陳詩欣婚前派對 索姊妹騷美腿 有位高妹現鳳爪腳

陳詩欣今個月底將與圈外男友陳爾正（Joshua）拉埋天窗，日前她舉行了一個婚前派對，與姊妹團在酒店房狂歡一晚，她準備了絲質睡袍與姊妹一齊騷腿，仲腳趾生輝，不過在場有一位索姊妹就自曝其短，上身同下身都誇啦啦，點知腳趾就好羞家！

撰文：東方新地 圖片：陳詩欣IG、蔡嘉欣IG、陳約臨IG、余香凝IG