陳茵媺復出拍劇禍不單行確診要停工 老公陳豪百毒不侵未受感染

陳茵媺自13年大仔Aiden出世後，4年抱3肚皮未停過，今年才宣布復出與老公陳豪合作拍新劇《羅密歐與祝英台》，不過就一波三折，細女Camilia先在今年9月確診，身為密切接觸者的陳豪與陳茵媺要即時停工隔離，之後劇組連環爆疫，日前陳茵媺亦宣告確診，令拍攝進度一再受阻。陳茵媺為趕劇近日沒有回家，令家人避過一劫，而口罩大使陳豪就繼續百毒不侵，守住不敗之身。