陳詩欣 人妻

陳詩欣榮升富貴人妻拒絕「封胸」豪派福利分享揀泳衣size貼士

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憑節目《3日2夜》而為人熟悉的31歲陳詩欣（Eunice），於2021年下嫁圈外老公陳爾正（Joshua）後淡出幕前，不過她仍然是社交網的活躍分子，經常分享其周遊列國的相片，生活無憂唔使做令人「葡萄」。

陳詩欣大騷超煞食長腿

日前她在網上分享水着照，相中可見，她穿上黑色泳衣，坐在池邊擺出誘人甫士，展現美好身段，其中一張見她躺在椅上，騷出招牌長腿，吸睛度爆燈，難怪獲網民封其為「長腿女神」！

陳詩欣 人妻 （圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣 人妻 （圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣 人妻 （圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣分享泳衣選購小貼士

陳詩欣不僅分享自己的生活點滴，還熱心地提供泳衣選購建議：「因為試過瀨過唔少嘢，因為佢裏面好多都係有厚杯嘅，所以大家要預返大少少size，如果唔係就會跑出嚟架啦。」她的建議讓不少追隨者受益，也增加了她在網上的人氣。

陳詩欣 人妻 （圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣連環豪派吸睛福利

陳詩欣係旅行嘅途中keep住更新社交平台，除咗分享旅程中嘅有趣事之外，日前仲超大方連環曬出泳裝福利，更以多款唔同嘅三點式登場，大騷傲人好身材加長腿！更獲網民激讚：「呢件犯晒規」、「美腿殺人事件」、「詩欣著泳衣真係冇得輸」、「大家都打到手軟！」

陳詩欣 人妻 陳詩欣中門大開嘅泳裝十分吸睛！（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣中門大開嘅泳裝十分吸睛！（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣 人妻 陳詩欣的福利獲網民激讚！（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣的福利獲網民激讚！（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣 人妻 陳詩欣仲騷埋一對大長腿！（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣仲騷埋一對大長腿！（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣 人妻 陳詩欣連環派出多套唔同嘅泳裝上陣！（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣連環派出多套唔同嘅泳裝上陣！（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）

蔡嘉欣唔執輸接力派福利

而作為好姊妹嘅蔡嘉欣當然唔執輸，接力陳詩欣繼續以火紅三點式派福利，大方騷谷到盡超立體嘅上圍，吸睛程度完全唔輸好友！而蔡嘉欣嘅福利亦引來唔少網民留言：「簡直係頂級女人」、「好大對！身形好！」、「身材很好很猛烈」、「點解呢個post睇極都睇唔完！」

陳詩欣 人妻 蔡嘉欣都唔執輸齊齊派福利！（圖片來源：IG@kayan.c）
蔡嘉欣都唔執輸齊齊派福利！（圖片來源：[email protected]
陳詩欣 人妻 蔡嘉欣的福利同樣超有視覺效果！（圖片來源：IG@kayan.c）
蔡嘉欣的福利同樣超有視覺效果！（圖片來源：[email protected]
陳詩欣 人妻 網民話2位嘅福利真係不相伯仲！（圖片來源：IG@kayan.c）
網民話2位嘅福利真係不相伯仲！（圖片來源：[email protected]
陳詩欣 人妻 蔡嘉欣嘅火紅三點式同陳詩欣嘅十分相似！（圖片來源：IG@kayan.c）
蔡嘉欣嘅火紅三點式同陳詩欣嘅十分相似！（圖片來源：[email protected]

陳詩欣著比堅尼包唔晒 撇「一件頭女神」之名變「最索人妻」

陳詩欣（Eunice）拍《3日2夜》彈起後被封為「一件頭女神」，她嫁作人妻後仍不時著泳衣大派福利，近日適逢她31歲生日，她就大曬去峇里島旅行兼參加婚禮的比堅尼相和影片慶生，更親自撇甩「一件頭女神」之名！

陳詩欣 人妻 陳詩欣過往影泳衣相時，多以一件頭上陣。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣過往影泳衣相時，多以一件頭上陣。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣 學會接受自己的不完美

陳詩欣今次為慶祝生，除了曬出比堅尼靚相外，仲po埋Catwalk片，片中她穿著一件淺藍色的比堅尼向前行，期間疑因比堅尼太少布而走位洩出南半球，睇到網民嘩嘩聲！她笑言：

30+1🎂
祝自己大一歲仍然有自信做自己
學會更加欣賞自己的長處接受自己的不完美
拒絕容貌焦慮！!

#多謝陳生鼓勵我post條港姐catwalk片
#我唔係一件頭女神係因為我一直唔敢穿bikini🤣

陳詩欣 人妻 陳詩欣的比堅尼包唔晒洩出南半球。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣的比堅尼包唔晒洩出南半球。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）

網民勁讚：變比堅尼女神

陳詩欣的老公陳爾正即時留言大讚她：「最索人妻當之無愧😍」而網民亦勁讚陳詩欣的比堅尼Look：「好靚好sexy」、「進階了，從一件頭女神變成比堅尼女神」、「咁索要著多啲」、「就快跌出嚟啦」、「件泳衣包唔哂」、「完全唔似31」等。

陳詩欣 人妻 網民大讚陳詩欣升呢成「比堅尼女神」。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
網民大讚陳詩欣升呢成「比堅尼女神」。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣 人妻 老公陳爾正亦親自留言認證陳詩欣係「最索人妻」。（圖片來源：IG@jc_zing）
老公陳爾正亦親自留言認證陳詩欣係「最索人妻」。（圖片來源：IG@jc_zing）

陳詩欣 模特兒出身

31歲的陳詩欣（Eunice）本為模特兒，她於2017年加入TVB成為旗下基本合約藝人，並於2021年轉為經理人合約藝人。Eunice的工作大多數以擔任主持為主，包括娛樂新聞台、《姊妹淘》和《流行都市》等，至今只參與過4部劇集的演出。不過，另有報道指她自從2021年她與圈外有米老公Joshua結婚之後，就瘋狂推Job等約滿離開TVB。

陳詩欣 人妻 陳詩欣自2018年起已拍過3次《3日2夜》。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣自2018年起已拍過3次《3日2夜》。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣 人妻 主持《姊妹淘》時亦試過做Yoga騷Quali，一度引起網民哄動！（圖片來源：TVB）
主持《姊妹淘》時亦試過做Yoga騷Quali，一度引起網民哄動！（圖片來源：TVB）
陳詩欣 人妻 又著同何依婷著Bra Top行河背水塘，拍攝 《行山少女》。（圖片來源：TVB）
又著同何依婷著Bra Top行河背水塘，拍攝 《行山少女》。（圖片來源：TVB）

蔡嘉欣拍片扮Barbie 慘被網友狠批忍唔住反擊：不嬲都係我自己拜金㗎啦

前港姐蔡嘉欣一直被指係「拜金女」，不時也在社交網站上炫富，令她風評不太好，而近日她與幾位TVB好姊妹何依婷（Regina）、陳詩欣（Eunice）和鍾晴拍片，片段出街後蔡嘉欣竟然與網民開火！

陳詩欣 人妻 蔡嘉欣常被標籤係拜金女！（圖片來源：IG@kayan.c）
蔡嘉欣常被標籤係拜金女！（圖片來源：[email protected]

何依婷被網民批同拜金女好Friend

電影《Barbie芭比》自上畫後好評不斷，不少女生在現身中也穿上一身粉紅色裝束打扮成戲中的Barbie。昨天（13日）蔡嘉欣與幾位TVB好姊妹何依婷（Regina）、陳詩欣（Eunice）和鍾晴也一起扮成Barbie拍片！

豈料影片上載在IG後，竟然有網民就在何依婷的IG留言道：「本身幾中意你，又靚又叻又純，點知原來你同呢班拜金女咁frd，真係形象Byebye。」

陳詩欣 人妻 4女一齊拍片，左起：陳詩欣、鍾晴、何依婷、蔡嘉欣。（圖片來源：IG@reginahyt）
4女一齊拍片，左起：陳詩欣、鍾晴、何依婷、蔡嘉欣。（圖片來源：IG@reginahyt）
陳詩欣 人妻 （圖片來源：IG@reginahyt）
（圖片來源：IG@reginahyt）

蔡嘉欣鬧爆網民：不嬲都係我自己拜金㗎啦！

在位網民留言中，蔡嘉欣不忍反擊：「下？因為同我哋做朋友就唔鍾意Regina啦？唉，傷心！」亦有網民留言寫道：「我唔喜歡嘉欣，她帶壞詩欣離開TVB，自己拜金就好啦，要人跟佢走。」當事人陳詩欣隨即澄清：「親，我未離開TVB啊，無（冇）比（畀）人帶壞啊。」蔡嘉欣睇落好嬲，仲反擊：「你咩事呀？不嬲都係我自己拜金㗎啦！你點解覺得我地一齊拍個片就認定佢地都拜金呀！離唔離開TVB又關我事？我帶壞人哋呀？吓？」

蔡嘉欣被稱為「拜金KOL」

參選香港小姐後加入TVB4年的蔡嘉欣入行前已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人前男友吳子沖，並結識有錢ibanker新歡。雖然事後一再澄清，但「拜金」一詞從此與她劃上等號。近日她更善用封號，以「拜金系列」在YouTube拍片分享買名牌手袋的攻略，日前更拉埋《姊妹淘》好友陳詩欣組成「拜金組合」，大晒名牌手袋，「一睇呢個陣容就知我哋呢個拜金組合又Come Back喇！我哋依家已經變成拜金嘅No.1指標，拜金KOL！」期間，二人更狂曬手上的名牌包包，更笑言買袋分分鐘是「致富之道」，極力推介女士們入手！

陳詩欣 人妻 蔡嘉欣指與現任男友Derek是在與前任男友吳子沖分手一段時間後，因為緣分而結識。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
蔡嘉欣指與現任男友Derek是在與前任男友吳子沖分手一段時間後，因為緣分而結識。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
陳詩欣 人妻 自名「拜金組合」。（圖片來源：YouTube@kayan c截圖）
自名「拜金組合」。（圖片來源：YouTube@kayan c截圖）
陳詩欣 人妻 早前蔡嘉欣大晒手上的今季Chanel搶手貨Denim Mini Flap Bag 20cm，售價34,000元，相對同型號售價約36,700元全皮革手袋相對便宜一點。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
早前蔡嘉欣大晒手上的今季Chanel搶手貨Denim Mini Flap Bag 20cm，售價34,000元，相對同型號售價約36,700元全皮革手袋相對便宜一點。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
陳詩欣 人妻 蔡嘉欣。（圖片來源：IG@kayan.c）
蔡嘉欣。（圖片來源：[email protected]

睇返蔡嘉欣之前的報道：

蔡嘉欣入行兩年一直被封拜金女 為有米新歡狠飛舊愛 出自白文爆料圖洗底

圖片來源：IG@eunicechanszeyan、[email protected]、IG@jc_zing、TVB、IG@reginahyt、蔡嘉欣YouTube影片截圖、YouTube@kayan c截圖

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