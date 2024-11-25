陳詩欣榮升富貴人妻拒絕「封胸」豪派福利分享揀泳衣size貼士

憑節目《3日2夜》而為人熟悉的31歲陳詩欣（Eunice），於2021年下嫁圈外老公陳爾正（Joshua）後淡出幕前，不過她仍然是社交網的活躍分子，經常分享其周遊列國的相片，生活無憂唔使做令人「葡萄」。

