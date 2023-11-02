30歲陳詩欣飛澳洲慶祝結婚2周年 IG曬老公視角性感照心口超搶鏡

30歲的TVB女藝人陳詩欣（Eunice）與有米老公陳爾正（Joshua）於2021年10月30日結婚，至今依然相當恩愛經常在社交網站狂放閃光彈。日前他們為慶祝結婚2周年一同飛到澳洲旅行慶祝，陳詩欣在IG曬出老公視角的靚相，玲瓏有致的S形身材一覽無遺！