TVB新聞小花接棒譚詩雅即成熱話 一原因被指係翻版「葵芳」掀激辯
TVB新聞主播譚詩雅日前宣布離職後，新聞部迅速安排小花陳詩朗接棒頂上，不過她的首次亮相表現卻在社交平台掀起激烈討論。網民紛紛聚焦於陳詩朗的廣東話發音，更有人形容她帶有獨特的「葵芳腔」，令這位新晉主播瞬間成為熱話焦點。事件在Threads上持續發酵，正反兩派意見激烈交鋒，背後真相令人深思。
陳詩朗廣東話發音引爆網民熱議
陳詩朗接替譚詩雅成為TVB新聞主播後，她的播報表現立即成為網民討論焦點。不少觀眾指出陳詩朗的廣東話發音獨具一格，有網民更直接形容她帶有「葵芳腔」，這一腔調因《夜王》中的「葵芳」角色而廣為人知。批評聲音認為她的咬字和語調欠缺流暢，播報時顯得「好窒」，質疑她是否已準備好擔任主播一職。
TVB新聞部火速安排接班人選
隨著譚詩雅宣布離職，TVB新聞部需要迅速填補主播空缺，陳詩朗因此獲得機會接棒。作為新聞部小花，她的上位引起不少關注，但同時也承受著巨大壓力。有陳詩朗的粉絲在Facebook留言表示：「主播初出茅廬時的確會有不足，但咬字正腔圓相信係基本要求，初期讀得唔流暢，即所謂『好窒』係常見，但依家好多人嘅焦點係『葵芳腔』。」
網民意見兩極化分析口音特色
除了「葵芳腔」的形容外，網民對陳詩朗的口音還有各種不同解讀。有觀眾認為她的咬字風格「有80年代味道」，令人彷彿回到過去的新聞報導模式，而並非真正的口音問題。另有網民指出，她的發音更像是「正宗廣州口音」，與現代香港新聞主播的風格確實有所不同。更有理性聲音表示：「其實唔算鄉音啦，只係個音調唔似近代香港音調，之前睇過加拿大粵語新聞報導都係咁上下。」
網民力撐給予時間成長空間
面對批評聲音，大量網民選擇站出來支持陳詩朗，希望外界能給予她更多時間和耐性。有網民以其他主播為例子，指出新人都需要時間進步：「其實賀子欣剛剛做主播都比人話發音唔正，但我欣賞我見到賀子欣而家進步左不少，証明佢有努力。」更有忠實粉絲直接留言打氣：「陳詩朗！辛苦哂、努力、加油, 我永遠無限地、無條件地支持你」、「keep it up !!」，展現出溫暖的支持力量。
圖片來源：TVB、《夜王》資料或影片來源：原文刊於新假期