陳詩欣被拐子佬式蒙眼求婚 口罩戴到上眼超爆笑 感動爆喊：足夠我記一輩子

《3日2夜》女神陳詩欣上周公開婚訊，透露將與拍拖3年的圈外男友陳爾正拉埋天窗，日前她更公開男友在去年11月向她求婚的詳細經過，原來當日一波三折之餘，陳詩欣更被未婚夫用口罩蒙著雙眼，令她笑指當日未婚夫的求婚方式，十足「拐子佬式求婚」！

文：東方新地｜圖：陳詩欣IG、無綫娛樂新聞台影片截圖