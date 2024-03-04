Nathan深潛8個月終現身 疑為復出試水溫瘋狂捱轟

陳蕾近日首度攻佔紅館，舉行了一連4場超精彩的演唱會《念》，每一場都座無虛席！不過今次演唱會最令人意想不到的，莫過於魏念恩（Nathan）深潛8個月後首次現身。而作為演唱會的特別嘉賓，Nathan的出現無疑引起網民的熱議……