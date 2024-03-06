陳蕾演唱會｜一文睇清尾場7大重點 回應Nathan做嘉賓只為1件事
1. 陳蕾練結他練到手指損晒！反被誤會咬手指
陳蕾於演唱會尾場鳴謝時提到結他老師時，表示這麼多天好像沒什麼人有留意到她的結他solo，但自己在這方面下了許多苦工，因為練結他手指都受傷了。陳蕾更苦笑曾於IG po出一張戴手鈪的照片時，粉絲還問她是不是咬手指，陳蕾表示自己真的「含淚地吞下這個冤屈」，強調她沒有咬手指的習慣。
2. 鳴謝鳴到被罰錢！ 發揮長氣精神尾場揚言要講足一小時！
陳蕾演唱會整個流程非常緊湊，所以差不多唱了不20多首歌時，陳蕾才正式與大家打招呼。而不知是否開金口說話的環節太少，首場的陳蕾於鳴謝時間，因用了半小時有多被罰錢了！去到尾場，陳蕾無懼罰錢，笑言「導演喺度講呀嘛，玩吖嘛，兩個鐘唔講嘢呀嘛？而家同你講到罰錢為止！」，誇下海口要講足一小時。最後幸好也是半小時，演唱會到12點才結束，觀眾都心滿意足！
3. 陳蕾爸爸、中學借NDS同學仔現身支持
陳蕾打招呼時望向觀眾席，表示看到從廣州來睇show的爸爸向她揮手say hi。接著表示有一班中學同學來支持，更是飛了十幾個鐘飛機來支持她，而其中一位剛好去了廁所的同學是從美國回來，笑言這位就是中學借遊戲機「NDS」給她打機的同學，令她練成打機絕技！
4. 陳蕾爆〈念〉得知好多人睇唔開！
陳蕾表示最近收到不少人告訴她，原來她「接受咗好多人的負」，特別是〈念〉這首歌，收到許多inbox許多人想「睇唔開」，想離開這個世界，同時多謝她出了這首歌，心痛原來這麼多人需要這首歌曲，因為自己很少拿到什麼「即時No.1」，表示好願意將力量傳給大家。
5. 因一句「多謝你」淚曬舞台 唱出哭泣版《凡星》！
陳蕾去到尾段唱《凡星》時，因聽到觀眾說了一句「多謝你呀陳蕾！」及舉起「多謝陳蕾」牌時，忍不住哭起上來，淚曬舞台，整首《凡星》都哭著唱，非常感人！其後陳蕾表示自己並不是一個常哭泣的人，是因為早3場都沒有人多謝她，都是「陳蕾世一」「陳蕾好靚」等，這次突然聽到人多謝她，才發現多謝的力量真的非常強大，被感動到了。
6. Facebook IG 全球死機！大文豪低頭極懊惱
陳蕾尾場有不少藝人歌星現身支持，包括「機友」岑寧兒、MC張天賦、周柏豪、ERROR的肥仔梁業(Fatboy)、ToNick、鄧小巧、小塵埃、張蔓莎、Eddy@Zpecial等。而剛好突然爆發Meta大死機之時，正是陳蕾紅館尾場的高潮壓軸時刻，不少觀眾都隨歌站立起舞，唯有周柏豪在人海中疑似低頭睇手機。而去到陳蕾哭泣唱起《凡星》時，周柏豪仍在低頭，懷疑與不少網友一樣被強制登出，極懊惱！
7. Nathan做嘉賓陳蕾解釋唔係故意提攜 只是為了承諾
演唱會中一個特別環節引起了廣泛討論。陳蕾邀請了幾位《全民造星V》的參賽者作為嘉賓，包括亨仔（陳鎮亨）、Kim（卓金樂）、Tiger Foo（符紀男），以及在決賽時意外退賽的Nathan（魏念恩）。Nathan的現身讓網上引起了激烈的討論，陳蕾回應並不是故意要提攜學員，當時《全民造星V》還未播出，而在拍攝《伸縮自如的愛》的MV時，就已經找了他們來演出，更向他們承諾過他日能入紙紅館會邀請他們來做嘉賓，所以今次是找數讓他們感受一下紅館的緊張。
陳蕾坦言有掙扎 但表示知道Nathan是一個怎樣的人
而且對於因請了Nathan惹起的負面批評，陳蕾坦言是無可避免，但表示自己是確實認識他的人，知道Nathan是一個怎樣的人就可以了，自己依然好愛錫所有的學員，更表示「節目係一時，但係我好相信緣份，喺呢個時期大家都有自己嘅難關，而佢哋能夠認識到咁好能量嘅蕾老師，我都希望可以分更多嘅愛或者陪伴關懷，話俾佢哋知老師喺度。」而被問到有否掙扎過Nathan做嘉賓時，陳蕾都有小小，但表示自己是一位在著真實存在她身邊的人多過外界不認識的聲音，只想告訴外界她是一個怎樣的人，是一位會兌現承諾的人。
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