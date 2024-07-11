陳葦璇背景大起底撞樣Anson Lo影響星途 留長髮重搭戰鬥力
陳葦璇女團As One出道 唯一一個堅持做歌手
陳葦璇原名為Kayan陳嘉茵，在2015年以女團「As One」成員出道，曾經以《Candy Ball》一曲打出知名度，之後更在韓國出道。不過自從團隊在2017年突然解散之後，陳葦璇就在同年以以踢館者身份參加台灣歌唱節目《希望之星》，當時在節目更曾經三次蟬聯冠軍，最後獲得總亞軍。雖然在2018年陳葦璇以SOLO歌手重新出道，推出過《大肆慶祝》、《啦啦小隊》及《火星文》等三首歌曲，不過都反應麻麻。
陳葦璇在《全民造星III》一度贏得觀眾心
直到陳葦璇在2020年改名Kira陳葦璇出戰《全民造星III》，當時以一頭短髮參賽的她非常突出，「給十年後的我」、「Hey Sistas」、「曹操與木蘭」等舞台都受到觀眾喜愛，人氣一度急升，最後更獲得《全民造星III》的亞軍。
拍瘦身廣告撞樣Anson Lo影響星途
聲名大噪的陳葦璇在2021年以火辣造型拍瘦身廣告，從廣告片中能夠看到陳葦璇以黑色戰衣和白色泳衣登場，大曬完美線條。不過網民就有網民將陳葦璇認成Anson Lo，之後亦少有見到陳葦璇在幕前演出。
曾與Anson Lo拍電影做競爭對手
其實陳葦璇同Anson Lo都曾經有合作過，二人在Anson Lo主演的《假冒女團》上曾經碰頭，當時劇情Anson Lo為了調查案件，以卧底身份男扮女裝與4女組女團，而陳葦璇在戲中就飾演Anson Lo的競爭對手！
陳葦璇感慨「歌手難做」泳衣照多like十倍
陳葦璇在Threads貼文中提到，她投入大量心血製作的唱歌片段，所花的時間是拍攝泳衣照的十倍以上。然而，她意外地發現，相比之下，泳衣照的受歡迎程度卻是唱歌片段的十倍。對此，她感慨「歌手難做」，但也無奈地表示這只是讓她苦笑，雖然作為一個女仔都真是喜歡拍照，但為作一個創作者拍完喜歡的片段重複看的次數一定多過一張照片。
同行中也有人對此表示認同，其中一位同業表示：「欣賞表演藝術需要用好長時間培養審美。欣賞個人外表同體態只需要用本能反應。」保錡都留言「笑一個」另有人則評論：「呢個世界係咁㗎啦。」
網民都大讚長髮靚好多！
不少網民仍錯重點認為陳葦璇長髮比短髮形象好很多，希望陳葦璇可以多放福利照「知就好，快d放多d相出黎啦」「你造星果陣留長頭髮實紅x過依家啦」「長髮靚好多」「不嬲認真嘢係冇咁多like嫁啦」「靚左咁多既」「佢之前個種短髮係TB」「d女成日以為剪短就好有性格 活出自己人生咁」亦有網民建議兩溝「兩樣溝埋咪得囉，Bikini+唱歌跳舞」「下次着泳衣唱歌咪得囉」