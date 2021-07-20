陳詩欣被拐子佬式蒙眼求婚 口罩戴到上眼超爆笑 感動爆喊：足夠我記一輩子
文：東方新地｜圖：陳詩欣IG、無綫娛樂新聞台影片截圖
陳詩欣：十包紙巾唔該
因拍攝旅遊節目《3日2夜》而成宅男女神，有一件頭女神之稱的陳詩欣（Eunice），與圈外男友陳爾正（Joshua）拍拖3年終成眷屬，早前陳詩欣在網上公開婚訊，仲有多張甜蜜合照大騷求婚鑽戒。陳詩欣還接受無綫娛樂新聞台訪問，大爆男友去年11月求婚的過程，仲話今後會努力學做人妻。日前她更公開男友在去年11月求婚的詳細經過，原來當日一波三折之餘，陳詩欣更被陳先生用口罩蒙著雙眼，令她笑指當日陳先生的求婚方式，十足「拐子佬式求婚」！
陳詩欣日前在社交網分享了「陳先生求婚記」，紀錄下她當日被求婚的詳細經過，她說：「求婚的那一天真是一個長故事，他大概在求婚的前3天，問我20號要不要拍攝，其實當天我本身真的要開工，還好最後拍攝改期，現在回想，真替他擔心！到求婚當天下午，我們如常出街食lunch行donki（我心想為甚麼之前想我請假），直到回家一打開門，為甚麼？為甚麼？我屋企多咗4個男人，屋企有set咗啲機器、打咗燈（我那一刻以為我被求婚了？）原來又不是！拍了我們拍拖的小紀錄，之後他們就走了。」
故事當然尚未完結，陳詩欣續說：「直到晚上，我們出街吃晚飯下樓的時候，就知道佢應該係求婚，因為我是蒙著眼被帶上車，我完全不知道自己要去邊（還有他說找不到眼罩，所以用口罩代替！）街上的人可能以為我真的很擔心疫情。但其實我喜歡這麼的方式，因為這一刻的我只可以牽着你的手，相信你帶領我走的路，那一刻，更加肯定未來的路一定要有你同行。」
最後陳詩欣說：「順利吃完晚飯之後，看到熒光幕，你跟我說的內心話，我不說了，10包紙巾~唔該！我不需要很誇張很隆重的求婚，這樣已經足夠我記一輩子，謝謝你。」並搞笑地加上了「拐子佬求婚方式」、「很努力hold住表情」、「最後還是放棄了」這些Hashtag。
難忘求婚情景
陳詩欣早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，亦曾憶述過當日男友求婚的情況，邊講邊甜笑非常幸福，未婚夫Joshua非常討厭食蛋，求婚當晚卻為她食足一晚蛋，陳詩欣話好感動。而婚禮安排就全部交由最叻做製作的準新郎負責，所以陳詩欣完全唔擔心，不過就要求結婚當日要有驚喜囉！
陳詩欣承諾學做全能人妻
陳詩欣大讚男友100分，更承諾會努力學習成為一位煮飯煲湯叻的人妻，不過因為二人現階段都想工作行先，所以未考慮生小朋友的問題。