30歲陳詩欣飛澳洲慶祝結婚2周年 IG曬老公視角性感照心口超搶鏡
超低胸勁吸睛
陳詩欣去到悉尼的第一日，站在大海前穿上一條吊帶deep V低胸印花長裙，裙襬隨風飄揚，望落既優雅又性感，無論是正面、側面還是背影都一樣非常吸引人眼球！
邪惡視角網民流晒鼻血
從另一張老公視角的照片所見，手中拿着酒杯的陳詩欣大騷豐滿上圍兼露出深長的事業線，其中胸口上的一粒癦更是搶盡風頭，獲網友瘋狂留言：「流晒鼻血」、「胸懷大志」，甚至連陳詩欣的好友Vivi Tam都「圖謀不軌」，直言「我認我有放大張相睇」，吳若希都回覆表示「x2」。
陳詩欣著背心短褲上陣險洩春光
其後陳詩欣亦po出了她接受挑戰的影片，並投訴指：「我試咗幾次！我終於兩隻腳勉強過到隻手！留意我第一次過唔到嘅時候，我send給她（指蔡嘉欣），她笑了我10分鐘！！！係笑到流晒眼水！！！果然係壞蛋欣！」片中陳詩欣穿著黑色背心加短褲，正面對著鏡頭，在彎身舉腳嘗試跨過自己手臂時，即展現出深長事業線，並險些洩出短褲下的春光。
廖子妤大讚陳詩欣身材好
雖然陳詩欣努力嘗試，但最後都同蔡嘉欣一樣，未能過到屁股一關，被蔡嘉欣笑爆：「好有進步呀！我得閒就會睇你穿不過的影片，睇完覺得好開心呀！」連吳若希都留言話：「笑死我！」張寶兒亦有留下一串「笑cry」emoji，鍾晴就笑指：「穿不過的片較好看呀。」而Jessica蔡明思同廖子妤就大讚陳詩欣：「索女」、「身材好好」等等。
陳詩欣婚後去旅行 心情靚爆大解放
陳詩欣（Eunice）去年10月底同陳爾正拉埋天窗，婚後生活幸福美滿，但受疫情影響一直都冇得同老公去旅行。好在近排疫情冷卻，呢兩公婆終於可以去旅行喇，心情靚爆嘅陳詩欣興奮到分享「大解放」靚相，仲喺留言 hashtag「我老公幫我影咗1000張相」，睇嚟呢兩張相都係出自佢老公手喎。
陳詩欣清涼相宣布結婚
在《3日2夜》中被封「一件頭女神」的陳詩欣，於去年年底宣布結婚，她感慨留言：「在我28歲的時候，做了一個大膽的決定，就是選擇了結婚，為什麼我要用『大膽』來形容？因為在娛樂圈這個行業，28歲結婚算是早婚……結婚其實亦代表放棄事業，坦白說曾經有一刻有被動搖的念頭。」最後陳詩欣做了正確的決定，嫁給有錢有本事的陳爾正，以兩張一件頭泳照來提醒自己要好好把握青春，重點還是最後一句「#老公approved」。
陳詩欣婚後生活好富貴
陳詩欣嫁咗俾鍾培生老友陳爾正，從此唔憂做，可以印印腳享受闊太生活。婚前已經全身名牌、手袋萬萬聲的陳詩欣，被指婚後更加幸福富貴。
窗台望出去見山頂凌宵閣
陳詩欣婚後與老公陳爾搬入新居生活，早前她在社交網分享在新屋窗台影的照片，大晒白滑長腿之餘，還有窗外的美麗風景，原來她的家就對正山頂的凌霄閣，望出去除了是綠油油的山景，還有高高在上的凌宵閣。
聲言最愛窗台位置
晒命？未算呀！陳詩欣更在社交網留言指自己最愛新屋的窗台位置：「因為唔想出街嘅時候，可以攤在這個位置一整天，重點係可以瞓兩個人。」似在曲線晒閏房有幾大，窗台都成張雙人床咁可以瞓兩個人。
富貴行頭愈晒愈勁
翻看陳詩欣的社交網帳戶，其實她不時晒出家居照，po得最多是那個可以望到山頂凌宵閣的窗台位置，老公陳爾正30歲生日，陳詩欣悉心布置窗台，掛滿生日氣球為老公慶生，二人在飯廳的合照更可見二人身後的廚房是開放式，牆身用上黑色大理石，感覺很高級。此外，陳詩欣當然繼續晒富貴行頭，頻頻show自己 的Hermès、Chanel和Dior等名牌手袋，就連家中的咕𠱸都出自Hermès。
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