陳茵媺回想13年前《真相》強暴戲碼 感激老公陳豪給予自己信心
陳茵媺25歲入行即被TVB力捧
陳茵媺於25歲之齡參選《2006年香港小姐競選》，獲冠軍和「國際親善小姐」獎後加入TVB，隨即受到力捧做花旦。她憶述最記得有次做大騷司儀首次跟肥姐沈殿霞合作，完騷後獲肥姐稱讚及給予擁抱感到好溫暖。其後她終於有機會拍劇，先後在《同事三分親》中演羅樂林女兒戴銀來，又在《烈火雄心3》中與黃宗澤一同由4樓跳下去相當驚險。
陳茵媺於《真相》豁出去演強暴戲碼
不過講起最令人印象深刻的演出，不得不提2010年的《真相》。當時陳茵媺在劇中飾演一位女星，卻慘一名印度裔青年強暴，當時她大膽展現自己的美腿和性感身材，大騷嫵媚的一面，回想起這段事業巔峰時期的拍攝經驗，陳茵媺坦言：「我唔係咁大信心做到嘅，因為當時我仲係（未算有太多經驗）又要喺鏡頭前咁……Amy姐（監製王心慰）畀咗信心我，同我講『我覺得你得』，所以真係嘗試豁出去，拍嘅時候就forget it，我都想攞呢個機會去show俾觀眾睇。」
陳茵媺感激老公陳豪講到喊
陳茵媺於2013年與陳豪結婚，淡出幕前兼三年抱三後，成為專心相夫教子的好媽媽，直到近日憑《羅密歐與祝英台》復出，她自爆在拍攝期間一度感到很大壓力：「我同Mo（陳豪）講『I don’t think I can do it』（我覺得我不能做得好）講到喊晒，佢都好驚……」陳茵媺講著講著更講到哽咽：「我真係好感激佢，今次幫我湊小朋友，教佢哋功課，佢哋啲test幾時嚟啊，同啲老師去溝通，冇佢嘅幫助，我今次冇可能咁容易去投入一個角色。」
陳茵媺曾收記者電話狂讚陳豪
雖然已經結婚10年，不過陳茵媺竟然還罕有談及與陳豪相戀前不為人知的過去，她表示自己早已聽聞陳豪拍戲時會刻意與同場女演員保持距離，因此2人拍劇時完全零交流，拍完就各自走非常驚訝，之後她更收到記者致電狂讚陳豪：「連記者都打畀我話，你真係諗一諗個男仔啦，講咗9個字呀！猛咁Sell佢㗎，因為通常記者好清楚啲藝人性格，成日讚佢人又好，好Nice，又有禮貌！」
陳茵媺爆戚其義是媒人
陳茵媺又自爆，她和陳豪的姻緣全靠監察戚其義，因為拍完戲後戚其義經常叫大家一起吃宵夜：「我哋留意到，嗌嘅嘢、飲嘅嘢一樣，開始留意到性格相似，就算坐角落都（呢點）好相似！」
2006香港小姐真實賽果｜冠軍陳茵媺爆冷奪冠捲僭建疑暈
現實中2006年香港小姐港姐口號為「美麗的召喚」，三甲係冠軍13號陳茵媺、亞軍15號周家蔚、季軍5號呂慧儀；這一屆亞軍周家蔚係來自多倫多的海外佳麗，同時奪得最上鏡小姐，當時的熱門8號徐淑敏雖然打入最後5強，但只獲得「旅遊大使」獎，比賽前被視為當選熱門，但最終落敗，後來成為無綫電視力捧新晉藝人之一。
2006香港小姐 1. 冠軍陳茵媺華姐落敗捲土重來
參選期間，陳茵媺穿泳裝遊船河成風頭躉，旋即有人爆料指她○四年參選「多倫多華裔小姐」落敗，心有不甘於是整容及隆胸，兩年後來港選「港姐」。陳茵媺對此否認，又話自己不斷參加選美，是想從中學習和吸取經驗。至於隆胸整容，她就堅決否認，並向傳媒表示︰「我唔反對整容，但自己就覺得自然才是最靚，我鍾意自然美，自己絕對唔會整容！」她又表示，參選「華姐」已經是早兩年前的事，可能這段時間身形有些變化都唔出奇！
陳茵媺得悉陳豪死訊喊到見青筋
本來尾二一集陳豪及陳茵媺有唔少「寓拍劇於晒恩愛」場口，還有山伯與英台恩愛吃早餐一幕，全程冧到痺，可惜來到大結局陳豪一開場就陣亡，陳茵媺透過電話聽到消息演出了悲慟的表情，喊到見青筋，相信如果畀家中幾個小朋友睇到都會同聲一哭！梁山伯為救羅家壯烈犧牲，陳茵媺飾演的祝家老闆亦設計好一場壯烈殉情，為了成就周嘉洛與游嘉欣，不惜設局令自己中槍敗於對決之中！
闊別9年陳茵媺獲讚「死得好靚」
網民又指闊別九年再戰視壇的 Aimee 演技合格、容貌及身材亦保養得宜，顏值絕 不輸給劇中任何年青女演員。對此游游昨晚現場睇大結局時，坦言覺得 Aimee 「死得好靚」，並笑言為了一睹 Aimme 靚樣，拍攝當日有提早進入錄影廠;現場 主持阮政峰即乘機追問 Aimee 為何「死得咁靚」，令 Aimee 啼笑皆非，只能強忍 笑意害羞表示：
「嗯！我都知嗰日係最後一場，所以拍之前我都有諗咗好耐點樣 可以死得靚啲。」
回應引發全場爆笑。
陳豪婚後頻頻挖金 陳茵媺專注照顧家庭
除了一有時間就要同愛妻去吓輕鬆之外，陳豪與陳茵媺結婚後，陳豪擔起賺錢養家的重任，一直頻頻接Job專心養家，讓陳茵媺能夠淡出娛樂圈，專心照顧三個子女兼養尊處優。陳豪、陳茵媺也十分疼愛子女，為了讓子女能夠入讀港島區的國際學校，特意搬到月租十萬的豪宅！陳豪一家原本住在大埔比華利山一個近2500呎的大單位，不過大仔於2017年就入讀了位於黃竹坑的新加坡國際學校，有見及此，陳豪即為子女舉家搬到南灣居住，只為方便子女上下課，非常為小朋友著想！而近日陳豪更以月租約10萬元搬到同屋苑的2,200呎大單位，新屋的露台可以看到無敵大海景和日落，相當寫意！
「寵妻天花板」豪送陳茵媺多個名牌手袋
除此之外，被網民稱為「寵妻天花板」的陳豪亦時不時送上多個名牌手袋給陳茵媺。陳茵媺無論出席重要場合，還是只是逛街吃飯都經常全身Hermès，名副其實的Hermès忠實粉絲。從陳茵媺的社交平台上可見，她擁有的Hermès手袋加埋都可以付普通樓宇的首期！陳茵媺除了入手價值港幣$120,000的Constance限量手袋之外，同時亦擁有Birkin、Kelly和Garden Party等必有款色。此外，陳茵媺亦追上潮流，購入分別價值$70,000和$50,000的Mini Kelly和Mini Bolide等Hermès的迷你手袋，超級富貴！
陳茵媺超豪闊太生活 連拖鞋都喺Hermès
除了Hermès包包之外，陳茵媺連拖鞋都是出自Hermès的產品。早前陳茵媺在社交平台上分享的照片中，就能夠看到她穿上了Hermès的Oran Sandal拖鞋，價值由$4,000到$20,000港幣都有。連拖鞋都穿Hermès的陳茵媺，認真貴氣十足。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！