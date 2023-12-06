陳蕾演唱會海報網民認唔出 以為撞樣「金髮蔡思貝」 仲似足呢位女團成員
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陳蕾將於明年2024年3月在紅館舉行其首個個人演唱會，今日演唱會海報率先面世，歌迷都嘩嘩聲，因為海報之中是一個全新造型的陳蕾，一頭長長白髮，頭頂「念」字發出紅光，粉絲紛紛大讚非常有型，不過有部份網民就話認唔到陳蕾，仲話佢新造型似足呢位港姐…
陳蕾演唱會海報 網民話撞樣「金髮蔡思貝」郭珮文
陳蕾明年的紅館演唱會的海報圖在今天公布，貫徹了陳蕾一向走型格風，而照片以黑白做主題，唔少網民大讚十分有型。不過亦有部份網民表示認唔出，更指與港姐「金髮蔡思貝」之稱的郭珮文撞樣，網民留言寫道：「陳蕾呢？去咗邊度？」、「我認唔到你」、「我以為係郭珮文」，除了誤認郭珮文之外，還有網民認為像BLACKPINK的Rosé。
陳蕾非常鍾意今次白髮造型：會質疑呢個係咪我嚟㗎就最好㖭
是次這個白髮造型，陳蕾表示自己個人是非常之咁喜歡，創作過程也有參與構思，「我當時同同事講，《沙門》演唱會之後，由《世界與你無關》之後的歌，全部都係黑暗中有道光的感覺，個海報背景可以好黑暗，我個人個妝就好白，我就係個道光嘅感覺。最終就有咗依家見到嘅白髮陳蕾啦，人生第一次紅館演唱會，都希望 poster 上有耳目一新嘅感覺，會質疑呢個係咪我嚟㗎就最好㖭。我想將自己塑造成一個純白狀態，話俾大家知，無論個世界幾黑暗都好啦，我願意成為你嗰道光！」
陳蕾首次紅館Show唔大壓力 會為Fans做好身形管理
第一次做紅館，反應勢如破竹，問到她開始有壓力未？陳蕾笑謂因為內部認購反應好，所以壓力反而少左，通常壓力都係開騷前一個月先會來到，所以即日開始會做好自己身形管理，聲音管理，體能管理等等，免得有臨急抱佛腳的緊張，成個人Ready好就會減少心理壓力，可以做得更好，「演唱會我希望可以視覺上，音效上都帶俾大家一個沉浸式體驗，唔會有悶場，絕大部份先用音樂去交流，之後Encore環節先用打機來同大家再交流，哈哈….但係公司未知呢件事，哈哈哈…..。」
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圖片來源：大會提供、大會提供/IG@julianakpm、IG@roses_are_rosie/大會提供、IG@ pantherchan