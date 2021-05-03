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28歲陳詩欣著瑜伽褲出事下體現形 網民：以為冇著褲

東方新地 - 娛聞

28歲的陳詩欣由娛樂主播升呢《學是學非》、《姊妹淘》、《3日2夜》等主持，不時大晒弗爆身材，陳詩欣近日著住粉紅瑜伽褲行山，下身線條表露無遺，更令下體現形，網民紛紛留言：「以為你冇著褲﹗」其實陳詩欣不止呢次失手，著潛水衣都出過事，真係大懵喇﹗

撰文：東方新地 ｜圖片：陳詩欣IG、 無線娛樂新聞台河背水塘參考路線

兩星期前，陳詩欣透露要努力跑步keep fit，穿上淺色瑜伽褲的陳詩欣大晒圓渾翹臀。
兩星期前，陳詩欣透露要努力跑步keep fit，穿上淺色瑜伽褲的陳詩欣大晒圓渾翹臀。

陳詩欣努力keep fit迎夏日

陳詩欣拍攝旅遊節目不介意大晒美好身段，IG也周不時發放福利，早有一件頭女神之稱號。趁在夏天來臨前，陳詩欣捉緊機會做運動，以最弗狀態迎接夏天水著巡禮。日前陳詩欣到山頂行山，一身運動裝束相當吸睛，不過網民焦點全放在現形之下體。

陳詩欣呢日化行妝set行頭去行山，一身青春裝束相當吸睛。
陳詩欣呢日化行妝set行頭去行山，一身青春裝束相當吸睛。
全身照，粉紅瑜伽褲令陳詩欣下體現形。
全身照，粉紅瑜伽褲令陳詩欣下體現形。

網民粉粉留言「下面現晒形」、「以為你冇著褲」、「貼褲貼咗啲」、「好有機心喎」、「叔叔不行了」、「身材太好了」、「恭喜你，你想要嘅效果達到了」。

瑜伽褲上印有陳詩欣英文名Eunice。
瑜伽褲上印有陳詩欣英文名Eunice。

長駐是非精

一向盛產女神、又係小花入屋最佳捷徑嘅無綫綜藝節目《學是學非》，基本上年年換陣容、輯輯有新血，第七輯有台柱麥美恩、馮盈盈、張寶兒、劉穎鏇、鄺潔楹、何依婷、何泳芍、陳詩欣同戴祖儀，後來《後生仔》主持陳欣茵又加入，早前被out的何泳芍「樣衰」又再回歸。隨著《3日2夜》的限奶令解放，大家都等食索女冰淇淋，而始祖之一的陳詩欣，急不及待解奶放送。

淺粉紅是非精(後排左一)就是陳詩欣，在眾多是非中表現未算突出，不過她不時主持旅遊節目如《3日2夜》、《行山少女》等，機會不斷。
淺粉紅是非精(後排左一)就是陳詩欣，在眾多是非中表現未算突出，不過她不時主持旅遊節目如《3日2夜》、《行山少女》等，機會不斷。

出海晒脹爆下體

早前，陳詩欣穿著泳衣出海，表面包到密密實實，不肻她醒目地活用拉鏈，拉到落心口，3吋事業線奪衣而出，非常養眼！

27歲《3日2夜》陳詩欣大開中門兼晒脹爆下體
早前陳詩欣密實出海，不過稍為把拉鏈拉低大開中門，更驚現下體，立即引起網民熱話，指她上下失手亦問她「有心定無意？」
27歲《3日2夜》陳詩欣大開中門兼晒脹爆下體
陳詩欣出海晒脹爆下體。

另一養眼處，就是脹卜卜的下體，上下都咁誘人難怪引來粉絲瘋狂留言

網民：脹卜卜咁

27歲《3日2夜》陳詩欣大開中門兼晒脹爆下體

27歲《3日2夜》陳詩欣大開中門兼晒脹爆下體

27歲《3日2夜》陳詩欣大開中門兼晒脹爆下體

其實詩欣一向多宅男粉絲，而且她毫不介意，更頻頻派福利照顧粉絲們。

27歲《3日2夜》陳詩欣大開中門兼晒脹爆下體
水著少不了

27歲《3日2夜》陳詩欣大開中門兼晒脹爆下體

28歲《3日2夜》陳詩欣大開中門兼晒脹爆下體

行山少女陳詩欣Bra Top夠消暑

或者受到ViuTV《美女郊遊遊》刺激，無綫去年推出新節目《行山少女》，結果亦受到高度關注，親親大自然行山欣賞風景其次，最好睇都係嗰班青春無敵女主持，「心口碎大石」就聽得多，為咗搶鏡砌低拍檔，「心口隊鏡頭」一樣掂，講緊嘅係模特兒出身嘅陳詩欣，憑《3日2夜》上位，去年Talk得又露得嘅陳詩欣喺另一節目《行山少女》拍住同樣上位ing嘅何依婷，行到邊嗲到邊，呃like之餘仲呃到士多阿叔請食雪條，行到滾滾地仲使出一招心口隊鏡頭，比下去嘅何依婷，真係輸晒！

景靚人更加靚，《行山少女》應該搶到唔少收視。
景靚人更加靚，《行山少女》應該搶到唔少收視。

暢遊河背水塘 心口脹卜卜登場

甜美嘅何依婷雖然係港姐亞軍，但鬥身材同高度，陳詩欣稍勝一籌，呢次一齊著bra top出鏡簡直高下立見，身穿火紅色運動型bra top嘅何依婷明顯較保守，事業線冇晒影，陳詩欣件幼帶bra top就交到貨喇！將佢脹卜卜上圍完美表現出嚟。

未開始行山陳詩欣同何依婷已經除去外套大騷Quali。
未開始行山陳詩欣同何依婷已經除去外套大騷Quali。

何依婷冧爆士多阿叔

兩個女仔講到明要行山打卡放上社交網呃like，不過當日天氣太熱，佢哋第一站竟然係入士多，每人拎住一支雪條，士多阿叔見狀豪氣話：「呢個round我嘅！」何依婷即時吳若希上身以高八度聲線回應：「真係㗎？好好呀！」阿叔暈得一陣陣再送多兩支自家製涼茶，陳詩欣落多兩錢肉緊：「好nice呀你！多謝你！我哋會努力拍嘢！」

衝入士多第一時間拎雪條食，何依婷好似小朋友咁開心。
衝入士多第一時間拎雪條食，何依婷好似小朋友咁開心。靚女多著數，士多阿叔唔敢直視兩位bra top少女，不過就請飲自家製涼茶，何依婷同陳詩欣不停講多謝。
士多阿叔見兩美到此一遊，興奮到請食雪條。
士多阿叔見兩美到此一遊，興奮到請食雪條。
陳詩欣呃到雪條食表現得無限興奮，不停吳若希上身停講：「真係㗎？真係㗎！」
陳詩欣呃到雪條食表現得無限興奮，不停吳若希上身停講：「真係㗎？真係㗎！」

自拍出晒位

全程都係陳詩欣做主導多，行山期間攝影師索性將個cam交畀佢負責揸住，終於等到出位好時機喇！陳詩欣自揸嘅片段幾乎全部都focus自己心口，個頭影唔到個樣唔清楚都唔緊要，最緊要keep住對胸有曝光率，一邊行一邊心口隊鏡頭，真係好震撼！

呢個鏡頭肉騰騰，陳詩欣影唔到樣完全唔緊要。
呢個鏡頭肉騰騰，陳詩欣影唔到樣完全唔緊要。
自己揸機明明睇到影住啲咩，陳詩欣選擇用心口隊鏡頭。
自己揸機明明睇到影住啲咩，陳詩欣選擇用心口隊鏡頭。

有片！陳詩欣「心口隊鏡頭」技術擊倒何依婷 《行山少女》河背水塘冧大叔呃雪條

事業線大激鬥，陳詩欣呢一仗贏足幾吋。
事業線大激鬥，陳詩欣呢一仗贏足幾吋。
何依婷早前憑《機場特警》港女安安一角彈起，行山期間被不少行山客認出，陳詩欣就肯定係憑激凸身材被高度注意。
何依婷年前憑《機場特警》港女安安一角彈起，行山期間被不少行山客認出，陳詩欣就肯定係憑激凸身材被高度注意。

有片！陳詩欣「心口隊鏡頭」技術擊倒何依婷 《行山少女》河背水塘冧大叔呃雪條

有片！陳詩欣「心口隊鏡頭」技術擊倒何依婷 《行山少女》河背水塘冧大叔呃雪條

兩位「行山初哥」面對一星路線「河背水塘」家樂徑。
兩位「行山初哥」面對一星路線「河背水塘」家樂徑。

有片！陳詩欣「心口隊鏡頭」技術擊倒何依婷 《行山少女》河背水塘冧大叔呃雪條 有片！陳詩欣「心口隊鏡頭」技術擊倒何依婷 《行山少女》河背水塘冧大叔呃雪條

陳詩欣著慣三點式 肯搏肯露前途光明

憑無綫旅遊節目《3日2夜》上位嘅陳詩欣，美好身材無懈可擊，近年她在《愛·回家之開心速遞》飾演Suki，又曾在《姊妹淘》做Yoga引起哄動，早前更被安排加入《學是學非》，肯搏肯露前途一片光明。

陳詩欣的IG內有大量三點式靚相，盡騷其美好身材。
陳詩欣的IG內有大量三點式靚相，盡騷其美好身材。
要胸有胸要腿有腿，27歲的陳詩欣成為有收視保證的新一代性感女神。
要胸有胸要腿有腿，27歲的陳詩欣成為有收視保證的新一代性感女神。
陳詩欣勁鍾意公開自己嘅三點式泳照，私底下亦有鋪晒腿癮！
陳詩欣勁鍾意公開自己嘅三點式泳照，私底下亦有鋪晒腿癮！

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