陳蕾演唱會2024｜唱足14年終踏紅館 超強特效視覺效果超十足！

出道14年的陳蕾（Panther），終於首踏紅館舉行一連四場《念》演唱會。演唱會一開始陳蕾已經把《念》推上高潮，一頭銀髮、戴著白色如婚紗頭飾的陳蕾，坐在十字架棺木造型鋼琴前登場，自彈自唱一曲《我想和你好好的》為個唱揭開序幕，觀眾心神完全給她的歌聲震懾，嘩嘩聲、掌聲、叫喊聲響徹紅館。