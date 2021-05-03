28歲陳詩欣著瑜伽褲出事下體現形 網民：以為冇著褲
陳詩欣努力keep fit迎夏日
陳詩欣拍攝旅遊節目不介意大晒美好身段，IG也周不時發放福利，早有一件頭女神之稱號。趁在夏天來臨前，陳詩欣捉緊機會做運動，以最弗狀態迎接夏天水著巡禮。日前陳詩欣到山頂行山，一身運動裝束相當吸睛，不過網民焦點全放在現形之下體。
網民粉粉留言「下面現晒形」、「以為你冇著褲」、「貼褲貼咗啲」、「好有機心喎」、「叔叔不行了」、「身材太好了」、「恭喜你，你想要嘅效果達到了」。
長駐是非精
一向盛產女神、又係小花入屋最佳捷徑嘅無綫綜藝節目《學是學非》，基本上年年換陣容、輯輯有新血，第七輯有台柱麥美恩、馮盈盈、張寶兒、劉穎鏇、鄺潔楹、何依婷、何泳芍、陳詩欣同戴祖儀，後來《後生仔》主持陳欣茵又加入，早前被out的何泳芍「樣衰」又再回歸。隨著《3日2夜》的限奶令解放，大家都等食索女冰淇淋，而始祖之一的陳詩欣，急不及待解奶放送。
出海晒脹爆下體
早前，陳詩欣穿著泳衣出海，表面包到密密實實，不肻她醒目地活用拉鏈，拉到落心口，3吋事業線奪衣而出，非常養眼！
《行山少女》陳詩欣Bra Top夠消暑
或者受到ViuTV《美女郊遊遊》刺激，無綫去年推出新節目《行山少女》，結果亦受到高度關注，親親大自然行山欣賞風景其次，最好睇都係嗰班青春無敵女主持，「心口碎大石」就聽得多，為咗搶鏡砌低拍檔，「心口隊鏡頭」一樣掂，講緊嘅係模特兒出身嘅陳詩欣，憑《3日2夜》上位，去年Talk得又露得嘅陳詩欣喺另一節目《行山少女》拍住同樣上位ing嘅何依婷，行到邊嗲到邊，呃like之餘仲呃到士多阿叔請食雪條，行到滾滾地仲使出一招心口隊鏡頭，比下去嘅何依婷，真係輸晒！
暢遊河背水塘 心口脹卜卜登場
甜美嘅何依婷雖然係港姐亞軍，但鬥身材同高度，陳詩欣稍勝一籌，呢次一齊著bra top出鏡簡直高下立見，身穿火紅色運動型bra top嘅何依婷明顯較保守，事業線冇晒影，陳詩欣件幼帶bra top就交到貨喇！將佢脹卜卜上圍完美表現出嚟。
何依婷冧爆士多阿叔
兩個女仔講到明要行山打卡放上社交網呃like，不過當日天氣太熱，佢哋第一站竟然係入士多，每人拎住一支雪條，士多阿叔見狀豪氣話：「呢個round我嘅！」何依婷即時吳若希上身以高八度聲線回應：「真係㗎？好好呀！」阿叔暈得一陣陣再送多兩支自家製涼茶，陳詩欣落多兩錢肉緊：「好nice呀你！多謝你！我哋會努力拍嘢！」
自拍出晒位
全程都係陳詩欣做主導多，行山期間攝影師索性將個cam交畀佢負責揸住，終於等到出位好時機喇！陳詩欣自揸嘅片段幾乎全部都focus自己心口，個頭影唔到個樣唔清楚都唔緊要，最緊要keep住對胸有曝光率，一邊行一邊心口隊鏡頭，真係好震撼！
陳詩欣著慣三點式 肯搏肯露前途光明
憑無綫旅遊節目《3日2夜》上位嘅陳詩欣，美好身材無懈可擊，近年她在《愛·回家之開心速遞》飾演Suki，又曾在《姊妹淘》做Yoga引起哄動，早前更被安排加入《學是學非》，肯搏肯露前途一片光明。