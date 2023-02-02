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陳茵媺布吉度假晒超立體身形 陳豪「老公視覺」一Take過拍片被讚專業

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早前陳豪陳茵媺夫婦趁農曆年一家五口飛去布吉度假，享受陽光與海灘，返港後陳茵媺急不及待在社交網放閃，除了與三個寶貝仔女的歡樂時光，還有由陳豪操刀一鏡過拍下陳茵媺介紹他們入住的豪華Villa短片，不過陳茵媺的出眾身形令大家都錯重點，陳豪今次真係做到嘢！

陳茵媺 陳豪陳茵媺一家五口早前去布吉享受陽光與海灘。
陳豪陳茵媺一家五口早前去布吉享受陽光與海灘。（圖片來源：[email protected]_official）

陳茵媺要求陳豪一Take過留倩影

陳豪與老婆陳茵媺 (Aimee) 早前一家五口飛去泰國布吉享受陽光與海灘，陳茵媺昨日凌晨先於社交網上載短片，介紹他們一家今次在布吉入住的豪華Villa，陳茵媺更留言：「其實自己一直都有這個「連貫鏡頭」的構思，想不到能夠在外遊放假的時候實踐這個夢想；為了保持這特別長的連貫片段，特意不作任何剪輯，在同一個post內而分作三段短片，希望大家喜歡老公攝影師的作品吧!! 哈哈 ！」

陳茵媺 陳茵媺在片中一開始就做「影後」。
陳茵媺在片中一開始就做「影後」。（圖片來源：[email protected]_official）
陳茵媺 網衫下的陳茵媺，若隱若現好性感。
網衫下的陳茵媺，若隱若現好性感。（圖片來源：[email protected]_official）
陳茵媺 Aimee笑容好燦爛。
Aimee笑容好燦爛。（圖片來源：[email protected]_official）
陳茵媺 陳茵媺表示希望一鏡到底拍片，今次陳豪終於做到。
陳茵媺表示希望一鏡到底拍片，今次陳豪終於做到。（圖片來源：[email protected]_official）

老公陳豪視覺 陳茵媺好sexy

陳豪為陳茵媺親自操刀的短片，以一鏡到底的手法拍攝，片中陳茵媺身穿比堅尼，外加一件網衫，若隱若現好性感，一開始她面對住海灘搔首弄姿，面對鏡頭時又表現得好sweet，之後她遊走於Villa之中，向大家展示室內的裝修與佈置，之後再由房間直入泳池中嬉水玩耍。短片最大亮點，當然不是Villa有幾靚，相信大家的焦點都落在生了三個小朋友仍keep得甚好的陳茵媺身上，完美的身材加素顏出鏡依然省鏡，陳茵媺絕對得天獨厚。

陳茵媺 陳豪視覺下的陳茵媺，真係好立體。
陳豪視覺下的陳茵媺，真係好立體。（圖片來源：[email protected]_official）
陳茵媺 陳茵媺全程都笑得好甜美。
陳茵媺全程都笑得好甜美。（圖片來源：[email protected]_official）
陳茵媺 陳茵媺向大家介紹室內的佈置。
陳茵媺向大家介紹室內的佈置。（圖片來源：[email protected]_official）
陳茵媺 三個寶貝仔女都有入鏡。
三個寶貝仔女都有入鏡。（圖片來源：[email protected]_official）
陳茵媺 睡房可直達泳池，真係好爽。
睡房可直達泳池，真係好爽。（圖片來源：[email protected]_official）

陳豪變成專業攝影師

陳豪今次為老婆陳茵媺拍了這條片，獲網民大讚拍攝技巧了得，是個好爸爸、好老公。其實近年陳豪已變身全家的御用攝影師，為了影靚老婆，他下了不少苦功，不時研究如何令陳茵媺成為鏡頭下的最佳女主角。

陳茵媺 陳豪除了要服侍老婆陳茵媺，還拖實前世情人細女。
陳豪除了要服侍老婆陳茵媺，還拖實前世情人細女。（圖片來源：[email protected]_official）
陳茵媺 陳茵媺為囡囡紮起與她同樣的辮子，好可愛。
陳茵媺為囡囡紮起與她同樣的辮子，好可愛。（圖片來源：[email protected]_official）
陳茵媺
（圖片來源：[email protected]_official）
陳茵媺
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拜年變攝影學會聚會 陳豪攝影大師上身

日前陳茵媺與好友朱凱婷兩家聚會拜年，陳豪竟大師上身，當場set晒架生教朱凱婷老公如何幫老婆取角度拍照及拍片，影到令她滿意的照片，非常搞笑。

陳茵媺 陳茵媺返港後即約好姊妹朱凱婷見面拜年。
陳茵媺返港後即約好姊妹朱凱婷見面拜年。（圖片來源：[email protected]_official）
陳茵媺 陳豪好似好叻咁，指導朱凱婷老公如何為老婆揸機影靚相。
陳豪好似好叻咁，指導朱凱婷老公如何為老婆揸機影靚相。（圖片來源：[email protected]_official）
陳茵媺 陳豪笑言搞咁多嘢都係為咗令老婆大人滿意。
陳豪笑言搞咁多嘢都係為咗令老婆大人滿意。（圖片來源：[email protected]_official）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_official

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