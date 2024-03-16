填詞人陳詠謙被外賣平台抽水「今日自己做飯未？」爆Seed發長文反擊
填詞人陳詠謙遭外賣平台留言抽水
近日在社交平台「threads」中首次發文的陳詠謙，卻吸引了某外賣平台留言：「今日自己做飯未？」。這個留言似乎是在玩味地提及陳詠謙早年為陳柏宇填詞的歌曲《別來無恙》中的一句歌詞「我現時自己肯做飯」。這句歌詞在當時已經被網民惡搞，甚至有人製作了「瘋狂做飯版」，對此陳詠謙曾經感到困擾，甚至考慮過轉行。
陳詠謙憤怒發文回擊
面對這次被舊事重提，陳詠謙在社交平台上發表了一篇長文，表達了他對外賣平台的不滿。他指責該平台為了追求點讚數量，而忽略了個人的感受。他的言辭中充滿了對該平臺的失望和憤怒，質疑這是否代表了該公司的企業精神。陳詠謙更進一步延伸到指這種行為可能反映了該公司對於車手、餐廳和食客的態度，即為了生意而忽視他們的安危：「為咗刷like數，可以罔顧一個人嘅感受；咁我估貴公司同樣可以為咗生意，罔顧車手/餐廳/食客嘅死活。」
在長文中，陳詠謙還提到了自己作為該外賣平臺多年的客戶，對於這次的事件感到格外失望：「可能會覺得我小器？但善意惡意大家心知肚明。聽人講，threads係製造二元對立嘅平台。我上得嚟，預咗玩辯論。」陳詠謙最終還是選擇刪除了這篇長文，但這一事件已經在網絡上引起了熱烈的討論。
網民留言指小氣
陳詠謙今次這麼大反應，不少網民都認為其反應過敏，並紛紛留言「今日自己做飯未？」繼續調侃他，部分網民更指陳詠謙太小氣：「嬲到del咗，估唔到咁小氣。」、「會唔會小氣咗啲，有人記得自己填嘅詞好好啊」、「不如試下對自己有信心啲，唔好覺得人哋quote你嘅詞就係同其他大眾一樣覺得嗰句蠢」等。
陳詠謙為作品感心痛 暗寸大多數人唔識貨
陳詠謙曾在J2音樂節目《我們的音樂時代》重提作詞辛酸，暗寸大多數人唔識貨，他表示：「得到今時今日嘅對待，我都有為佢（《別來無恙》）感到心痛。只能夠講，呢首歌已經成為咗一首經典。我都有睇唔開嘅時候，但係已經過去咗。今時今日乜都要睇開啲，有咁多人話我煮嘢唔好食，我真係要諗下嘅。」
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