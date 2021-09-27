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陳詩欣過大禮下月做人妻 豪晒五對龍鳳鈪最搶眼 網民：尚氣十環幫喎﹗

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撰文：東方新地

現年28歲陳詩欣（Eunice）七月宣布與拍拖三年的圈外男友陳爾正（Joshua）拉埋天窗﹗即將下月底攞酒結婚，近日忙於搞婚事的陳詩欣日前過大禮，排場十足，當中五對逾廿萬的龍鳳鈪更成為焦點，被網民指戴上如同電影《尚氣》十環幫的梁朝偉造型﹗

文：東方新地｜圖：陳詩欣IG

有一件頭泳衣女神之稱的陳詩欣，日前出po晒過大禮過程，並留言「過大禮的日子，被下訂了﹗」，相中陳詩欣與父母及未婚夫陳爾正齊齊與排場十足的大禮合照，陳詩欣跟足中國傳統大禮中有椰子、花膠、紅酒、喜餅等，不過最搶眼的是放在最前頭的五對龍鳳鈪，每對份量十足﹗估計總值超過廿萬﹗

陳詩欣過大禮下月做人妻 豪晒五對龍鳳鈪最搶眼 網民：尚氣十環幫喎﹗
陳詩欣日前過大禮，與父母及未婚夫合照﹗（圖片來源：陳詩欣IG）

圈中好友及網民紛紛送上祝福，有網民留言：「《尚氣》十環幫呀﹗」、「戴咗五對龍鳳鈪變梁朝偉《尚氣》造型﹗」、「粗過《尚氣》十環喎﹗」 余香凝都留言表示：「你未婚夫就好啦，可以娶到你。」陳詩欣過大禮下月做人妻 豪晒五對龍鳳鈪最搶眼 網民：尚氣十環幫喎﹗

陳詩欣過大禮排場十足，前方的五對分量十足龍鳳鈪成為焦點，勁搶眼﹗（圖片來源：陳詩欣IG）

陳詩欣派喜帖傳揚愛心

陳詩欣過大禮後兩天，再在IG分享其喜帖，喜帖上「EJ」(二人英文名Eunice和Joshua)字樣，加上燙金的印製相當典雅高貴﹗同時反傳統送上唐餅或西餅卡，而是送上由慈善團體「匡智會」（專為智障人士提供職業培訓及機會的的非牟利機構）出品的曲奇餅，分享喜訊同時傳播愛的訊息，相當有心思﹗

陳詩欣過大禮下月做人妻 豪晒五對龍鳳鈪最搶眼 網民：尚氣十環幫喎﹗
陳詩欣過大禮後貼出婚照：「We are getting married! As we celebrate the next chapter of our lives, we cannot wait to share our joy and happiness with you. Thank you for your lovely wishes and kind blessings!We love because he first loved us – 1 John 4:19（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣過大禮下月做人妻 豪晒五對龍鳳鈪最搶眼 網民：尚氣十環幫喎﹗
陳詩欣過大禮後便四出派帖，她在IG分享喜帖，帖上還印有「EJ」(二人英文名Eunice和Joshua)字樣，並付上一張兩人的結婚相，十分有心思。（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣派帖時送上由慈善團體「匡智會」出品的曲奇餅，相當有愛心﹗（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣派帖時送上由慈善團體「匡智會」出品的曲奇餅，相當有愛心﹗（圖片來源：陳詩欣IG）

陳詩欣性感婚紗大晒事業線

陳詩欣近日貼出婚紗照，分別有室內及室外，並以個人照為主，相中見到至少穿上四套婚紗，一生人一次當然要靚盡，相中陳詩欣的婚紗以超deep V大透視為主，大晒fit爆身材及深長事業線， 有網民留言：「都嫁人事業心仲咁重﹗」、「你老公好幸福﹗」、「果然是個有深度的人」﹗

陳詩欣被讚有仙氣﹗（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣被讚有仙氣﹗（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣穿上超deep V婚紗，圈中好友留言大讚好索﹗（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣穿上超deep V婚紗，圈中好友留言大讚好索﹗（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣被網民發現胸懷大痣﹗（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣被網民發現胸懷大痣﹗（圖片來源：陳詩欣IG）

陳詩欣未婚夫與鍾培生份屬好友

陳詩欣老公陳爾正（Joshua）大有來頭， 就讀世界六大時裝學院之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion），是名副其實學霸，現時是活動創辦人兼世界級Party搞手，與百億富三代鍾培生份屬好友，早前林鍾大戰，陳詩欣的未婚夫Joshua上台負責頒獎，原來鍾培生把整個拳賽的製作都交給Joshua旗下的昭映製作負責，果然係好朋友，肥水不流別人田，有錢齊齊賺。而鍾培生口中所指打破的紀錄，就包括香港每級門票單價價格記錄、香港線上Pay Per View 收益記錄、Starhall 一日活動收益記錄、香港拳賽收益記錄及香港拳手收入紀錄。

林鍾大戰當晚，陳詩欣的未婚夫Joshua上台負責頒獎。（圖片來源：鍾培生IG）
林鍾大戰當晚，陳詩欣的未婚夫Joshua上台負責頒獎。（圖片來源：鍾培生IG）
陳詩欣穿上至少四套婚紗﹗相信會陸續在社交網發放與大家分享﹗（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣穿上至少四套婚紗影婚照﹗相信會陸續在社交網發放與大家分享﹗（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣穿上多套婚紗影婚紗照，露出長而深的事業線﹗（圖片來源：bridal.artisan@IG）
陳詩欣穿上多套婚紗影婚紗照，露出長而深的事業線﹗（圖片來源：[email protected]
陳詩欣和圈外男友拍拖三年，終於拉埋天窗﹗（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣和圈外男友陳爾正拍拖三年，終於拉埋天窗﹗（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣過大禮下月做人妻 豪晒五對龍鳳鈪最搶眼 網民：尚氣十環幫喎﹗
陳詩欣左手戴上巨型鑽戒﹗（圖片來源：陳詩欣IG）

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陳詩欣被拐子佬式蒙眼求婚 口罩戴到上眼超爆笑 感動爆喊：足夠我記一輩子

《3日2夜》女神陳詩欣上周公開婚訊，透露將與拍拖3年的圈外男友陳爾正拉埋天窗，日前她更公開男友在去年11月向她求婚的詳細經過，原來當日一波三折之餘，陳詩欣更被未婚夫用口罩蒙著雙眼，令她笑指當日未婚夫的求婚方式，十足「拐子佬式求婚」！

陳詩欣：十包紙巾唔該

因拍攝旅遊節目《3日2夜》而成宅男女神，有一件頭女神之稱的陳詩欣（Eunice），與圈外男友陳爾正（Joshua）拍拖3年終成眷屬，早前陳詩欣在網上公開婚訊，仲有多張甜蜜合照大騷求婚鑽戒。陳詩欣還接受無綫娛樂新聞台訪問，大爆男友去年11月求婚的過程，仲話今後會努力學做人妻。日前她更公開男友在去年11月求婚的詳細經過，原來當日一波三折之餘，陳詩欣更被陳先生用口罩蒙著雙眼，令她笑指當日陳先生的求婚方式，十足「拐子佬式求婚」！

陳詩欣
獲男友驚喜求婚，陳詩欣笑到見牙唔見眼。（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣
陳詩欣與男友Joshua自去年11月出席余香凝婚禮後公開戀情，之後更愈愛愈高調，原來當時兩人已定下婚期。（圖片來源：陳詩欣IG）

陳詩欣日前在社交網分享了「陳先生求婚記」，紀錄下她當日被求婚的詳細經過，她說：「求婚的那一天真是一個長故事，他大概在求婚的前3天，問我20號要不要拍攝，其實當天我本身真的要開工，還好最後拍攝改期，現在回想，真替他擔心！到求婚當天下午，我們如常出街食lunch行donki（我心想為甚麼之前想我請假），直到回家一打開門，為甚麼？為甚麼？我屋企多咗4個男人，屋企有set咗啲機器、打咗燈（我那一刻以為我被求婚了？）原來又不是！拍了我們拍拖的小紀錄，之後他們就走了。」

陳詩欣
現年28歲的陳詩欣曾表示希望在30歲前嫁得出，現在終於如願以償。（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣
陳詩欣憶述被求婚當日回家一打開門，便看到屋企多咗4個男人，set晒機器打晒燈，原來是為了拍攝她們拍拖的小紀錄。（圖片來源：陳詩欣IG）

故事當然尚未完結，陳詩欣續說：「直到晚上，我們出街吃晚飯下樓的時候，就知道佢應該係求婚，因為我是蒙著眼被帶上車，我完全不知道自己要去邊（還有他說找不到眼罩，所以用口罩代替！）街上的人可能以為我真的很擔心疫情。但其實我喜歡這麼的方式，因為這一刻的我只可以牽着你的手，相信你帶領我走的路，那一刻，更加肯定未來的路一定要有你同行。」

陳詩欣
陳詩欣當日被未婚夫用口罩蒙著眼帶上車，她笑指街上的人可能以為她真的很擔心疫情。（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣
好友都紛紛留言指陳詩欣戴兩個口罩呢個位係最好笑，亦都好Sweet！（圖片來源：陳詩欣IG）

最後陳詩欣說：「順利吃完晚飯之後，看到熒光幕，你跟我說的內心話，我不說了，10包紙巾~唔該！我不需要很誇張很隆重的求婚，這樣已經足夠我記一輩子，謝謝你。」並搞笑地加上了「拐子佬求婚方式」、「很努力hold住表情」、「最後還是放棄了」這些Hashtag。

陳詩欣
陳詩欣與男友Joshua拍拖三年多，至今仍像熱戀。（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣
別出心裁的求婚方式，令陳詩欣非常感動，喊到眼都腫晒！（圖片來源：陳詩欣IG）

難忘求婚情景

陳詩欣早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，亦曾憶述過當日男友求婚的情況，邊講邊甜笑非常幸福，未婚夫Joshua非常討厭食蛋，求婚當晚卻為她食足一晚蛋，陳詩欣話好感動。而婚禮安排就全部交由最叻做製作的準新郎負責，所以陳詩欣完全唔擔心，不過就要求結婚當日要有驚喜囉！

陳詩欣
陳詩欣早前在社交網報喜時，左手戴著大大粒求婚鑽戒。（圖片來源：陳詩欣IG）
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陳詩欣和未婚夫幸福晒合照。（圖片來源：陳詩欣IG）
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男友Joshua早於去年11月已成功向陳詩欣求婚。（圖片來源：陳詩欣IG）

陳詩欣承諾學做全能人妻

陳詩欣大讚男友100分，更承諾會努力學習成為一位煮飯煲湯叻的人妻，不過因為二人現階段都想工作行先，所以未考慮生小朋友的問題。

陳詩欣
陳詩欣話去年11月男友安排一大隊攝製隊上屋企拍攝求婚過程。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
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提起未婚夫，陳詩欣一臉幸福。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

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