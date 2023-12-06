42歲陳茵媺「棄貓事件」畀人鬧足10年 重溫當年澄清言論 網民狂插呢樣嘢

42歲陳茵媺時隔多年復出，與老公陳豪合作拍台慶劇《羅密歐與祝英台》，無論口碑定收視都仆直。不過咁都唔夠慘，事關陳茵媺在10年前因懷孕而棄貓一事再度引起網民關注，不少網民都非常好奇貓貓的下落。原來陳茵媺就9年前已經作出回應，不過就指「越描越黑」！