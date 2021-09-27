陳詩欣過大禮下月做人妻 豪晒五對龍鳳鈪最搶眼 網民：尚氣十環幫喎﹗
文：東方新地｜圖：陳詩欣IG
有一件頭泳衣女神之稱的陳詩欣，日前出po晒過大禮過程，並留言「過大禮的日子，被下訂了﹗」，相中陳詩欣與父母及未婚夫陳爾正齊齊與排場十足的大禮合照，陳詩欣跟足中國傳統大禮中有椰子、花膠、紅酒、喜餅等，不過最搶眼的是放在最前頭的五對龍鳳鈪，每對份量十足﹗估計總值超過廿萬﹗
圈中好友及網民紛紛送上祝福，有網民留言：「《尚氣》十環幫呀﹗」、「戴咗五對龍鳳鈪變梁朝偉《尚氣》造型﹗」、「粗過《尚氣》十環喎﹗」 余香凝都留言表示：「你未婚夫就好啦，可以娶到你。」
陳詩欣過大禮排場十足，前方的五對分量十足龍鳳鈪成為焦點，勁搶眼﹗（圖片來源：陳詩欣IG）
陳詩欣派喜帖傳揚愛心
陳詩欣過大禮後兩天，再在IG分享其喜帖，喜帖上「EJ」(二人英文名Eunice和Joshua)字樣，加上燙金的印製相當典雅高貴﹗同時反傳統送上唐餅或西餅卡，而是送上由慈善團體「匡智會」（專為智障人士提供職業培訓及機會的的非牟利機構）出品的曲奇餅，分享喜訊同時傳播愛的訊息，相當有心思﹗
陳詩欣性感婚紗大晒事業線
陳詩欣近日貼出婚紗照，分別有室內及室外，並以個人照為主，相中見到至少穿上四套婚紗，一生人一次當然要靚盡，相中陳詩欣的婚紗以超deep V大透視為主，大晒fit爆身材及深長事業線， 有網民留言：「都嫁人事業心仲咁重﹗」、「你老公好幸福﹗」、「果然是個有深度的人」﹗
陳詩欣未婚夫與鍾培生份屬好友
陳詩欣老公陳爾正（Joshua）大有來頭， 就讀世界六大時裝學院之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion），是名副其實學霸，現時是活動創辦人兼世界級Party搞手，與百億富三代鍾培生份屬好友，早前林鍾大戰，陳詩欣的未婚夫Joshua上台負責頒獎，原來鍾培生把整個拳賽的製作都交給Joshua旗下的昭映製作負責，果然係好朋友，肥水不流別人田，有錢齊齊賺。而鍾培生口中所指打破的紀錄，就包括香港每級門票單價價格記錄、香港線上Pay Per View 收益記錄、Starhall 一日活動收益記錄、香港拳賽收益記錄及香港拳手收入紀錄。
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陳詩欣被拐子佬式蒙眼求婚 口罩戴到上眼超爆笑 感動爆喊：足夠我記一輩子
《3日2夜》女神陳詩欣上周公開婚訊，透露將與拍拖3年的圈外男友陳爾正拉埋天窗，日前她更公開男友在去年11月向她求婚的詳細經過，原來當日一波三折之餘，陳詩欣更被未婚夫用口罩蒙著雙眼，令她笑指當日未婚夫的求婚方式，十足「拐子佬式求婚」！
陳詩欣：十包紙巾唔該
因拍攝旅遊節目《3日2夜》而成宅男女神，有一件頭女神之稱的陳詩欣（Eunice），與圈外男友陳爾正（Joshua）拍拖3年終成眷屬，早前陳詩欣在網上公開婚訊，仲有多張甜蜜合照大騷求婚鑽戒。陳詩欣還接受無綫娛樂新聞台訪問，大爆男友去年11月求婚的過程，仲話今後會努力學做人妻。日前她更公開男友在去年11月求婚的詳細經過，原來當日一波三折之餘，陳詩欣更被陳先生用口罩蒙著雙眼，令她笑指當日陳先生的求婚方式，十足「拐子佬式求婚」！
陳詩欣日前在社交網分享了「陳先生求婚記」，紀錄下她當日被求婚的詳細經過，她說：「求婚的那一天真是一個長故事，他大概在求婚的前3天，問我20號要不要拍攝，其實當天我本身真的要開工，還好最後拍攝改期，現在回想，真替他擔心！到求婚當天下午，我們如常出街食lunch行donki（我心想為甚麼之前想我請假），直到回家一打開門，為甚麼？為甚麼？我屋企多咗4個男人，屋企有set咗啲機器、打咗燈（我那一刻以為我被求婚了？）原來又不是！拍了我們拍拖的小紀錄，之後他們就走了。」
故事當然尚未完結，陳詩欣續說：「直到晚上，我們出街吃晚飯下樓的時候，就知道佢應該係求婚，因為我是蒙著眼被帶上車，我完全不知道自己要去邊（還有他說找不到眼罩，所以用口罩代替！）街上的人可能以為我真的很擔心疫情。但其實我喜歡這麼的方式，因為這一刻的我只可以牽着你的手，相信你帶領我走的路，那一刻，更加肯定未來的路一定要有你同行。」
最後陳詩欣說：「順利吃完晚飯之後，看到熒光幕，你跟我說的內心話，我不說了，10包紙巾~唔該！我不需要很誇張很隆重的求婚，這樣已經足夠我記一輩子，謝謝你。」並搞笑地加上了「拐子佬求婚方式」、「很努力hold住表情」、「最後還是放棄了」這些Hashtag。
難忘求婚情景
陳詩欣早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，亦曾憶述過當日男友求婚的情況，邊講邊甜笑非常幸福，未婚夫Joshua非常討厭食蛋，求婚當晚卻為她食足一晚蛋，陳詩欣話好感動。而婚禮安排就全部交由最叻做製作的準新郎負責，所以陳詩欣完全唔擔心，不過就要求結婚當日要有驚喜囉！
陳詩欣承諾學做全能人妻
陳詩欣大讚男友100分，更承諾會努力學習成為一位煮飯煲湯叻的人妻，不過因為二人現階段都想工作行先，所以未考慮生小朋友的問題。