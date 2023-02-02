陳茵媺布吉度假晒超立體身形 陳豪「老公視覺」一Take過拍片被讚專業
陳茵媺要求陳豪一Take過留倩影
陳豪與老婆陳茵媺 (Aimee) 早前一家五口飛去泰國布吉享受陽光與海灘，陳茵媺昨日凌晨先於社交網上載短片，介紹他們一家今次在布吉入住的豪華Villa，陳茵媺更留言：「其實自己一直都有這個「連貫鏡頭」的構思，想不到能夠在外遊放假的時候實踐這個夢想；為了保持這特別長的連貫片段，特意不作任何剪輯，在同一個post內而分作三段短片，希望大家喜歡老公攝影師的作品吧!! 哈哈 ！」
老公陳豪視覺 陳茵媺好sexy
陳豪為陳茵媺親自操刀的短片，以一鏡到底的手法拍攝，片中陳茵媺身穿比堅尼，外加一件網衫，若隱若現好性感，一開始她面對住海灘搔首弄姿，面對鏡頭時又表現得好sweet，之後她遊走於Villa之中，向大家展示室內的裝修與佈置，之後再由房間直入泳池中嬉水玩耍。短片最大亮點，當然不是Villa有幾靚，相信大家的焦點都落在生了三個小朋友仍keep得甚好的陳茵媺身上，完美的身材加素顏出鏡依然省鏡，陳茵媺絕對得天獨厚。
陳豪變成專業攝影師
陳豪今次為老婆陳茵媺拍了這條片，獲網民大讚拍攝技巧了得，是個好爸爸、好老公。其實近年陳豪已變身全家的御用攝影師，為了影靚老婆，他下了不少苦功，不時研究如何令陳茵媺成為鏡頭下的最佳女主角。
拜年變攝影學會聚會 陳豪攝影大師上身
日前陳茵媺與好友朱凱婷兩家聚會拜年，陳豪竟大師上身，當場set晒架生教朱凱婷老公如何幫老婆取角度拍照及拍片，影到令她滿意的照片，非常搞笑。
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