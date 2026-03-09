TVB新聞小花接棒譚詩雅即成熱話 一原因被指係翻版「葵芳」掀激辯

TVB新聞主播譚詩雅日前宣布離職後，新聞部迅速安排小花陳詩朗接棒頂上，不過她的首次亮相表現卻在社交平台掀起激烈討論。網民紛紛聚焦於陳詩朗的廣東話發音，更有人形容她帶有獨特的「葵芳腔」，令這位新晉主播瞬間成為熱話焦點。事件在Threads上持續發酵，正反兩派意見激烈交鋒，背後真相令人深思。