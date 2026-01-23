「眼神給出去」 AI翻拍洗版 陳若思雲浩影版本即獲網民狂讚

自稱「中國性商教母」的周媛因「眼神給出去」教學影片爆紅全網，連香港女藝人都忍唔住加入模仿行列。陳若思（Amber Chan）同雲浩影（Cloud）兩位靚女竟然被網民用AI技術翻拍周媛經典片段，惹來網民熱議，更直言「顏值決定一切」，但原版周媛就已經慘遭抖音永久封號收場。