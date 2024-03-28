古淖文肥媽情如母子15年前比賽片出土 陳蕾盼再有合作機會
陳蕾盼與古淖文再有合作機會
陳蕾日前出席活動被問到同為《亞洲星光大道》出身的古淖文在《中年好聲音2》奪冠一事，陳蕾大方表示總決賽因有工作在身所以未能入場支持，但得悉其奪冠後有一時間發訊息祝賀。陳蕾指二人14年來有一直保持聯絡，並希望將來會有機會再合作。當被問到古淖文時隔14年才獲獎是否遲來的春天時，陳蕾就表示認為古淖文之前的經歷都是成功的養分，因為對方經歷過高低切跌才能夠得到今天的成功。
古淖文憑99分勇奪《中年好聲音2》冠軍
古淖文在《中年好聲音2》中憑99分的高分，勇奪冠軍寶座，連向來對古淖文寵愛有加的肥媽都起身拍手祝賀。古淖文在得獎後激動落淚：「我《Desperado》只係試過4個19分，沒試過20分，癡線㗎多謝你哋。一路而嚟，由第一集到今日，我要多謝好多人，我要多謝中年好聲音呢個大家庭，婉婉啦、導師啦、我哋成班同學仔啦、幕後，你哋好錫我，好多謝你哋。同埋，我要好多謝嘅係，香港有好多人開始接受返我，非常多謝你地，Thank you so much。」
陳蕾正式登頂成雙料歌后
陳蕾和古淖文二人均為《亞洲星光大道》出身，當年以「黑馬」身份在《亞洲星光大道》僅獲得第4名的陳蕾，與季軍蔡梓銘同樣只得19歲。陳蕾在比賽過後簽入亞視，雖然曾在音樂上作出多項嘗試，但一直未有得到大眾和樂壇的關注，音樂路上未有太大發展。陳蕾更一度因為經濟拮據而未能繳付房租，直到2014年她到內地參加央視《中國好聲音》比賽才開始打響名堂，其後更愈來愈多人識，近年更橫掃多個音樂頒獎典禮的獎項。捱足14年的陳蕾正式登頂成為雙料歌后，早前更宣佈將會在今年開首個紅館個人演唱會，成為首個在紅館開個唱的《亞洲星光大道》參賽者，人氣反超前！
古淖文轉戰《中年2》憑妖氣奪MVP
至於出生在澳門的混血兒古淖文，當年22歲已經行「妖艷」路線，最後奪得第5名後加入亞視。亞視倒閉後，擁有葡萄牙血統的他認為操一口流利葡語，就憑接葡語MC工作維生，雖然曾經參加過《中國新歌聲》的海選，但到第2輪Casting就被淘汰。一直恨加入TVB的古淖文，早前選擇參加《中年好聲音2》並獲得不俗成績，早前在節目中憑《我要》一曲獲得全場MVP，獲評審伍仲衡大讚「個樣夠妖」，時隔14年終於憑「妖氣」創出新一片天。
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