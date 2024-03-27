陳蕾演唱會後首談Nathan 親揭邀做嘉賓原因 直言為一事感後悔

陳蕾早前舉行演唱會並邀請了《全民造星5》Nathan魏念恩做嘉賓，引起網民爭議，近日陳蕾與洪嘉豪出席化妝品牌活動，首次在演唱會後公開接受訪問，就親自揭露了當日邀請Nathan上台的原因，並直言為一事感到後悔。