陳茵媺 星光路上

陳茵媺回想13年前《真相》強暴戲碼 感激老公陳豪給予自己信心

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42歲的陳茵媺（Aimee）近日復出與老公陳豪攜手拍TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》，事隔10年再重返幕前，Aimee接受TVB《星光路上》的訪問分享自己的入行經歷，講起老公時更一度爆喊收唔到聲……

陳茵媺 星光路上 陳茵媺接受TVB《星光路上》的訪問講到喊。
陳茵媺接受TVB《星光路上》的訪問講到喊。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

陳茵媺25歲入行即被TVB力捧

陳茵媺於25歲之齡參選《2006年香港小姐競選》，獲冠軍和「國際親善小姐」獎後加入TVB，隨即受到力捧做花旦。她憶述最記得有次做大騷司儀首次跟肥姐沈殿霞合作，完騷後獲肥姐稱讚及給予擁抱感到好溫暖。其後她終於有機會拍劇，先後在《同事三分親》中演羅樂林女兒戴銀來，又在《烈火雄心3》中與黃宗澤一同由4樓跳下去相當驚險。

陳茵媺 星光路上 2006 香港小姐 陳茵媺
陳茵媺出生於加拿大多倫多，自小就十分憧憬當香港小姐，父母亦十分支持。（圖片來源：東方新地）

陳茵媺於《真相》豁出去演強暴戲碼

不過講起最令人印象深刻的演出，不得不提2010年的《真相》。當時陳茵媺在劇中飾演一位女星，卻慘一名印度裔青年強暴，當時她大膽展現自己的美腿和性感身材，大騷嫵媚的一面，回想起這段事業巔峰時期的拍攝經驗，陳茵媺坦言：「我唔係咁大信心做到嘅，因為當時我仲係（未算有太多經驗）又要喺鏡頭前咁……Amy姐（監製王心慰）畀咗信心我，同我講『我覺得你得』，所以真係嘗試豁出去，拍嘅時候就forget it，我都想攞呢個機會去show俾觀眾睇。」

陳茵媺 星光路上 陳茵媺在2010年的《真相》中演出令人深刻。
陳茵媺在2010年的《真相》中演出令人深刻。（圖片來源：《真相》劇照）
陳茵媺 星光路上 劇中有段強暴戲碼。
劇中有段強暴戲碼。（圖片來源：《真相》劇照）
陳茵媺 星光路上 飾演女星的她大騷本錢。
飾演女星的她大騷本錢。（圖片來源：《真相》劇照）
陳茵媺 星光路上 陳茵媺表示當年豁出去演出，幸好得到好的反應。
陳茵媺表示當年豁出去演出，幸好得到好的反應。（圖片來源：《真相》劇照）

陳茵媺感激老公陳豪講到喊

陳茵媺於2013年與陳豪結婚，淡出幕前兼三年抱三後，成為專心相夫教子的好媽媽，直到近日憑《羅密歐與祝英台》復出，她自爆在拍攝期間一度感到很大壓力：「我同Mo（陳豪）講『I don’t think I can do it』（我覺得我不能做得好）講到喊晒，佢都好驚……」陳茵媺講著講著更講到哽咽：「我真係好感激佢，今次幫我湊小朋友，教佢哋功課，佢哋啲test幾時嚟啊，同啲老師去溝通，冇佢嘅幫助，我今次冇可能咁容易去投入一個角色。」

陳茵媺 星光路上 陳茵媺自爆在拍攝《羅密歐與祝英台》期間一度感到很大壓力，幸好有老公陳豪一直陪伴在旁。
陳茵媺自爆在拍攝《羅密歐與祝英台》期間一度感到很大壓力，幸好有老公陳豪一直陪伴在旁。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
陳茵媺 星光路上 羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 羅密歐與祝英台 敗筆位 不少觀眾都接受唔到陳茵媺搞成咁⋯⋯
這亦是她的復出作品。（圖片來源：TVB）
陳茵媺 星光路上 陳茵媺 陳豪 大廳連大樹都能夠放下
陳茵媺和陳豪組成一家五口。（圖片來源：IG@aimeechan_official）

陳茵媺曾收記者電話狂讚陳豪

雖然已經結婚10年，不過陳茵媺竟然還罕有談及與陳豪相戀前不為人知的過去，她表示自己早已聽聞陳豪拍戲時會刻意與同場女演員保持距離，因此2人拍劇時完全零交流，拍完就各自走非常驚訝，之後她更收到記者致電狂讚陳豪：「連記者都打畀我話，你真係諗一諗個男仔啦，講咗9個字呀！猛咁Sell佢㗎，因為通常記者好清楚啲藝人性格，成日讚佢人又好，好Nice，又有禮貌！」

陳茵媺 星光路上 陳茵媺自爆曾收記者電話狂讚陳豪，認為他的為人應該不錯。
陳茵媺自爆曾收記者電話狂讚陳豪，認為他的為人應該不錯。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

陳茵媺爆戚其義是媒人

陳茵媺又自爆，她和陳豪的姻緣全靠監察戚其義，因為拍完戲後戚其義經常叫大家一起吃宵夜：「我哋留意到，嗌嘅嘢、飲嘅嘢一樣，開始留意到性格相似，就算坐角落都（呢點）好相似！」

陳茵媺 星光路上 陳豪與金牌監製戚其義投資的甜品店，疫市於銅鑼灣開分店，日前開張陳豪只在影相時才除下口罩，示範整刨冰與接受訪問都戴住罩
陳茵媺和陳豪的姻緣全因金牌監製戚其義造就！（圖片來源：東方新地）

2006香港小姐真實賽果｜冠軍陳茵媺爆冷奪冠捲僭建疑暈

現實中2006年香港小姐港姐口號為「美麗的召喚」，三甲係冠軍13號陳茵媺、亞軍15號周家蔚、季軍5號呂慧儀；這一屆亞軍周家蔚係來自多倫多的海外佳麗，同時奪得最上鏡小姐，當時的熱門8號徐淑敏雖然打入最後5強，但只獲得「旅遊大使」獎，比賽前被視為當選熱門，但最終落敗，後來成為無綫電視力捧新晉藝人之一。

陳茵媺 星光路上 2006 香港小姐 陳茵媺參選以來，都被擁有35D巨乳的黃瑩和靠緋聞上位的徐淑敏蓋過，可是，賽前一星期，陳茵媺突然發力谷胸上頸後，旋即成為傳媒焦點！
陳茵媺參選以來，都被擁有35D巨乳的黃瑩和靠緋聞上位的徐淑敏蓋過，可是，賽前一星期，陳茵媺突然發力谷胸上頸後，旋即成為傳媒焦點！（圖片來源：東方新地）

2006香港小姐 1. 冠軍陳茵媺華姐落敗捲土重來

參選期間，陳茵媺穿泳裝遊船河成風頭躉，旋即有人爆料指她○四年參選「多倫多華裔小姐」落敗，心有不甘於是整容及隆胸，兩年後來港選「港姐」。陳茵媺對此否認，又話自己不斷參加選美，是想從中學習和吸取經驗。至於隆胸整容，她就堅決否認，並向傳媒表示︰「我唔反對整容，但自己就覺得自然才是最靚，我鍾意自然美，自己絕對唔會整容！」她又表示，參選「華姐」已經是早兩年前的事，可能這段時間身形有些變化都唔出奇！

陳茵媺 星光路上 2006 香港小姐 宣布奪獎一刻，五強佳麗的家人陪伴在側，陳茵媺Daddy表示對女兒感到自豪，場面感動。
宣布奪獎一刻，五強佳麗的家人陪伴在側，陳茵媺Daddy表示對女兒感到自豪，場面感動。（圖片來源：TVB.com）
陳茵媺 星光路上 2006 香港小姐 同年另一焦點佳麗徐淑敏，就由姐姐陪同上台，不過未能奪三甲！
同年另一焦點佳麗徐淑敏，就由姐姐陪同上台，不過未能奪三甲！（圖片來源：TVB.com）

陳茵媺得悉陳豪死訊喊到見青筋

本來尾二一集陳豪及陳茵媺有唔少「寓拍劇於晒恩愛」場口，還有山伯與英台恩愛吃早餐一幕，全程冧到痺，可惜來到大結局陳豪一開場就陣亡，陳茵媺透過電話聽到消息演出了悲慟的表情，喊到見青筋，相信如果畀家中幾個小朋友睇到都會同聲一哭！梁山伯為救羅家壯烈犧牲，陳茵媺飾演的祝家老闆亦設計好一場壯烈殉情，為了成就周嘉洛與游嘉欣，不惜設局令自己中槍敗於對決之中！

陳茵媺 星光路上 羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 陳茵媺得悉陳豪為嘉洛擋子彈身亡，悲痛難奈，演出真感情。
陳茵媺得悉陳豪為嘉洛擋子彈身亡，悲痛難奈，演出真感情。（圖片來源：TVB）
陳茵媺 星光路上 羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 祝英台於山伯墳前爆喊。
祝英台於山伯墳前爆喊。（圖片來源：TVB）
陳茵媺 星光路上 羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 徇情唔係咁簡單。
祝老闆爭啲就咁死咗！（圖片來源：TVB）

闊別9年陳茵媺獲讚「死得好靚」

網民又指闊別九年再戰視壇的 Aimee 演技合格、容貌及身材亦保養得宜，顏值絕 不輸給劇中任何年青女演員。對此游游昨晚現場睇大結局時，坦言覺得 Aimee 「死得好靚」，並笑言為了一睹 Aimme 靚樣，拍攝當日有提早進入錄影廠;現場 主持阮政峰即乘機追問 Aimee 為何「死得咁靚」，令 Aimee 啼笑皆非，只能強忍 笑意害羞表示：

「嗯！我都知嗰日係最後一場，所以拍之前我都有諗咗好耐點樣 可以死得靚啲。」

回應引發全場爆笑。

陳茵媺 星光路上 羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 最後用自己的生命化解「羅祝」兩家恩怨。
最後用自己的生命化解「羅祝」兩家恩怨。（圖片來源：TVB）

陳茵媺 星光路上 羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 破毒強人 大結局 陳豪的陳豪變聲演技亦不幸中槍！
陳豪在《破毒強人》的角色最後又係要死，有觀眾希望他下次拍劇可以演輕鬆的角色！（圖片來源：TVB）
陳茵媺 星光路上 羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 破毒強人 大結局 陳豪最後在雨中悽厲地死去，不少網民大嘆不捨文華呢個角色。
陳豪最後在《破毒強人》雨中悽厲地死去，不少網民不捨文華呢個角色。（圖片來源：TVB）

陳豪婚後頻頻挖金 陳茵媺專注照顧家庭

除了一有時間就要同愛妻去吓輕鬆之外，陳豪與陳茵媺結婚後，陳豪擔起賺錢養家的重任，一直頻頻接Job專心養家，讓陳茵媺能夠淡出娛樂圈，專心照顧三個子女兼養尊處優。陳豪、陳茵媺也十分疼愛子女，為了讓子女能夠入讀港島區的國際學校，特意搬到月租十萬的豪宅！陳豪一家原本住在大埔比華利山一個近2500呎的大單位，不過大仔於2017年就入讀了位於黃竹坑的新加坡國際學校，有見及此，陳豪即為子女舉家搬到南灣居住，只為方便子女上下課，非常為小朋友著想！而近日陳豪更以月租約10萬元搬到同屋苑的2,200呎大單位，新屋的露台可以看到無敵大海景和日落，相當寫意！

陳茵媺 星光路上 陳豪 從陳茵媺上傳的照片可見豪宅大廳超寬敞
從陳茵媺上傳的照片可見豪宅大廳超寬敞（圖片來源：IG@aimeechan_official）
陳茵媺 星光路上 陳茵媺 陳豪 大廳連大樹都能夠放下
大廳連大桃花都能夠放下（圖片來源：IG@aimeechan_official）

「寵妻天花板」豪送陳茵媺多個名牌手袋

除此之外，被網民稱為「寵妻天花板」的陳豪亦時不時送上多個名牌手袋給陳茵媺。陳茵媺無論出席重要場合，還是只是逛街吃飯都經常全身Hermès，名副其實的​​Hermès忠實粉絲。從陳茵媺的社交平台上可見，她擁有的Hermès手袋加埋都可以付普通樓宇的首期！陳茵媺除了入手價值港幣$120,000的Constance限量手袋之外，同時亦擁有Birkin、Kelly和Garden Party等必有款色。此外，陳茵媺亦追上潮流，購入分別價值$70,000和$50,000的Mini Kelly和Mini Bolide等Hermès的迷你手袋，超級富貴！

陳茵媺 星光路上 陳茵媺 陳豪 成個Hermès放在地上，完全喺闊太作風！
成個Hermès放在地上，完全喺闊太作風！（圖片來源：IG@aimeechan_official）
陳茵媺 星光路上 陳茵媺 陳豪
（圖片來源：IG@aimeechan_official）
陳茵媺 星光路上 陳豪 陳茵媺IG出鏡率最高的Hermès Birkin!
陳茵媺IG出鏡率最高的Hermès Birkin!（圖片來源：IG@aimeechan_official）
陳茵媺 星光路上 陳豪 有傳此紅色Hermès Kelly為陳茵媺陀大仔的禮物
有傳此紅色Hermès Kelly為陳茵媺陀大仔的禮物（圖片來源：IG@aimeechan_official）
陳茵媺 星光路上 陳茵媺 陳豪 此Hermès Constance手袋近年炒到30萬港幣！
此Hermès Constance手袋近年炒到30萬港幣！（圖片來源：IG@aimeechan_official）
陳茵媺 星光路上 陳茵媺 陳豪 雖然是Hermès的入門款Picotin，但都價值2萬幾！
雖然是Hermès的入門款Picotin，但都價值2萬幾！（圖片來源：IG@aimeechan_official）
陳茵媺 星光路上 陳豪 除了粉色的Picotin，陳茵媺更擁有焦糖色的Picotin手袋！
除了粉色的Picotin，陳茵媺更擁有焦糖色的Picotin手袋！（圖片來源：IG@aimeechan_official）

陳茵媺超豪闊太生活 連拖鞋都喺Hermès

除了Hermès包包之外，陳茵媺連拖鞋都是出自Hermès的產品。早前陳茵媺在社交平台上分享的照片中，就能夠看到她穿上了Hermès的Oran Sandal拖鞋，價值由$4,000到$20,000港幣都有。連拖鞋都穿Hermès的陳茵媺，認真貴氣十足。

陳茵媺 星光路上 陳茵媺 陳豪 連拖鞋都喺Hermès
連拖鞋都喺Hermès（圖片來源：IG@aimeechan_official）
陳茵媺 星光路上 陳茵媺 陳豪 黑色Hermès Oral Sandal好適合襯衫！
黑色Hermès Oral Sandal好適合襯衫！（圖片來源：IG@aimeechan_official）

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有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：IG@aimeechan_official、東方新地、TVB娛樂新聞台影片截圖

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