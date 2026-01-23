「眼神給出去」 AI翻拍洗版 陳若思雲浩影版本即獲網民狂讚
自稱「中國性商教母」的周媛因「眼神給出去」教學影片爆紅全網，連香港女藝人都忍唔住加入模仿行列。陳若思（Amber Chan）同雲浩影（Cloud）兩位靚女竟然被網民用AI技術翻拍周媛經典片段，惹來網民熱議，更直言「顏值決定一切」，但原版周媛就已經慘遭抖音永久封號收場。
陳若思雲浩影AI翻拍眼神教學爆紅
香港女藝人陳若思同雲浩影最近都被網民用AI技術翻拍周媛嘅「眼神給出去」經典片段，兩人都親自回覆網民留言互動。陳若思更加直接將AI翻拍影片上傳到個人Instagram，仲留言「AI教我把眼神給出去😳」，而雲浩影都留言「眼神給出去。。。」回應網民。兩位靚女嘅AI翻拍版本一出，即刻引起網民熱烈討論，留言數量不斷飆升。
網民狂讚靚女版本氛圍完全唔同
網民睇完兩位靚女嘅AI翻拍版本後，紛紛留言指出顏值決定一切，認為靚女做「眼神給出去」即刻唔同氛圍。有網民留言「換咗Amber個樣之後好似說服力強咗」、「如果係雲姨我冇問題」、「人靚做咩都得既野」，明顯對靚女版本嘅接受度高好多。仲有網民開玩笑話「感覺好似右邊（周媛）偷拍你嘅堂，然後出去其他地方搵錢」，顯示大家對AI翻拍效果都覺得好搞笑。
周媛慘遭抖音永久封號收場
就在「眼神給出去」熱潮最高峰嘅時候，原版主角周媛卻慘遭抖音平台永久封號。抖音平台批評周媛教學風格物化女性、違背公序良俗，官媒《中國婦女報》更發文斥責佢嘅影片課程「顛覆三觀」，內容遊走於低俗擦邊與偽情感諮詢嘅灰色地帶。周媛多個帳號喺1月21日晚間轉為私密，翌日主帳號「黑白顛週媛」就被依違反《網絡安全法》禁止傳播低俗資訊為由永久停權，再也無法靠銷售相關課程淘金。
周媛課程收入超過2,400萬人民幣
雖然最終被封號收場，但周媛喺爆紅期間嘅商業收入相當驚人。據內媒統計，佢嘅官方商城付費課程收入已超過2,400萬元人民幣（約2,687萬港元），累計學員達數萬人。課程價格由9.9元人民幣到最高8.8萬元人民幣（約9.85萬港元）嘅「全維成長研習班」不等，其中導師班仲設有「30%分潤權」鼓勵學員發展下線，模式被指涉及傳銷。線下課程排期密集，一個月可能開設10多場，需至少提前10天預約。
