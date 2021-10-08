陳詩欣婚前派對 索姊妹騷美腿 有位高妹現鳳爪腳
陳詩欣今個月底將與圈外男友陳爾正（Joshua）拉埋天窗，日前她舉行了一個婚前派對，與姊妹團在酒店房狂歡一晚，她準備了絲質睡袍與姊妹一齊騷腿，仲腳趾生輝，不過在場有一位索姊妹就自曝其短，上身同下身都誇啦啦，點知腳趾就好羞家！
撰文：東方新地 圖片：陳詩欣IG、蔡嘉欣IG、陳約臨IG、余香凝IG
陳詩欣婚前香艷派對
陳詩欣（Eunice）即將成為人妻，嫁圈外男友陳爾正（Joshua），忙於籌備10月底婚禮的她，不忘開了一個以長腿為主題的婚前派對，與姊妹團癲番一晚。
6位索姊妹齊集
準人妻陳詩欣與好姊妹余香凝、鍾晴、蔡嘉欣、陳約臨、鄧穎堯和方詩揚在派對一齊換上絲質睡衣，陳詩欣仲請了專業的攝影師在場留倩影，拍下多張閨密合照。
鬥騷美腿陳詩欣出蠱惑招
在陳詩欣帶領下，眾姊妹一齊晒出白滑美腿，陳詩欣更掀起件睡衣，長腿更加顯現，非常香艷。姊妹之一的蔡嘉欣在騷美腿合照中，竟然露出如鳳爪一樣的腳趾，絕對是觀音頭掃帚腳的代表。
余香凝祝福好姊妹
陳詩欣除了有6位最索姊妹團，伴郎是男友Joshua的好兄弟鍾培生，余香凝表示：「知道妳最近為了籌備婚禮，特別精神緊張，希望這個婚前派對，可以令妳輕輕鬆鬆地開心一天。婚禮當天一切都會順順利利，妳將會是最美的新娘子，我們都將會是最美的姊妹團。」