陳葦璇

陳葦璇背景大起底撞樣Anson Lo影響星途 留長髮重搭戰鬥力

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日前28歲女歌手陳葦璇在社交平台呻「歌手難做」，感慨泳衣照的受歡迎程度卻是唱歌片段的十倍，引起網民熱議。其實陳葦璇早在10年前以As One女團出道，曾一度憑《全民造星III》人氣急升，可惜當時短髮造型撞樣Anson Lo令她戰鬥力大減，一直半紅不黑。
陳葦璇 陳葦璇在Threads發文表示「歌手難做」泳衣照多like十倍。（圖片來源：IG@hahakirac）
陳葦璇在Threads發文表示「歌手難做」泳衣照多like十倍。（圖片來源：IG@hahakirac）

陳葦璇女團As One出道 唯一一個堅持做歌手

陳葦璇原名為Kayan陳嘉茵，在2015年以女團「As One」成員出道，曾經以《Candy Ball》一曲打出知名度，之後更在韓國出道。不過自從團隊在2017年突然解散之後，陳葦璇就在同年以以踢館者身份參加台灣歌唱節目《希望之星》，當時在節目更曾經三次蟬聯冠軍，最後獲得總亞軍。雖然在2018年陳葦璇以SOLO歌手重新出道，推出過《大肆慶祝》、《啦啦小隊》及《火星文》等三首歌曲，不過都反應麻麻。

陳葦璇 陳葦璇（右一）以As One成員身份出道，不過10年過後，只剩下陳葦璇一人繼續做歌手。（圖片來源：Facebook@As One）
陳葦璇（右一）以As One成員身份出道，不過10年過後，只剩下陳葦璇一人繼續做歌手。（圖片來源：Facebook@As One）
陳葦璇 陳葦璇更曾經在韓國出道！（圖片來源：《SHOW CHAMPION》 截圖）
陳葦璇更曾經在韓國出道！（圖片來源：《SHOW CHAMPION》 截圖）

陳葦璇在《全民造星III》一度贏得觀眾心

直到陳葦璇在2020年改名Kira陳葦璇出戰《全民造星III》，當時以一頭短髮參賽的她非常突出，「給十年後的我」、「Hey Sistas」、「曹操與木蘭」等舞台都受到觀眾喜愛，人氣一度急升，最後更獲得《全民造星III》的亞軍。

陳葦璇 陳葦璇在《全民造星III》一度贏得觀眾心，獲得亞軍！（圖片來源：IG@hahakirac）
陳葦璇在《全民造星III》一度贏得觀眾心，獲得亞軍！（圖片來源：IG@hahakirac）

拍瘦身廣告撞樣Anson Lo影響星途

聲名大噪的陳葦璇在2021年以火辣造型拍瘦身廣告，從廣告片中能夠看到陳葦璇以黑色戰衣和白色泳衣登場，大曬完美線條。不過網民就有網民將陳葦璇認成Anson Lo，之後亦少有見到陳葦璇在幕前演出。

陳葦璇 陳葦璇以火辣造型拍廣告！（圖片來源：廣告截圖）
陳葦璇以火辣造型拍廣告！（圖片來源：廣告截圖）
陳葦璇 大曬S型性感身材，不過就被網民指撞樣Anson Lo。（圖片來源：廣告截圖）
大曬S型性感身材，不過就被網民指撞樣Anson Lo。（圖片來源：廣告截圖）
陳葦璇 （圖片來源：IG@ansonlht）
（圖片來源：IG@ansonlht）

曾與Anson Lo拍電影做競爭對手

其實陳葦璇同Anson Lo都曾經有合作過，二人在Anson Lo主演的《假冒女團》上曾經碰頭，當時劇情Anson Lo為了調查案件，以卧底身份男扮女裝與4女組女團，而陳葦璇在戲中就飾演Anson Lo的競爭對手！

陳葦璇 陳葦璇曾與Anson Lo拍電影《假冒女團》，並在戲中飾演競爭對手。（圖片來源：IG@heidibibe）
陳葦璇曾與Anson Lo拍電影《假冒女團》，並在戲中飾演競爭對手。（圖片來源：IG@heidibibe）
陳葦璇 電影《假冒女團》講述Anson Lo為了調查案件，以卧底身份男扮女裝與4女組女團期間所發生的趣事。（圖片來源：《假冒女團》截圖）
電影《假冒女團》講述Anson Lo為了調查案件，以卧底身份男扮女裝與4女組女團期間所發生的趣事。（圖片來源：《假冒女團》截圖）

陳葦璇感慨「歌手難做」泳衣照多like十倍

陳葦璇在Threads貼文中提到，她投入大量心血製作的唱歌片段，所花的時間是拍攝泳衣照的十倍以上。然而，她意外地發現，相比之下，泳衣照的受歡迎程度卻是唱歌片段的十倍。對此，她感慨「歌手難做」，但也無奈地表示這只是讓她苦笑，雖然作為一個女仔都真是喜歡拍照，但為作一個創作者拍完喜歡的片段重複看的次數一定多過一張照片。

同行中也有人對此表示認同，其中一位同業表示：「欣賞表演藝術需要用好長時間培養審美。欣賞個人外表同體態只需要用本能反應。」保錡都留言「笑一個」另有人則評論：「呢個世界係咁㗎啦。」

陳葦璇 陳葦璇在Threads貼文中表示「歌手難做」泳衣照多like十倍（圖片來源：Threads＠hahakirac）
陳葦璇在Threads貼文中表示「歌手難做」泳衣照多like十倍（圖片來源：Threads＠hahakirac）
陳葦璇 Like數係八百同破萬嘅分別（圖片來源：Threads＠hahakirac）
Like數係八百同破萬嘅分別（圖片來源：Threads＠hahakirac）

網民都大讚長髮靚好多！

不少網民仍錯重點認為陳葦璇長髮比短髮形象好很多，希望陳葦璇可以多放福利照「知就好，快d放多d相出黎啦」「你造星果陣留長頭髮實紅x過依家啦」「長髮靚好多」「不嬲認真嘢係冇咁多like嫁啦」「靚左咁多既」「佢之前個種短髮係TB」「d女成日以為剪短就好有性格 活出自己人生咁」亦有網民建議兩溝「兩樣溝埋咪得囉，Bikini+唱歌跳舞」「下次着泳衣唱歌咪得囉」

陳葦璇 短髮陳葦璇，2015年以女團As One出道，2020年參加《全民造星3》獲得亞軍 。（圖片來源：IG＠hahakirac）
短髮陳葦璇，2015年以女團As One出道，2020年參加《全民造星3》獲得亞軍 。（圖片來源：IG＠hahakirac）
陳葦璇 陳葦璇（Kira）參加ViuTV《全民造星3》奪得亞軍，於多個綜藝節目亮相後開始多人識。（圖片來源：ViuTV《全民造星3》截圖）
陳葦璇（Kira）參加ViuTV《全民造星3》奪得亞軍，於多個綜藝節目亮相後開始多人識。（圖片來源：ViuTV《全民造星3》截圖）
陳葦璇 （圖片來源：ig＠hahakirac）
（圖片來源：ig＠hahakirac）
陳葦璇 （圖片來源：ig＠hahakirac）
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陳葦璇 （圖片來源：ig＠hahakirac）
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陳葦璇 （圖片來源：ig＠hahakirac）
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陳葦璇 （圖片來源：ig＠hahakirac）
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陳葦璇 （圖片來源：ig＠hahakirac）
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陳葦璇 （圖片來源：ig＠hahakirac）
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陳葦璇 （圖片來源：ig＠hahakirac）
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陳葦璇 （圖片來源：ig＠hahakirac）
（圖片來源：ig＠hahakirac）

圖片來源：ig＠hahakirac、《假冒女團》、Facebook@As One、IG@ansonlht、《SHOW CHAMPION》截圖

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