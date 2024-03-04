Nathan深潛8個月終現身 疑為復出試水溫瘋狂捱轟
《全民造星V》學員驚喜合體
演唱會的另一大亮點，是在《能屈能伸》環節中，陳蕾邀請了她在ViuTV節目《全民造星V》中的學員亨仔、Nathan、Kim及Tiger Foo一同上台，帶來了MV現場版的《伸縮自如的愛》。五人在台上的默契配合，再次將現場氣氛推向高潮。
Nathan深潛8個月終現身
Nathan自從去年7月在《全民造星V》總決賽前宣布退賽後，便鮮少在公眾面前露面。他的女友去年不幸逝世後，Nathan便選擇深潛，更將近8個月沒有參與任何公開演出。然而，在陳蕾的演唱會上，他以打鼓的形式回歸，引起了觀眾和網民瘋狂狠批：「咁X樣都可以復出，好X嘢」、「X！唔好比呢條友洗白啊」、「見到呢條友就諗起1000can？」、「潛水一排就當冇事發生？」
全民造星5︱花姐力撐Nathan退賽感可惜 視對方為朋友：支持有Potential嘅
《全民造星5》總決賽昨日（16日）已圓滿結束，結果由Lyman香胤宅大熱奪冠，亞軍和季軍分別為KC及亨仔。而昨晚其中一個焦點便是Nathan魏念恩的退選，原因是他被傳媒爆出在比賽期間不斷向問前女友借錢，花姐（黃慧君）在Show後接受傳媒時也有回應這件事情…
花姐力撐Nathan：應該支持有Potential嘅，而唔係加腳去踩佢
花姐接受傳媒訪問時問到Nathan突然退賽一事，「我真係唔知，我唔係負責簽佢個個。」不過花姐也想在這件事情作出一些回應，她說：「我覺得呢件事係Nathan自己嘅事，究竟件事係點我哋都唔知道全部，但係我好希望大家，你哋好（傳媒）、觀眾好、網民好，都畀一個空間佢。」
花姐在訪問中繼續力撐Nathan，「我覺得佢依家嘅壓力係大家想像唔到依家面對嘅壓力有幾大，我哋係呢行嘅，應該支持有Potential嘅，而唔係加腳去踩佢。」
花姐當Nathan係朋友 但話唔太熟
花姐表示以朋友立場身份是支持Nathan的，「我雖然唔係同佢好熟，但我好想打電話支持佢。但我唔方便問佢私人嘢咁多，隨時打畀我。如果佢唔講我唔會主動問，始終係人哋私事。同埋我覺得佢會講自然會講，我諗佢依家心情唔係我哋想像到。」
最後花姐認為Nathan退賽是一個可惜的決定：「我覺得可惜嘅，但係都可能應該要咁做。」
Nathan魏念恩被爆視身故女友「人肉提款機」
Nathan 魏念恩被爆出他在比賽期間不斷向問前女友借錢，有傳媒報道指Nathan向前女友Jessie提出分手後，不但與女方保持聯絡，期間更多次向女方借錢，金額由幾百到一千元不等，總額高達幾千元。雖然女方每次都有求必應，但Nathan卻多次以工作忙碌為由，拒絕與女方見面。
花姐護短言論惹火網民反應兩極
對於花姐力保Nathan，不少網民感到憤怒，紛紛作出反駁「一啲都唔覺得佢值得原諒，又要飛人，但又唔捨人地啲錢，釣住人地，最終攪出人命，個女仔都有屋企人，換轉我，我真係唔會原諒佢」、「花姐果然視人命如無物，其他人的生命係佢眼中賤過地底泥」，又有人直指花姐護短，懷疑因為ViuTV已跟Nathan簽約，就似上屆爆緋聞的𝐀𝐬𝐡 鍾卓穎一樣，就算被爆黑材料都要力挺：
「對花姐好失望，佢到底知唔知咩係道德」
不過另一方面亦有網友支持花姐的言論「讚成花姐，成長經歷每個人都有，不必介意」、「我期待佢可以重新振作，可以企返出嚟。」
Nathan宣布退賽
其中一個焦點便是放在Nathan身上，事關昨天（15日）被爆出他在比賽期間不斷向問前女友借錢，有傳媒報道指Nathan向前女友Jessie提出分手後，不但與女方保持聯絡，期間更多次向女方借錢，金額由幾百到一千元不等，總額高達幾千元。雖然女方每次都有求必應，但Nathan卻多次以工作忙碌為由，拒絕與女方見面。
更新IG向外界道歉
今天（16日）有不少網民都在網上紛紛留言表示希望他退賽，Nathan於晚上7時半在個人IG更新限時動態宣布退選，今晚將不會出席總決賽：「我決定退出今晚嘅總決賽，為各單位帶來不便好對唔住，我會盡快交代事情。」而ViuTV之後亦於社交網站正式宣布Nathan退出的消息：「《全民造星V》2號參賽者魏念恩（Nathan）因私人理由退賽，大會尊重其決定。」
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