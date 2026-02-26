44歲陳茵媺新造型翻車 網民狠批顏值直插 疑似戴假髮拍片：真係好肉酸
廣告
44歲前港姐冠軍陳茵媺近日在社交平台上載重演昔日經典角色的影片，原本想勾起劇迷集體回憶，豈料焦點全落在她的新髮型上！一向以清爽短髮示人的「短髮女神」，竟然剪了一頭厚重「空氣瀏海」，網民直接開火質疑是否戴假髮，更有人狠批「真係好肉酸」，令這位三孩之母的顏值瞬間成為熱議話題。
陳茵媺重演經典角色勾起回憶
影片中，陳茵媺大玩懷舊牌，分別重演了當年在《讀心神探》及《原來愛上賊》等劇集中的神態與動作，並配文詢問網民「這些角色你有印象嗎？」。作為曾經紅極一時的TVB花旦，陳茵媺的經典角色確實令不少劇迷回味無窮，她在鏡頭前依然保持甜美笑容，重現當年可愛動作，44歲的她雖然臉上難免有歲月痕跡，但整體保養得相當不錯，依然明豔照人。
厚重瀏海造型被狠批假髮
然而無對比，無傷害，網民的注意力完全被她的新髮型搶去。一向以清爽短髮示人的陳茵媺，今次竟然剪了一頭極不自然的厚重「空氣瀏海」，與她過往的形象形成強烈對比。網民毫不客氣地直接發問「現在是假髮嗎？」，質疑聲此起彼落。這個突如其來的造型轉變，令向來被封為「短髮女神」的她瞬間形象幻滅，網民紛紛表示看不習慣這個新look。
網民劣評如潮指顏值直插
留言區隨即湧現大量負評，網民毫不留情地批評她的新造型。「看起來像不自然」、「對呀！她做了假髮代言？但真的很假哦」、「假髮太明顯了吧」、「是假瀏海」等質疑聲音不絕於耳。更有網民直指這個造型嚴重拉低了她的顏值，「糊塗啊，瀏海遮住了你的美！」、「個假髮真係好肉酸」、「個樣無變過，但係呢個假髮影響咗你嘅顏值」、「姐，瀏海封印了你的顏值」等狠評紛紛出現。
少數網民為陳茵媺辯護
雖然負評佔大多數，但也有少數網民嘗試為陳茵媺辯護，猜測可能只是分界位置改變而產生的錯覺。「換了一個位置分髮縫就會像假髮」，有網民如此解釋。不過更多人認為「不要戴假髮和瀏海，超明顯美女不需要這些！」，建議她回歸經典短髮造型。看來大家對陳茵媺這次的「瀏海實驗」評價普遍不佳，紛紛懷念她當年的清爽短髮女神形象。
圖片來源：小紅書、東方新地、IG@aimeechan_official資料或影片來源：原文刊於新假期