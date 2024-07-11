陳葦璇背景大起底撞樣Anson Lo影響星途 留長髮重搭戰鬥力

日前28歲女歌手陳葦璇在社交平台呻「歌手難做」，感慨泳衣照的受歡迎程度卻是唱歌片段的十倍，引起網民熱議。其實陳葦璇早在10年前以As One女團出道，曾一度憑《全民造星III》人氣急升，可惜當時短髮造型撞樣Anson Lo令她戰鬥力大減，一直半紅不黑。

