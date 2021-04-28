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陳詩欣戰鬥格睇鄭中基個唱 高調放閃等嫁 為男友自禁著高踭鞋

東方新地 - 娛聞

陳詩欣是無綫節目《姊妹淘》台柱主持之一，因拍攝旅遊節目《3日2夜》而成宅男女神，更有一件頭女神之稱，去年11月陳詩欣擔任余香凝出嫁姊妹團之一，激罕在社交網晒筍盤男友Joshua真面目，瞓身搶花球更揚言會追上余香凝。日前鄭中基開騷Joshua原來有份搞製作，陳詩欣唔止到場支持，仲悉心打扮畀足面……總之唔失禮啦！

撰文：東方新地 ｜ 圖片：陳詩欣IG圖片、jc_zing IG圖片

 

陳詩欣
日前陳詩欣與男友Joshua一齊去睇鄭中基演唱會，完騷後更入後台影合照，陳詩欣身穿黑衫黑裙襯番男友，仲跌晒膊好性感。
陳詩欣
陳詩欣在社交網上載當晚的照片並留言支持有份做製作的男友。

陳詩欣全力支持男友

陳詩欣與男友Joshua Chan陳爾正拍拖三年，至今仍像熱戀，自去年11月出席余香凝婚禮後公開戀情，陳詩欣愈愛愈高調，日前鄭中基開騷，男友Joshua的公司是製作單位之一，陳詩欣現身睇騷支持。

陳詩欣
陳詩欣在睇騷期間用手機拍下男友在現場手舞足蹈的短片。
陳詩欣
男友Joshua懶理陳詩欣360度拍攝，隨著鄭中基的歌聲跳舞，舞姿非常可愛。

陳詩欣望30歲前有嫁假

陳詩欣與男友Joshua感情穩定不時在社交網放閃，據知28歲的陳詩欣希望在30歲前嫁得出，頻頻對外宣示主權甚至出招迫婚，雖然Joshua心中亦有結婚計劃，但他希望趁這兩年在事業上衝刺，陳詩欣可能要等多一陣。

陳詩欣
陳詩欣站在男友Joshua身邊，顯得好大隻。
陳詩欣
陳詩欣與男友出雙入對，相信已發展至同居階段。

陳詩欣唔介意男友高度

陳詩欣身高165cm，在小花當中算是高大，每次與男友Joshua一起看上去總是高對方少少，對於男友被指矮過她，陳詩欣曾出言維護，聲稱男友與她一樣高，只是她穿了高跟鞋。據知陳詩欣為了男友的面子及避免尷尬，除非出席的場合一定要穿高踭鞋，非必要她都穿平底鞋或波鞋。

陳詩欣
陳詩欣與男友Joshua最愛在電梯內自拍，這日二人同樣穿平底鞋，好明顯陳詩欣高過男友。
陳詩欣
陳詩欣話唔介意男友的高度，不過靠在對方身邊就做唔到小鳥依人。

陳詩欣有意買樓築愛巢

陳詩欣一早帶過男友Joshua給閨密過目，更已融入家中，早前陳詩欣被發現與男友在跑馬地拍拖搵樓，二人在地產舖門外駐足良久又研究一番，之後又到燈飾店，似是為未來愛巢的安排。陳詩欣回應傳媒直認和男友感情穏定，更透露有意在港島區入市，主打跑馬地、銅鑼灣一帶。

余香凝日前出嫁，陳詩欣擔任姊妹團之一，到搶花球環節，陳詩欣舉起雙手兼跳起搶花球，相當搏命。
余香凝去年出嫁，陳詩欣擔任姊妹團之一，到搶花球環節，陳詩欣舉起雙手兼跳起搶花球，相當搏命。
陳詩欣最後搶花球失敗，更行番轉頭笑住指責新娘子余香凝唔識做，未有扔中給她，果然相當恨嫁﹗
陳詩欣最後搶花球失敗，更行番轉頭笑住指責新娘子余香凝唔識做，未有扔中給她，果然相當恨嫁﹗

陳詩欣晒男友被誤會是新郎哥

28歲的陳詩欣本來對感情事相當低調，只承認有一圈外男友，不過去年11月姊妹余香凝出嫁，擔任姊妹團的陳詩欣帶埋男友出席婚宴之餘，更在IG晒男友Joshua真面目，留言對新婚余香凝似預告喜訊：「我會趕上你的。#見今日咁高興我都放閃」，圈中好友立即留言恭喜定陳詩欣，不過卻有網民誤以為陳詩欣男友Joshua是新郎哥，陳詩欣立即澄清是其男友無誤。

陳詩欣笑言見大家咁高興，所以都激罕放閃，唔介意將男友Joshua真面目公開。
陳詩欣笑言見大家咁高興，所以都激罕放閃，唔介意將男友Joshua真面目公開。
陳詩欣預告好快有喜訊表示「會趕上余香凝的」﹗圈中好友傅嘉莉、何依婷等紛紛留言恭喜﹗余香凝亦留言叫姊妹加快腳步。
陳詩欣預告好快有喜訊表示「會趕上余香凝的」﹗圈中好友傅嘉莉、何依婷等紛紛留言恭喜﹗余香凝亦留言叫姊妹加快腳步。

陳詩欣晒合照被指似姊弟

Joshua除了唔夠高度，亦因為樣子生得細個，與外貌較成熟的陳詩欣拍拖被指是姊弟戀。

呢張合照有網民指似姊弟，又有指男友身高比陳詩欣矮，陳詩欣即表示男友跟自己平頭，只是自己穿了高跟鞋，但明言唔介意男友的高度，最重要男友錫自己，放閃無極限﹗
呢張合照有網民指似姊弟，又有指男友身高比陳詩欣矮，陳詩欣即表示男友跟自己平頭，只是自己穿了高跟鞋，但明言唔介意男友的高度，最重要男友錫自己，放閃無極限﹗
陳詩欣
Joshua與富二代鍾培生識於微時非常老友，近年更有不少生意合作。

陳詩欣男友推動本土音樂

陳詩欣男友陳爾正（Joshua）比她大一歲，在英國攻讀有世界六大時裝學院的London College of Fashion以一級榮譽畢業，回流返港創業主力推動本地獨立音樂。早年Joshua曾以仁濟海外學生會副主席身份舉辦慈善活動，亦是大型獨立音樂表演場地This Town Needs、前身為Hidden Agenda的創辦人，廣邀本地及國際知名DJ及樂隊演出，包括日本樂隊ENVY及韓團MAMAMOO等，歷年來舉辦了超過500場演出。

陳詩欣
陳詩欣和男友拍拖三年多，感情好到談婚論嫁﹗
男友Joshua外表斯文，同陳詩欣好合襯。
男友Joshua外表斯文。
男友為賀陳詩欣生日，花心思布置，好難唔冧。
男友曾為賀陳詩欣生日，花心思布置，好難唔冧。

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