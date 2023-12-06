42歲陳茵媺「棄貓事件」畀人鬧足10年 重溫當年澄清言論 網民狂插呢樣嘢
陳茵媺9年前澄清「棄貓事件」言論遭網民狂插
陳茵媺曾經自爆自己剛出道時因為沒有親人在旁陪伴，所以領養了三隻貓貓作伴，一養就養咗六年。不過在2013年陀住大仔陳梓燁，就突然爆出「棄貓事件」，狂遭網民炮轟。事後陳茵媺亦有接受訪問為「棄貓事件」澄清，不過就遭網民怒斥「越描越黑」：
我領養咗啲貓貓之後，就發現自己有鼻敏感。我一直都有食緊藥去控制我啲敏感。但到我大肚，我就唔食得藥，因為大肚食咗藥就會畀咗BB，咁所以我啲敏感就發曬出嚟，都幾嚴重嘅。我會呼吸唔到啊，喉嚨會腫曬啊，條眼腫到得一條線。
我朋友見到我咁嚴重嘅情況，就提議不如暫時等佢照顧啲貓貓，等我啲敏感淡化咗，先再帶返啲貓貓返嚟，所以先有呢啲暫時嘅安排。我都有成日做家訪，我都好掛住佢哋。我都養咗佢哋六年，六年啊，我點會捨得佢哋啊。
有網民留言為陳茵媺平反：道德X上身
陳茵媺當年言論再度受到網民關注，網民們都紛紛留言怒斥指陳茵媺「越描越黑」，亦有網民留言指：「日久見人心」、「别兜了，越兜越低莊」、「咁多年啲貓喺邊啊？」、「養貓會生畸形兒？葉翠翠啲仔女好健康。貓有生命有感情。畀人遺棄。貓都會驚都會喊。我想知佢下一代點對動物。」、「陳小姐唔接貓貓返去係好事，點知佢幾時又有藉口，又棄貓。又敏感一早唔好養啦。」等。
不過依然有網民為陳茵媺平反指：
唔係動物唔可以同小朋友一齊，係懷孕唔可以食敏感要。當然你可以堅持食藥，或者忍受敏感，小朋友有問題都唔緊要，總之就唔可以畀朋友樣。畀朋友養當棄養，幻想貓大爺好可憐，道德X上身，鬧足人十幾年。
細數圈中3大冇棄養寵物藝人：
冇棄養寵物藝人 1｜舒淇嚴重濕疹都照養
其實圈中不乏愛貓之人，亦有不少藝人都未有因懷孕或疾病而棄養寵物，女神舒淇就是其中一個人辦。舒淇多年來一直患有嚴重濕疹，每次復發都飽受煎熬，身心備受困擾。由於濕疹是免疫系統出毛病引致，醫生就曾建議舒淇若想控制病情，最好避免養寵物，要遠離貓毛等引起敏感源頭，不過舒淇愛心爆棚，家中兩隻貓是她的命根，為養愛貓亦冇有怕。知情人說：「都唔單只係醫生講，其實都有朋友勸佢，就算養貓，都試吓少啲抱埋身，更加唔好同貓咪一齊瞓覺，不過，佢當正兩隻貓係仔女咁，話唔抱貓勢係假，寧願自己辛苦啲，再搵第二啲方法治療。」認真有愛心。
冇棄養寵物藝人 2｜陳國邦夫婦一直堅拒棄9隻愛貓
藝人陳國邦、羅敏莊兩公婆同為愛貓之人，二人高峰期曾一度養8隻愛貓。陳國邦直言雖然在小朋友出世後，身邊的朋友都指擔心貓貓會令小朋友敏感，曾經勸他把8隻貓貓都送給人，不過陳國邦就堅拒棄養，並表示小朋友與動物一起成長，能夠令體質和心智都更健康：「寵物喺屋企，可以將小朋友既愛心啓發出嚟。小朋友一出世，佢已經大過隻貓好多（身型上），我地可以藉此教導佢要照顧呢隻小動物，令佢知道點樣去照顧啲比佢弱小嘅生物。」陳國邦又指身為父母會管理好因飼養寵物而產生的衛生問題，獲網民大讚有責任心！
冇棄養寵物藝人 3｜陳柏宇夫婦「為生B棄狗」風波一度失控
陳柏宇與太太符曉薇Leanne於2017年結婚，婚後一年太太就公開表示懷孕。但其實在Leanne懷孕期間受，曾經因為家中兩只愛犬鬆獅狗VV同老虎狗Bessie經常打大交，繼而陳柏宇更公開爆了一句「最壞嘅情況係將佢交畀我個朋友」，即時被愛犬之人公開聲討「生B棄狗」，當時網民幾乎一面倒批評陳氏夫婦不負責任。不過事隔4年舊事重提陳柏宇近日在自己的YouTube頻道影片中重提舊事，堅持自己冇做錯，並強調當時該番言論只是一個「最壞打算」，二人至今依然有繼續養狗狗：
我都未棄，我都要諗㗎，係咪先？呢啲係最壞打算…好喇，我唔棄喇，盡我能力唔畀佢哋打架，然後有一隻被打死咗，咁係咪一個好好嘅結果呢？我認為唔係。
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