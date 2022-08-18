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26歲陳葦璇《造星》彈起 加盟環球亮相TVB唔尷尬 網民猜測：終極北上搵食

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陳葦璇 陳葦璇身形不錯。
陳葦璇身形不錯。（圖片來源：IG＠hahakirac）

26歲陳葦璇（Kira）出道7年，至前年參加ViuTV《全民造星3》奪得亞軍，於多個綜藝節目亮相後開始多人識。日前（15日）陳葦璇突然喺TVB《善心滿載仁愛堂》記者會現身，並預告會跳唱串燒快歌，當大家成頭問號之際，陳葦璇話同ViuTV完咗約，已加盟環球唱片！？

陳葦璇 陳葦璇2015年以女團As One出道，2020年參加《全民造星3》 。
陳葦璇2015年以女團As One出道，2020年參加《全民造星3》獲得亞軍 。（圖片來源：IG＠hahakirac）

陳葦璇加盟環球亮相TVB唔尷尬 仲想上ViuTV

26歲陳葦璇（Kira）出道7年，試過加入女團、單飛，但星途發展平平，參加ViuTV《全民造星3》拎亞軍先開始多人討論。日前（15日）陳葦璇突現身TVB記者會，傳媒即刻追問《全民造星3》 亞軍得主身份會唔會令佢尷尬？陳葦璇好爽快答唔尷尬，仲話呢日亮相活動係剛加盟嘅環球唱片所安排。對於外界「倒戈」聲音亦不感壓力，嚟緊希望可以再上ViuTV節目宣傳新歌，盼望粉絲繼續支持。

陳葦璇 陳葦璇Kira）參加ViuTV《全民造星3》奪得亞軍，於多個綜藝節目亮相後開始多人識。
陳葦璇（Kira）參加ViuTV《全民造星3》奪得亞軍，於多個綜藝節目亮相後開始多人識。（圖片來源：ViuTV《全民造星3》截圖）
陳葦璇 陳葦璇出席《仁愛堂》記者會後出post並寫道「人生每分每秒都都有唔同既抉擇每次我都會問自己最終的目標是什麼？我快樂嗎？在困境中能成長嗎？在工作中能找到樂趣嗎？最近在音樂上感受到更多不同的東西每天也在學習中雖然身體有點疲倦但內心感到幸福也更感受到人與人之間的連結」
陳葦璇出席TVB記者會出post，寫道：「人生每分每秒都都有唔同既抉擇，每次我都會問自己最終的目標是什麼？我快樂嗎？在困境中能成長嗎？在工作中能找到樂趣嗎？最近在音樂上感受到更多不同的東西，每天也在學習中，雖然身體有點疲倦，但內心感到幸福也更感受到人與人之間的連結。」（圖片來源：IG＠hahakirac）
陳葦璇 陳葦璇在《全民造星3》與團員的跳舞演出令她們大獲好評﹗
陳葦璇在《全民造星3》與團員的跳舞演出令她們大獲好評﹗（圖片來源：IG＠hahakirac）

陳葦璇唔怕變關嘉敏2.0 目標開個人演唱會

陳葦璇同關嘉敏（Carman）同樣為女團出身，都係參加《全民造星3》後人氣急升，而關嘉敏於比賽後不久，就同邵氏簽約拍劇，成為TVB旗下藝人。由於關嘉敏喺因為ViuTV節目彈起，所以唔少網民都狙擊佢反骨。陳葦璇而家個情況同關嘉敏當年都有少少似，不過陳葦璇就話自己唔怕變關嘉敏2.0，因為粉絲好支持佢去唔同音樂平台發展。另外，陳葦璇話暫時會專注音樂發展，冇諗拍劇，終極目標係開個人演唱會，case同關嘉敏完全唔同喎。

陳葦璇 關嘉敏指簽約邵氏決定是經理人公司決定，並強調ViuTV根本沒有跟她簽約，被指倒戈且在社交網標註《全民造星》，令粉絲失望脫粉，更被網民狙擊﹗（圖片來源IG@carcar.carman）
關嘉敏指簽約邵氏決定是經理人公司決定，並強調ViuTV根本沒有跟她簽約，被指倒戈且在社交網標註《全民造星》，令粉絲失望脫粉，更被網民狙擊﹗（圖片來源[email protected]
陳葦璇 關嘉敏Carman）參加《全民造星3》後人氣急升，但與邵氏簽約拍劇，成為TVB旗下藝人，唔少網民都鬧佢反骨。
關嘉敏（Carman）參加《全民造星3》後人氣急升，但與邵氏簽約拍劇，成為TVB旗下藝人，唔少網民都鬧佢反骨。（圖片來源：TVB官方網站截圖）
陳葦璇 網民指近月還在ViuTV見到陳葦璇主持不同綜藝節目，忽然見她亮相無綫記者會都感到好驚訝﹗
網民指近月還在ViuTV見到陳葦璇主持不同綜藝節目，忽然見她亮相無綫記者會都感到好驚訝﹗（圖片來源：IG＠hahakirac）
陳葦璇 孖住肥仔梁業在ViuTV節目中接受不同運動挑戰﹗
孖住肥仔梁業在ViuTV節目中接受不同運動挑戰﹗（圖片來源：IG＠hahakirac）

《造星3》關嘉敏爆倒戈真相 被網民責罵感不快：抺殺咗我嘅努力

網民激烈討論 陳葦璇「變節」想學曾比特搵人仔？

雖然陳葦璇話自己個case唔同關嘉敏，但喺TVB記者會現身已惹來網民討論，甚至直指陳葦璇「變節」，猜測陳葦璇終極目標係北上搵人仔，「大台係踏腳石啫，睇住曾比特上一個節目就紅咗，仲怕乜外界壓力呀？」、「如果一個唔小心好似曾比特咁，日日數銀紙，使乜怕你香港粉絲離棄？」、「搏返大陸好似曾比特咁﹗」等。

陳葦璇 曾比特將於《披荊斬棘的哥哥2》亮相
曾比特將於《披荊斬棘的哥哥2》亮相（圖片來源：微博＠披荊斬棘的哥哥）
陳葦璇 《全民造星2》 十強的曾比特因參加《聲生不息》在內地爆紅，留在內地超過半年搵人仔﹗
《全民造星2》 十強曾比特因參加《聲生不息》在內地爆紅，在內地搵人仔﹗（圖片來源：mikeeeee___）

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撰文：東方新地（部分內容轉載自新Monday）圖片來源：IG＠hahakirac、[email protected]、ViuTV《全民造星3》截圖、TVB官方網站截圖、微博＠披荊斬棘的哥哥

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