28歲陳詩欣著瑜伽褲出事下體現形 網民：以為冇著褲

28歲的陳詩欣由娛樂主播升呢《學是學非》、《姊妹淘》、《3日2夜》等主持，不時大晒弗爆身材，陳詩欣近日著住粉紅瑜伽褲行山，下身線條表露無遺，更令下體現形，網民紛紛留言：「以為你冇著褲﹗」其實陳詩欣不止呢次失手，著潛水衣都出過事，真係大懵喇﹗

撰文：東方新地 ｜圖片：陳詩欣IG、 無線娛樂新聞台、河背水塘參考路線