陳詩欣

29歲「一件頭女神」陳詩欣 升呢人妻後首次大解放

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陳詩欣（Eunice）拍攝節目《3日2夜》被封為「一件頭女神」，同有米老公結婚升呢做人妻後，衣著明顯變得保守，唔知點解周四（11日）突然大解放益大家，曬出多張索爆泳衣照。

陳詩欣 陳詩欣升呢做人妻後首次大解放。
陳詩欣升呢做人妻後首次大解放。（圖片來源：[email protected]

陳詩欣婚後去旅行 心情靚爆大解放

陳詩欣（Eunice）去年10月底同陳爾正拉埋天窗，婚後生活幸福美滿，但受疫情影響一直都冇得同老公去旅行。好在近排疫情冷卻，呢兩公婆終於可以去旅行喇，心情靚爆嘅陳詩欣興奮到分享「大解放」靚相，仲喺留言 hashtag「我老公幫我影咗1000張相」，睇嚟呢兩張相都係出自佢老公手喎。

陳詩欣 陳詩欣同老公去旅心情靚爆。
陳詩欣同老公去旅心情靚爆。（圖片來源：[email protected]
陳詩欣 陳詩欣Eunice）去年10月底同陳爾正拉埋天窗，婚後生活幸福美滿。
陳詩欣（Eunice）去年10月底同陳爾正拉埋天窗，婚後生活幸福美滿。（圖片來源：[email protected]

陳詩欣清涼相宣布結婚

在《3日2夜》中被封「一件頭女神」的陳詩欣，於去年年底宣布結婚，她感慨留言：「在我28歲的時候，做了一個大膽的決定，就是選擇了結婚，為什麼我要用『大膽』來形容？因為在娛樂圈這個行業，28歲結婚算是早婚……結婚其實亦代表放棄事業，坦白說曾經有一刻有被動搖的念頭。」最後陳詩欣做了正確的決定，嫁給有錢有本事的陳爾正，以兩張一件頭泳照來提醒自己要好好把握青春，重點還是最後一句「#老公approved」。

陳詩欣 一件頭女神果然名不虛傳。
一件頭女神果然名不虛傳。（圖片來源：[email protected]
陳詩欣婚後keep住靚身形，再來個正面。
陳詩欣婚後keep住靚身形，再來個正面。（圖片來源：[email protected]
陳詩欣坦言沒有後悔結婚，還多了一個屬於自己的家。
陳詩欣坦言沒有後悔結婚，還多了一個屬於自己的家。（圖片來源：[email protected]

陳詩欣婚後生活好富貴

陳詩欣嫁咗俾鍾培生老友陳爾正，從此唔憂做，可以印印腳享受闊太生活。婚前已經全身名牌、手袋萬萬聲的陳詩欣，被指婚後更加幸福富貴。

上月陳詩欣與老公陳爾正慶祝求婚一周年。
上月陳詩欣與老公陳爾正慶祝求婚一周年。（圖片來源：[email protected]
陳詩欣 聖誕節例牌放閃。
聖誕節例牌放閃。（圖片來源：[email protected]

窗台望出去見山頂凌宵閣

陳詩欣婚後與老公陳爾搬入新居生活，早前她在社交網分享在新屋窗台影的照片，大晒白滑長腿之餘，還有窗外的美麗風景，原來她的家就對正山頂的凌霄閣，望出去除了是綠油油的山景，還有高高在上的凌宵閣。

陳詩欣日前晒出美腿照，不過重點反而是她的新居望出去見到山頂凌宵閣。
陳詩欣晒出美腿照，不過重點反而是她的新居望出去見到山頂凌宵閣。（圖片來源：[email protected]
陳詩欣 就連家居用品都幾乎全是名牌Hermes的出品。
就連家居用品都幾乎全是名牌Hermes的出品。（圖片來源：[email protected]

聲言最愛窗台位置

晒命？未算呀！陳詩欣更在社交網留言指自己最愛新屋的窗台位置：「因為唔想出街嘅時候，可以攤在這個位置一整天，重點係可以瞓兩個人。」似在曲線晒閏房有幾大，窗台都成張雙人床咁可以瞓兩個人。

陳詩欣話最喜歡家中的窗台位，仲話可以同老公一齊瞓喺度Hea成日。
陳詩欣話最喜歡家中的窗台位，仲話可以同老公一齊瞓喺度Hea成日。（圖片來源：[email protected]
陳詩欣 就是這個似足雙人床的窗台。
就是這個似足雙人床的窗台。（圖片來源：[email protected]

富貴行頭愈晒愈勁

翻看陳詩欣的社交網帳戶，其實她不時晒出家居照，po得最多是那個可以望到山頂凌宵閣的窗台位置，老公陳爾正30歲生日，陳詩欣悉心布置窗台，掛滿生日氣球為老公慶生，二人在飯廳的合照更可見二人身後的廚房是開放式，牆身用上黑色大理石，感覺很高級。此外，陳詩欣當然繼續晒富貴行頭，頻頻show自己 的Hermès、Chanel和Dior等名牌手袋，就連家中的咕𠱸都出自Hermès。

上月陳爾正30歲生日，陳詩欣親手佈置窗台。
上月陳爾正30歲生日，陳詩欣親手佈置窗台。（圖片來源：[email protected]
陳詩欣話一直都是陳爾正寵她，老公生日她要禮尚往來，花盡心思。
陳詩欣話一直都是陳爾正寵她，老公生日她要禮尚往來，花盡心思。（圖片來源：[email protected]
陳詩欣 飯廳與開放式廚房的位置。
飯廳與開放式廚房的位置。（圖片來源：[email protected]
陳詩欣12月29日生日，好友為她提早慶祝，就連生日蛋糕也是Hermes的橙色包裝禮盒造型。
陳詩欣就連生日蛋糕也是Hermes的橙色包裝禮盒造型。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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