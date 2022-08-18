26歲陳葦璇《造星》彈起 加盟環球亮相TVB唔尷尬 網民猜測：終極北上搵食
26歲陳葦璇（Kira）出道7年，至前年參加ViuTV《全民造星3》奪得亞軍，於多個綜藝節目亮相後開始多人識。日前（15日）陳葦璇突然喺TVB《善心滿載仁愛堂》記者會現身，並預告會跳唱串燒快歌，當大家成頭問號之際，陳葦璇話同ViuTV完咗約，已加盟環球唱片！？
陳葦璇加盟環球亮相TVB唔尷尬 仲想上ViuTV
26歲陳葦璇（Kira）出道7年，試過加入女團、單飛，但星途發展平平，參加ViuTV《全民造星3》拎亞軍先開始多人討論。日前（15日）陳葦璇突現身TVB記者會，傳媒即刻追問《全民造星3》 亞軍得主身份會唔會令佢尷尬？陳葦璇好爽快答唔尷尬，仲話呢日亮相活動係剛加盟嘅環球唱片所安排。對於外界「倒戈」聲音亦不感壓力，嚟緊希望可以再上ViuTV節目宣傳新歌，盼望粉絲繼續支持。
陳葦璇唔怕變關嘉敏2.0 目標開個人演唱會
陳葦璇同關嘉敏（Carman）同樣為女團出身，都係參加《全民造星3》後人氣急升，而關嘉敏於比賽後不久，就同邵氏簽約拍劇，成為TVB旗下藝人。由於關嘉敏喺因為ViuTV節目彈起，所以唔少網民都狙擊佢反骨。陳葦璇而家個情況同關嘉敏當年都有少少似，不過陳葦璇就話自己唔怕變關嘉敏2.0，因為粉絲好支持佢去唔同音樂平台發展。另外，陳葦璇話暫時會專注音樂發展，冇諗拍劇，終極目標係開個人演唱會，case同關嘉敏完全唔同喎。
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網民激烈討論 陳葦璇「變節」想學曾比特搵人仔？
雖然陳葦璇話自己個case唔同關嘉敏，但喺TVB記者會現身已惹來網民討論，甚至直指陳葦璇「變節」，猜測陳葦璇終極目標係北上搵人仔，「大台係踏腳石啫，睇住曾比特上一個節目就紅咗，仲怕乜外界壓力呀？」、「如果一個唔小心好似曾比特咁，日日數銀紙，使乜怕你香港粉絲離棄？」、「搏返大陸好似曾比特咁﹗」等。
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