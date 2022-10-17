無綫小花陳若思傳搭上鍾培生 落閘大爆對方正籌備結婚
陳若思與鍾培生傳緋聞多年
最近憑無綫節目《港女野人》上位的26歲小花陳若思(別名：陳煦凝），被傳媒爆料指她與鍾培生有過一段情，但陳若思透露在兩年前選美港姐時已經有此傳聞，因為她以前曾在電競公司工作，所以和鍾培生已認識一段長時間，二人曾在很多電競場合一齊出現過，才會引起這傳聞。陳若思並指與鍾培生於2015年認識，直到對方的HK E-Sports成立，熱衷於打LOL的陳若思就被對方邀請加入電競女子隊。
陳若思落閘劃清界線
當年由於陳若思有直播打機和擔任Gamegirl，所以和鍾培生比較熟絡，不過她強調二人關係只是上司與下屬，從來沒有拍過拖。對於被問及鍾培生有否展開追求，陳若思則表示對方追過好多女仔，但係如果二人真的拍拖關係就會好尷尬，因為返工會被其他人見到，陳若思並指對方口花花愛講笑，但沒有真正追求過她。
爆男方正籌備結婚
陳若思認為鍾培生只當她妹妹，並指大家是朋友關係，私底下會一班人吃飯，但去酒店或者其他地方就不會。陳若思更表示離開職業電競隊後，二人已很多年沒見，更透露對方現正籌備結婚。至於鍾培生被問及與陳若思的緋聞甚至包養對方一事，他就透過公關回覆傳媒指二人只是舊同事，已有5、6年沒見面。
花生王老五愛出位
鍾培生曾與不少女藝人傳緋聞，早前他又被前港姐袁嘉敏（Candy）在社交網爆料稱獲鍾培生父子包三餐達一年，炮轟鍾氏父子是人渣，並指二人曾向她提出「古怪要求」。而鍾培生的個人YouTube頻道上也有不少與女星的「拍拖一日」影片，當中與林作的拳賽「花生事」亦令人印象深刻。
陳若思自爆激減30磅參選港姐
陳若思Amber參選時名字叫「陳煦凝」，21吋黃蜂腰成為她的標記，可惜2020年決賽當晚五強不入，失落奬項的腰精Amber自爆參選以來壓力大到情緒崩潰，對付出與收入不成正比似有怨言，更自爆心目中的冠軍並非謝嘉怡，而是辭去護士一職參選的何孟珊，為撐姊妹不怕得罪人﹗雖然三甲不入，陳煦凝已簽約無綫，同年10月在社交網站上宣佈從「陳煦凝」改名為「陳若思」。
有小腰精稱號的陳煦凝，參選港姐時是大熱之選，曾先後被指似蔡少芬，後來又被發現同2019年友誼小姐陳熙蕊撞樣。陳煦凝為入行辭去本來的理財策劃經理一職，最近把長曲髮剪短，竟然同2018年港姐亞軍鄧卓殷撞晒樣，未有實質工作，已同幾位師姐撞樣，唔知好事定唔好呢﹗
陳煦凝發長文替姊妹不入三甲不值
《香港小姐2020》冠軍由25歲蘇格蘭混血兒謝嘉怡奪得，樣子標緻、笑容甜美，性格可愛，再加上唔鹹唔淡的廣東話，決賽當晚令她爭取不少分數，現場藝員嘉賓亦公開睇好好，三甲得主亦是大熱佳麗，外界對賽果大都表示認同滿意。不過有份落場的佳麗就唔係個個咁睇，好似小腰精的陳煦凝Amber就發文替姊妹何孟珊三甲不入而不值，
落選後呻兩個月冇覺好瞓
因對答牙尖嘴脷、又被指曾整容、IG放漏奶相加上激減三十磅，參選以來一直是話題佳麗，新聞多多，可惜五強不入，落選後接受訪問時，被問到最想做乜？陳煦凝狂呻：「梗係瞓覺，呢個月嚟綵排到好夜，返到屋企落妝，又一早返嚟綵排，每日得兩三個鐘瞓覺，終於有覺好瞓。」而Amber亦在社交網發長文指自己參選以來，如同極速上了成長的一課，是「人生中感受到最大壓力的日子……情緒崩潰到幾乎每日都喊，全身水腫又生暗瘡」大爆參選的苦況﹗
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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