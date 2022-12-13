陳茵媺復出拍劇禍不單行確診要停工 老公陳豪百毒不侵未受感染
陳茵媺與囡囡先後確診 令拍攝進度兩度受阻
婚後半退出的陳茵媺，早前宣布復出，與陳豪夫妻檔接拍無綫新劇《羅密歐與祝英台》，劇集原本在9月開拍，但陳豪陳茵媺細女Camilla確診新冠肺炎，二人同為密切接觸者，需要即時停工進行隔離，而《羅密歐與祝英台》原計劃於今個月煞科，但人算不如天算，近日劇組人員連環爆疫，竟連陳茵媺亦確診，所以拍攝進度再度延誤。
陳茵媺為趕劇未有返家播毒
陳茵媺復出之作波折重重，她接受傳媒訪問時表示確診後未有明顯的病徵，惟近日因為通告比較密集，所以她連日選擇在將軍澳另一居所暫住，當知道有其他同事確診，她曾進行多次快測，用了5個牌子的快測都呈陰性，最後為安全起見去做核酸檢測，結果發現確診。擔正女主角的陳茵媺中招，導致劇集需要延期趕拍，預計將於明年才能拍完。
復出一波三折 仔女唔like向陳豪投訴
不過陳茵媺接受媒體訪問時，就透露三名子反對佢復出拍劇：「佢哋係好唔鍾意，佢哋仲同Daddy講你出去做嘢，媽咪要留番喺屋企。而二仔仲話：『媽咪我返嚟嘅時候，我要見到你喺廚房』。」
陳豪繼續滴水不漏防疫
正因為陳茵媺沒有返家，所以家中的小朋友與老公陳豪都好安全，沒有受感染，而且不用進行隔離，有「防疫真漢子」之稱的陳豪繼續守住不敗之身，兩公婆拍劇開工時經常糖黐豆佢都冇事，果然是百毒不侵。
《羅密歐與祝英台》預告片被指內容空泛冇睇頭
《羅密歐與祝英台》的拍攝進度因為疫情多番受阻，本來這套由陳豪陳茵媺夫妻檔擔正的劇集令人期待，不過早前在節目巡禮中幾套重點推介劇之中，《羅密歐與祝英台》的新劇預告片被指欠缺內容，是最冇睇頭的一套，甚至睇完條片都唔知內容講乜，套劇未能如期完工與預告片內容空泛，相信與劇組爆疫有莫大關係。
《羅密歐與祝英台》宣傳片
《羅密歐與祝英台》是陳茵媺復出之作，可惜一波三折！
常見問題
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