45歲陳茵媺曬慶生相 3孩之母凍齡外貌引發熱議 全靠1招保持狀態大勇
45歲湊3個仔女依然精力十足
自從與陳豪結婚後，陳茵媺淡出幕前，將重心放在家庭。每日處理家務、專注照顧3個小朋友的學業，更要兼顧個人事業，絕對是體力與精神都「高消耗」的生活。作為三個仔女的媽媽，Aimee坦言時間永遠不夠用。究竟這位最強媽媽是如何在忙碌的日常中，依然保持最佳狀態，時刻精力充沛？
「最強媽媽」分享高消耗日常 靠1招保持狀態大勇
最近，陳茵媺以全新代言人身份，大方分享她的凍齡秘訣：「每日行程排到好密，除咗工作同埋照顧屋企，我每日都一定會做運動，仲會在早餐後食御藥堂的賦活蟲草 Cs-4，令到全日都keep住夠精神。」她表示，照顧三個小朋友是極大的體力與精神消耗，自己不可以病倒，更要有足夠活力陪伴他們成長。因此，在選擇保健品時她特別謹慎，必須要有效、安全，才能真正幫助她應付每日的挑戰。
陳茵媺特別提到，御藥堂全新「賦活蟲草 Cs-4」NMN 與蟲草 Cs- 4 成分，正正切合她對高效、科研實證的保健品需求，既能幫助修復細胞、提升活力，亦可補肺強身。「呢款產品真係幫到我，可以幫我 Energy 快速 Recharge。」NMN有助提升體內輔酶 NAD+水平，延緩細胞老化，配合蟲草 Cs-4 的傳統補氣滋陰補陽功效，即使 Aimee 身兼多職，仍能幫助這位最強媽媽保持最佳狀態。
獨特配方助入眠：臨瞓前食反而瞓得更好
坊間不少人以為NMN產品會提神，不宜在睡前服用。Aimee就分享了她的獨特用法：「雖然賦活含有NMN成分，但與市面上其他保健食品不一樣，臨瞓前食反而可以改善睡眠。」她表示自己每晚睡前會再食兩粒，熄燈後很快就能入睡，不易半夜扎醒，可以「一路瞓到天光」！她更透露，自己和身邊的朋友在服用後，都很快感覺到明顯效果。
專利NMN+醫學級蟲草Cs-4配方 日間抗疲勞、夜間甜睡
都市人常因工作壓力、生活壓力而睡得不好，藥劑師建議從細胞能量修復與身體調節入手幫助入眠。當日間細胞能量充盈，身體的生理時鐘便能會運行得更精準，減少「日間疲勞、夜間虛煩」的惡性循環。
御藥堂「賦活蟲草 Cs-4」經現代科研驗證，從根本調養元氣，改善因腎氣虧虛、精氣不足所致的疲勞與心神不寧。其配方嚴選4大成分，擁有6項專利、獲9間大學研究及13項抗衰老及抗疲勞相關認證，由內而外實現日間高效抗疲勞、夜間自然好眠的完美循環，全面恢復精神狀態。
培植蟲草 Cs-4
產品採用經國家專利認證製程的培植蟲草Cs-4，香港科研大學測試證實，具補陽功效，增加細胞能量來源 ATP 產生，效果與那曲野生蟲草相同，另有助提升免疫力及抗氧化能力。香港著名大學屬下之中醫藥研究所初步人體臨床證實，改善入睡困難有效率達 82%。
麥角硫因
高效細胞保護成分，每粒膠囊含有6.5毫克，能保護端粒體長度，對抗細胞衰老，守護細胞活力。日本大學人體臨床證實，其有助改善睡眠時間及精神恢復；法國大學測試證實有效提升有氧耐力，運動時間延長 41%，提升運動表現。
NMN + 白藜蘆醇
配方採用99%高純度NMN。日本大學人體臨床證實，NMN能有助提升體內NAD+水平，從而激活長壽蛋白，達到逆齡抗老的效果；改善入睡困難、提升睡眠質量，並顯著改善肌肉力量及表現。配方更特別添加白藜蘆醇，以增強NMN的效能。
NMNH 專利結晶型技術
NMN的還原型態，專利結晶型NMNH有助10倍提升及維持NAD+水平長達24小時。經權威機構證實，NMNH能有效延長運動時間、降低血乳酸含量，幫助緩解疲勞，以及延長睡眠時間，效果比傳統助眠成分褪黑素更佳。
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