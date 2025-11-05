港姐冠軍陳詠詩突公開學霸男友正面照 參選前刪除所有放閃帖文
陳詠詩突放閃哥大畢業照甜爆
陳詠詩在社交平台分享了一張與男友Martin的哥倫比亞大學畢業合照，並配文寫道：「我和男朋友的哥大碩士畢業照，六個月前的回憶，一起畢業的那天好開心，時間過得很快，但那份幸福還在喔～」相片中她身穿深V短裙配搭藍色畢業袍，與男友緊密攬抱，兩人臉上洋溢著幸福笑容。這是陳詠詩首次公開展示與男友的正面合照，立即在網上掀起熱烈討論，不少網民都被這對金童玉女的顏值震撼。
泳池激吻片瘋傳 霸氣回應震驚全網
應屆港姐冠軍陳詠詩上月底才新鮮出爐，奪冠僅三日，繼IG刪相之後，與南加州大學學霸男友Martin的泳池激吻的私密片段在網上瘋傳，引起網民熱烈討論，面對這次突如其來的曝光事件，陳詠詩的回應卻出乎所有人意料。她在接受訪問時表示自己沒有特別留意到片段流出，更認為這是自己另外的象徵，並不認為是負面的事情。最令人震驚的是，當被問到會否擔心之後流出更多私密片段時，她竟然大方回應：「如果大家想睇多啲片，我可以直接畀你哋睇喎，冇乜所謂！」
學霸男友身份首度起底 南加州大學高材生背景震驚網民
隨着激吻片段的曝光，陳詠詩的感情生活也成為網民關注焦點。早前她被拍到有神秘男友接機，隨後大方認愛，透露對方是圈外人，希望低調保護這段戀情。不過，近日傳媒踢爆其男友的真實背景，原來他名叫Martin，是一名不折不扣的學霸！據可靠消息透露，Martin畢業於著名的南加州大學，學業表現出眾，外型英俊，與陳詠詩堪稱是完美的金童玉女組合。兩人的相識過程也充滿浪漫色彩，據報道他們是在美國留學期間的一次聯校活動中擦出愛火，從此開始了這段跨國戀情。
兩年穩定戀情大起底 情人節甜寵羨煞旁人
消息人士透露，陳詠詩與Martin這段戀情已經維持接近兩年，感情相當穩定。兩人平時相處模式甜蜜溫馨，Martin經常會在重要節日給陳詠詩驚喜。今年情人節，他就貼心地送上一大束粉紅玫瑰，甜寵女友的舉動羨煞不少旁人。據知情人士爆料，兩人在社交平台上經常分享甜蜜合照，當中不乏陳詠詩身穿性感露背裝、真空上陣的火辣造型，展現出熱戀中女人的自信魅力。
參選前大清理刪除放閃帖文
據知情人士爆料，兩人此前經常在社交平台分享甜蜜合照，但今年7月陳詠詩公布參選的長文卻未見男友任何互動，去年陳詠詩出席品牌活動，男友Martin都有公開在帖文下留言放閃，好友都讚賞他對女友貼心的支持，不過自從陳詠詩決定參選後，兩人就將這些親密合照全部刪除。