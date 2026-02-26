44歲陳茵媺新造型翻車 網民狠批顏值直插 疑似戴假髮拍片：真係好肉酸

44歲前港姐冠軍陳茵媺近日在社交平台上載重演昔日經典角色的影片，原本想勾起劇迷集體回憶，豈料焦點全落在她的新髮型上！一向以清爽短髮示人的「短髮女神」，竟然剪了一頭厚重「空氣瀏海」，網民直接開火質疑是否戴假髮，更有人狠批「真係好肉酸」，令這位三孩之母的顏值瞬間成為熱議話題。