陳蕾演唱會海報網民認唔出 以為撞樣「金髮蔡思貝」 仲似足呢位女團成員

陳蕾將於明年2024年3月在紅館舉行其首個個人演唱會，今日演唱會海報率先面世，歌迷都嘩嘩聲，因為海報之中是一個全新造型的陳蕾，一頭長長白髮，頭頂「念」字發出紅光，粉絲紛紛大讚非常有型，不過有部份網民就話認唔到陳蕾，仲話佢新造型似足呢位港姐…