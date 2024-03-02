陳蕾演唱會2024｜唱足14年終踏紅館 超強特效視覺效果超十足！
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出道14年的陳蕾（Panther），終於首踏紅館舉行一連四場《念》演唱會。演唱會一開始陳蕾已經把《念》推上高潮，一頭銀髮、戴著白色如婚紗頭飾的陳蕾，坐在十字架棺木造型鋼琴前登場，自彈自唱一曲《我想和你好好的》為個唱揭開序幕，觀眾心神完全給她的歌聲震懾，嘩嘩聲、掌聲、叫喊聲響徹紅館。
陳蕾演唱會｜超強視覺效果打開序幕
《我想和你好好的》後，陳蕾爬到鋼琴上高高站著除去頭紗，告訴大家人生就像《荒島之幻像》，畫面一轉爆炸聲響起，她連人帶血躺在琴上唱歌，影像把歌詞活生生呈現到觀眾面前，失血中的傷口，沾污了血拿著咪高峰的雙手，精彩絕倫，讓歌迷嘆為觀止，尖叫聲雷動。緊接陳蕾再一口氣唱出《不想回家》、《娑婆》及《妖治時代》，期間舞台上又出現大型鬼怪裝置，讓觀眾目不暇給， 畫面帶領大家進入她的音樂世界，讓歌迷感動萬分。當陳蕾於台上高呼：「第一場Good Show！」 更令現場氣氛熾熱提升。
陳蕾演唱會｜4大部分打造獨有概念
是次演唱會由《死》、《惑》、《念》、《生》及《能屈能伸》四大部份組成，當中「念」是一種由心而發的相信，有「念」便會形成一種強大的力量，每一個人都其實是向死而生，每活一天，就少一天，這是無人能逃避的事。漆黑中，只有相信，才能成為自己的光繼續勇敢前行。
陳蕾演唱會｜眾星雲集齊賀首次紅館個唱
陳蕾的首場個唱，好友洪嘉豪、Nancy Kwai（歸綽嶢）、梁祖堯、鄧麗欣、泳兒、王君馨、余香凝、廖子妤與男友「小野」盧鎮業、胡卓希等圈中好友，均有到場支持。另外，成龍、張敬軒、容祖兒、林盛斌、泳兒、樂隊ROVER聯同KC和Tsoul及「星光一班」等也有送上花牌。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：大會提供