港姐冠軍陳詠詩突公開學霸男友正面照 參選前刪除所有放閃帖文

港姐冠軍陳詠詩近日在內地社交平台突然放閃，首度公開與學霸男友Martin的正面合照，兩人身穿畢業袍甜蜜攬抱的畫面瞬間引爆網民熱議。然而這段看似甜蜜的戀情背後，卻隱藏著一連串令人震驚的轉折，從參選前的刪帖風波到奪冠後的激吻片流出，每個細節都牽動著公眾神經。