又生暗瘡」大爆參選的苦況﹗

陳若思 陳煦凝 司儀測試腰精Amber示範手向後攬腰，Amber輕鬆通過。
司儀測試腰精Amber示範反手向後攬腰，Amber輕鬆通過。（圖片來源：TVB）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]_kamanyuen、YouTube截圖

讀者留言

熱門文章

 