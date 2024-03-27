陳蕾演唱會後首談Nathan 親揭邀做嘉賓原因 直言為一事感後悔
陳蕾完成演唱會後飛日本充電
陳蕾在結束了四場紅館處女個唱後，剛從日本九州進行了十日溫泉之旅返港，她分享了在當地的單人自駕遊經驗，表示因為害怕迷路，所以在駕駛時非常專注，並坦言自駕遊的經歷讓她感到上癮，期待未來有機會再次挑戰。
陳蕾透露一直有開解Nathan
講到Nathan疑因受到壓力而有輕生念頭，陳蕾對傳媒表示：「一起身收到好多Message，自己先至知道，咁突然，知道咗之後都有即刻聯絡佢身邊嘅朋友。」之後她Keep住慰問和開解Nathan，而他亦有回覆。她指由《造星5》總決賽至今發生了太多事，每個人都有遇到不開心的經歷，她的角色一直是給予支持和鼓勵，希望他能勇敢面對一切，並鼓勵他在需要時找朋友傾訴。
指一路睇住Nathan情況時高時低
被問到有否覺得請Nathan上台變成害了他？陳蕾直言唯一令到她後悔的事，是她沒有盡全力拉起他。她表示既然有緣成為朋友，她希望能用盡方法燃起他對生命的意志，而且她覺得他也不容易：「我覺得佢有呢個行動都唔係一時之間，因為經歷咗咁大件事，一路以嚟睇住佢嗰個情況時高時低。」而Nathan亦曾表示從她的歌曲中獲得鼓勵。
邀請Nathan做嘉賓全為兌現承諾
陳蕾又透露當日邀請Nathan做演唱會嘉賓的原因：「我最怕係我曾經有機會拉起身邊嘅朋友，但我冇做到，所以你問我帶佢上台嘅原意，除咗係承諾，亦唔單止帶佢，仲帶其他三個學員（指亨仔、Tiger Foo和Kim Cheuk），當初呢個承諾，唔想佢因為犯過啲錯，而喺呢個時候淨係請三個，我怕丟低佢呢個行為會令佢失去一啲鬥志，所以我一直盡全力燃起佢意志。」
Nathan由陳蕾演唱會嘉賓到Day緋聞對象備受熱討
《全民造星5》總決賽去年7月圓滿結束，Nathan魏念恩為十強之一的參賽者，參賽後表現一直備受讚賞，卻因爆出前女友輕生一事最後退賽。其後Nathan一直未有再上水，直到陳蕾演唱會作為演唱會嘉賓之一，再次受到不少網民的關注，之後更爆發與COLLAR成員day的緋聞。而壓力爆煲的Nathan早前更意圖輕生，幸好被前經紀人及時發現，並已送院接受治療。
Day「上水」TG終極回應
對於網上的熱烈討論，Day早前終於在TG粉絲群組中「上水」，並作出回應：「對不起讓喜歡我的大家擔心了，我會努力生活，專注工作，大家也要按時吃飯，繼續善良。」終極回應依舊沒有對戀情作出否認，只是呼籲粉絲繼續保持善良，再次收穫大批負評。日前COLLAR演唱會尾場結束後，Day終極回應與Nathan關係，指兩人並沒有進一步發展，並強調現時係單身，專注於工作！
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