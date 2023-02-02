陳茵媺布吉度假晒超立體身形 陳豪「老公視覺」一Take過拍片被讚專業

早前陳豪陳茵媺夫婦趁農曆年一家五口飛去布吉度假，享受陽光與海灘，返港後陳茵媺急不及待在社交網放閃，除了與三個寶貝仔女的歡樂時光，還有由陳豪操刀一鏡過拍下陳茵媺介紹他們入住的豪華Villa短片，不過陳茵媺的出眾身形令大家都錯重點，陳豪今次真係做到嘢！