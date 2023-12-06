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42歲陳茵媺「棄貓事件」畀人鬧足10年 重溫當年澄清言論 網民狂插呢樣嘢

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Keith

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42歲陳茵媺時隔多年復出，與老公陳豪合作拍台慶劇《羅密歐與祝英台》，無論口碑定收視都仆直。不過咁都唔夠慘，事關陳茵媺在10年前因懷孕而棄貓一事再度引起網民關注，不少網民都非常好奇貓貓的下落。原來陳茵媺就9年前已經作出回應，不過就指「越描越黑」！

陳茵媺9年前澄清「棄貓事件」言論遭網民狂插

陳茵媺曾經自爆自己剛出道時因為沒有親人在旁陪伴，所以領養了三隻貓貓作伴，一養就養咗六年。不過在2013年陀住大仔陳梓燁，就突然爆出「棄貓事件」，狂遭網民炮轟。事後陳茵媺亦有接受訪問為「棄貓事件」澄清，不過就遭網民怒斥「越描越黑」：

我領養咗啲貓貓之後，就發現自己有鼻敏感。我一直都有食緊藥去控制我啲敏感。但到我大肚，我就唔食得藥，因為大肚食咗藥就會畀咗BB，咁所以我啲敏感就發曬出嚟，都幾嚴重嘅。我會呼吸唔到啊，喉嚨會腫曬啊，條眼腫到得一條線。

我朋友見到我咁嚴重嘅情況，就提議不如暫時等佢照顧啲貓貓，等我啲敏感淡化咗，先再帶返啲貓貓返嚟，所以先有呢啲暫時嘅安排。我都有成日做家訪，我都好掛住佢哋。我都養咗佢哋六年，六年啊，我點會捨得佢哋啊。

陳茵媺 陳茵媺指自己養咗貓貓之後發現自己有鼻敏感，如果唔食藥會嚴重到對眼腫到得一條線。
陳茵媺指自己養咗貓貓之後發現自己有鼻敏感，如果唔食藥會嚴重到對眼腫到得一條線。（圖片來源：Youtube@TVB USA Official）
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當年陳茵媺愛貓如命，領養了三隻貓六年，直至陀住大仔，她才把貓交給朋友代養。（圖片來源：微博@陳茵媺Aimee）
陳茵媺 陳豪
當年陳茵媺雖然話自己對貓有敏感，仍見她經常與貓攬攬錫錫。（圖片來源：IG@aimeechan_official）

有網民留言為陳茵媺平反：道德X上身

陳茵媺當年言論再度受到網民關注，網民們都紛紛留言怒斥指陳茵媺「越描越黑」，亦有網民留言指：「日久見人心」、「别兜了，越兜越低莊」、「咁多年啲貓喺邊啊？」、「養貓會生畸形兒？葉翠翠啲仔女好健康。貓有生命有感情。畀人遺棄。貓都會驚都會喊。我想知佢下一代點對動物。」、「陳小姐唔接貓貓返去係好事，點知佢幾時又有藉口，又棄貓。又敏感一早唔好養啦。」等。

不過依然有網民為陳茵媺平反指：

唔係動物唔可以同小朋友一齊，係懷孕唔可以食敏感要。當然你可以堅持食藥，或者忍受敏感，小朋友有問題都唔緊要，總之就唔可以畀朋友樣。畀朋友養當棄養，幻想貓大爺好可憐，道德X上身，鬧足人十幾年。

陳茵媺 網民都留言鬧得好甘。
網民都留言鬧得好甘。（圖片來源：網民留言截圖）
陳茵媺 陳茵媺大仔都已經10歲，但依然未有對貓貓的下落作回應。
陳茵媺大仔都已經10歲，但依然未有對貓貓的下落作回應。（圖片來源：IG@aimeechan_official）

細數圈中3大冇棄養寵物藝人：

冇棄養寵物藝人 1｜舒淇嚴重濕疹都照養

其實圈中不乏愛貓之人，亦有不少藝人都未有因懷孕或疾病而棄養寵物，女神舒淇就是其中一個人辦。舒淇多年來一直患有嚴重濕疹，每次復發都飽受煎熬，身心備受困擾。由於濕疹是免疫系統出毛病引致，醫生就曾建議舒淇若想控制病情，最好避免養寵物，要遠離貓毛等引起敏感源頭，不過舒淇愛心爆棚，家中兩隻貓是她的命根，為養愛貓亦冇有怕。知情人說：「都唔單只係醫生講，其實都有朋友勸佢，就算養貓，都試吓少啲抱埋身，更加唔好同貓咪一齊瞓覺，不過，佢當正兩隻貓係仔女咁，話唔抱貓勢係假，寧願自己辛苦啲，再搵第二啲方法治療。」認真有愛心。

陳茵媺 舒淇多年來一直有嚴重濕疹。
舒淇多年來一直有嚴重濕疹。（圖片來源：IG@sqwhat）
陳茵媺 但同馮德倫兩人都堅持拒絕棄養愛貓。
但同馮德倫兩人都堅持拒絕棄養愛貓。（圖片來源：IG@sqwhat）
陳茵媺 仲經常上傳同貓貓嘅合照。
仲經常上傳同貓貓嘅合照。（圖片來源：IG@sqwhat）

冇棄養寵物藝人 2｜陳國邦夫婦一直堅拒棄9隻愛貓

藝人陳國邦、羅敏莊兩公婆同為愛貓之人，二人高峰期曾一度養8隻愛貓。陳國邦直言雖然在小朋友出世後，身邊的朋友都指擔心貓貓會令小朋友敏感，曾經勸他把8隻貓貓都送給人，不過陳國邦就堅拒棄養，並表示小朋友與動物一起成長，能夠令體質和心智都更健康：「寵物喺屋企，可以將小朋友既愛心啓發出嚟。小朋友一出世，佢已經大過隻貓好多（身型上），我地可以藉此教導佢要照顧呢隻小動物，令佢知道點樣去照顧啲比佢弱小嘅生物。」陳國邦又指身為父母會管理好因飼養寵物而產生的衛生問題，獲網民大讚有責任心！

陳茵媺 陳國邦夫婦一直堅拒棄9隻愛貓，等佢哋可以同愛女一起成長。
陳國邦夫婦一直堅拒棄9隻愛貓，等佢哋可以同愛女一起成長。（圖片來源：Facebook@廿四孝父母 – 24parent.com）

冇棄養寵物藝人 3｜陳柏宇夫婦「為生B棄狗」風波一度失控

陳柏宇與太太符曉薇Leanne於2017年結婚，婚後一年太太就公開表示懷孕。但其實在Leanne懷孕期間受，曾經因為家中兩只愛犬鬆獅狗VV同老虎狗Bessie經常打大交，繼而陳柏宇更公開爆了一句「最壞嘅情況係將佢交畀我個朋友」，即時被愛犬之人公開聲討「生B棄狗」，當時網民幾乎一面倒批評陳氏夫婦不負責任。不過事隔4年舊事重提陳柏宇近日在自己的YouTube頻道影片中重提舊事，堅持自己冇做錯，並強調當時該番言論只是一個「最壞打算」，二人至今依然有繼續養狗狗：

我都未棄，我都要諗㗎，係咪先？呢啲係最壞打算…好喇，我唔棄喇，盡我能力唔畀佢哋打架，然後有一隻被打死咗，咁係咪一個好好嘅結果呢？我認為唔係。

陳茵媺 陳柏宇夫婦亦一度惹來「棄狗風波」。
陳柏宇夫婦亦一度惹來「棄狗風波」。（圖片來源：IG@leannefu_1027）
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陳柏宇指當時只係話「最壞打算」，並唔係真係有棄養。（圖片來源：YouTube@陳柏宇 Jason Chan）

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圖片來源：Youtube@TVB USA Official、微博@陳茵媺Aimee、IG@aimeechan_official、IG@sqwhat、Facebook@廿四孝父母 - 24parent.com、IG@leannefu_1027、YouTube@陳柏宇 Jason Chan

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