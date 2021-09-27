陳詩欣過大禮下月做人妻 豪晒五對龍鳳鈪最搶眼 網民：尚氣十環幫喎﹗

現年28歲陳詩欣（Eunice）七月宣布與拍拖三年的圈外男友陳爾正（Joshua）拉埋天窗﹗即將下月底攞酒結婚，近日忙於搞婚事的陳詩欣日前過大禮，排場十足，當中五對逾廿萬的龍鳳鈪更成為焦點，被網民指戴上如同電影《尚氣》十環幫的梁朝偉造型﹗

文：東方新地｜圖：陳詩欣IG