陳詩欣榮升富貴人妻拒絕「封胸」豪派福利分享揀泳衣size貼士
陳詩欣大騷超煞食長腿
日前她在網上分享水着照，相中可見，她穿上黑色泳衣，坐在池邊擺出誘人甫士，展現美好身段，其中一張見她躺在椅上，騷出招牌長腿，吸睛度爆燈，難怪獲網民封其為「長腿女神」！
陳詩欣分享泳衣選購小貼士
陳詩欣不僅分享自己的生活點滴，還熱心地提供泳衣選購建議：「因為試過瀨過唔少嘢，因為佢裏面好多都係有厚杯嘅，所以大家要預返大少少size，如果唔係就會跑出嚟架啦。」她的建議讓不少追隨者受益，也增加了她在網上的人氣。
陳詩欣連環豪派吸睛福利
陳詩欣係旅行嘅途中keep住更新社交平台，除咗分享旅程中嘅有趣事之外，日前仲超大方連環曬出泳裝福利，更以多款唔同嘅三點式登場，大騷傲人好身材加長腿！更獲網民激讚：「呢件犯晒規」、「美腿殺人事件」、「詩欣著泳衣真係冇得輸」、「大家都打到手軟！」
蔡嘉欣唔執輸接力派福利
而作為好姊妹嘅蔡嘉欣當然唔執輸，接力陳詩欣繼續以火紅三點式派福利，大方騷谷到盡超立體嘅上圍，吸睛程度完全唔輸好友！而蔡嘉欣嘅福利亦引來唔少網民留言：「簡直係頂級女人」、「好大對！身形好！」、「身材很好很猛烈」、「點解呢個post睇極都睇唔完！」
陳詩欣著比堅尼包唔晒 撇「一件頭女神」之名變「最索人妻」
陳詩欣（Eunice）拍《3日2夜》彈起後被封為「一件頭女神」，她嫁作人妻後仍不時著泳衣大派福利，近日適逢她31歲生日，她就大曬去峇里島旅行兼參加婚禮的比堅尼相和影片慶生，更親自撇甩「一件頭女神」之名！
陳詩欣 學會接受自己的不完美
陳詩欣今次為慶祝生，除了曬出比堅尼靚相外，仲po埋Catwalk片，片中她穿著一件淺藍色的比堅尼向前行，期間疑因比堅尼太少布而走位洩出南半球，睇到網民嘩嘩聲！她笑言：
30+1🎂
祝自己大一歲仍然有自信做自己
學會更加欣賞自己的長處接受自己的不完美
拒絕容貌焦慮！!
#多謝陳生鼓勵我post條港姐catwalk片
#我唔係一件頭女神係因為我一直唔敢穿bikini🤣
網民勁讚：變比堅尼女神
陳詩欣的老公陳爾正即時留言大讚她：「最索人妻當之無愧😍」而網民亦勁讚陳詩欣的比堅尼Look：「好靚好sexy」、「進階了，從一件頭女神變成比堅尼女神」、「咁索要著多啲」、「就快跌出嚟啦」、「件泳衣包唔哂」、「完全唔似31」等。
陳詩欣 模特兒出身
31歲的陳詩欣（Eunice）本為模特兒，她於2017年加入TVB成為旗下基本合約藝人，並於2021年轉為經理人合約藝人。Eunice的工作大多數以擔任主持為主，包括娛樂新聞台、《姊妹淘》和《流行都市》等，至今只參與過4部劇集的演出。不過，另有報道指她自從2021年她與圈外有米老公Joshua結婚之後，就瘋狂推Job等約滿離開TVB。
蔡嘉欣拍片扮Barbie 慘被網友狠批忍唔住反擊：不嬲都係我自己拜金㗎啦
前港姐蔡嘉欣一直被指係「拜金女」，不時也在社交網站上炫富，令她風評不太好，而近日她與幾位TVB好姊妹何依婷（Regina）、陳詩欣（Eunice）和鍾晴拍片，片段出街後蔡嘉欣竟然與網民開火！
何依婷被網民批同拜金女好Friend
電影《Barbie芭比》自上畫後好評不斷，不少女生在現身中也穿上一身粉紅色裝束打扮成戲中的Barbie。昨天（13日）蔡嘉欣與幾位TVB好姊妹何依婷（Regina）、陳詩欣（Eunice）和鍾晴也一起扮成Barbie拍片！
豈料影片上載在IG後，竟然有網民就在何依婷的IG留言道：「本身幾中意你，又靚又叻又純，點知原來你同呢班拜金女咁frd，真係形象Byebye。」
蔡嘉欣鬧爆網民：不嬲都係我自己拜金㗎啦！
在位網民留言中，蔡嘉欣不忍反擊：「下？因為同我哋做朋友就唔鍾意Regina啦？唉，傷心！」亦有網民留言寫道：「我唔喜歡嘉欣，她帶壞詩欣離開TVB，自己拜金就好啦，要人跟佢走。」當事人陳詩欣隨即澄清：「親，我未離開TVB啊，無（冇）比（畀）人帶壞啊。」蔡嘉欣睇落好嬲，仲反擊：「你咩事呀？不嬲都係我自己拜金㗎啦！你點解覺得我地一齊拍個片就認定佢地都拜金呀！離唔離開TVB又關我事？我帶壞人哋呀？吓？」
蔡嘉欣被稱為「拜金KOL」
參選香港小姐後加入TVB4年的蔡嘉欣入行前已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人前男友吳子沖，並結識有錢ibanker新歡。雖然事後一再澄清，但「拜金」一詞從此與她劃上等號。近日她更善用封號，以「拜金系列」在YouTube拍片分享買名牌手袋的攻略，日前更拉埋《姊妹淘》好友陳詩欣組成「拜金組合」，大晒名牌手袋，「一睇呢個陣容就知我哋呢個拜金組合又Come Back喇！我哋依家已經變成拜金嘅No.1指標，拜金KOL！」期間，二人更狂曬手上的名牌包包，更笑言買袋分分鐘是「致富之道」，極力推介女士們入手！