29歲「一件頭女神」陳詩欣 升呢人妻後首次大解放
陳詩欣婚後去旅行 心情靚爆大解放
陳詩欣（Eunice）去年10月底同陳爾正拉埋天窗，婚後生活幸福美滿，但受疫情影響一直都冇得同老公去旅行。好在近排疫情冷卻，呢兩公婆終於可以去旅行喇，心情靚爆嘅陳詩欣興奮到分享「大解放」靚相，仲喺留言 hashtag「我老公幫我影咗1000張相」，睇嚟呢兩張相都係出自佢老公手喎。
陳詩欣清涼相宣布結婚
在《3日2夜》中被封「一件頭女神」的陳詩欣，於去年年底宣布結婚，她感慨留言：「在我28歲的時候，做了一個大膽的決定，就是選擇了結婚，為什麼我要用『大膽』來形容？因為在娛樂圈這個行業，28歲結婚算是早婚……結婚其實亦代表放棄事業，坦白說曾經有一刻有被動搖的念頭。」最後陳詩欣做了正確的決定，嫁給有錢有本事的陳爾正，以兩張一件頭泳照來提醒自己要好好把握青春，重點還是最後一句「#老公approved」。
陳詩欣婚後生活好富貴
陳詩欣嫁咗俾鍾培生老友陳爾正，從此唔憂做，可以印印腳享受闊太生活。婚前已經全身名牌、手袋萬萬聲的陳詩欣，被指婚後更加幸福富貴。
窗台望出去見山頂凌宵閣
陳詩欣婚後與老公陳爾搬入新居生活，早前她在社交網分享在新屋窗台影的照片，大晒白滑長腿之餘，還有窗外的美麗風景，原來她的家就對正山頂的凌霄閣，望出去除了是綠油油的山景，還有高高在上的凌宵閣。
聲言最愛窗台位置
晒命？未算呀！陳詩欣更在社交網留言指自己最愛新屋的窗台位置：「因為唔想出街嘅時候，可以攤在這個位置一整天，重點係可以瞓兩個人。」似在曲線晒閏房有幾大，窗台都成張雙人床咁可以瞓兩個人。
富貴行頭愈晒愈勁
翻看陳詩欣的社交網帳戶，其實她不時晒出家居照，po得最多是那個可以望到山頂凌宵閣的窗台位置，老公陳爾正30歲生日，陳詩欣悉心布置窗台，掛滿生日氣球為老公慶生，二人在飯廳的合照更可見二人身後的廚房是開放式，牆身用上黑色大理石，感覺很高級。此外，陳詩欣當然繼續晒富貴行頭，頻頻show自己 的Hermès、Chanel和Dior等名牌手袋，就連家中的咕𠱸都出自Hermès。