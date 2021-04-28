陳詩欣戰鬥格睇鄭中基個唱 高調放閃等嫁 為男友自禁著高踭鞋

陳詩欣是無綫節目《姊妹淘》台柱主持之一，因拍攝旅遊節目《3日2夜》而成宅男女神，更有一件頭女神之稱，去年11月陳詩欣擔任余香凝出嫁姊妹團之一，激罕在社交網晒筍盤男友Joshua真面目，瞓身搶花球更揚言會追上余香凝。日前鄭中基開騷Joshua原來有份搞製作，陳詩欣唔止到場支持，仲悉心打扮畀足面……總之唔失禮啦！

撰文：東方新地 ｜ 圖片：陳詩欣IG圖片、jc_zing IG圖片