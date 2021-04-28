陳詩欣戰鬥格睇鄭中基個唱 高調放閃等嫁 為男友自禁著高踭鞋
撰文：東方新地 ｜ 圖片：陳詩欣IG圖片、jc_zing IG圖片
陳詩欣全力支持男友
陳詩欣與男友Joshua Chan陳爾正拍拖三年，至今仍像熱戀，自去年11月出席余香凝婚禮後公開戀情，陳詩欣愈愛愈高調，日前鄭中基開騷，男友Joshua的公司是製作單位之一，陳詩欣現身睇騷支持。
陳詩欣望30歲前有嫁假
陳詩欣與男友Joshua感情穩定不時在社交網放閃，據知28歲的陳詩欣希望在30歲前嫁得出，頻頻對外宣示主權甚至出招迫婚，雖然Joshua心中亦有結婚計劃，但他希望趁這兩年在事業上衝刺，陳詩欣可能要等多一陣。
陳詩欣唔介意男友高度
陳詩欣身高165cm，在小花當中算是高大，每次與男友Joshua一起看上去總是高對方少少，對於男友被指矮過她，陳詩欣曾出言維護，聲稱男友與她一樣高，只是她穿了高跟鞋。據知陳詩欣為了男友的面子及避免尷尬，除非出席的場合一定要穿高踭鞋，非必要她都穿平底鞋或波鞋。
陳詩欣有意買樓築愛巢
陳詩欣一早帶過男友Joshua給閨密過目，更已融入家中，早前陳詩欣被發現與男友在跑馬地拍拖搵樓，二人在地產舖門外駐足良久又研究一番，之後又到燈飾店，似是為未來愛巢的安排。陳詩欣回應傳媒直認和男友感情穏定，更透露有意在港島區入市，主打跑馬地、銅鑼灣一帶。
陳詩欣晒男友被誤會是新郎哥
28歲的陳詩欣本來對感情事相當低調，只承認有一圈外男友，不過去年11月姊妹余香凝出嫁，擔任姊妹團的陳詩欣帶埋男友出席婚宴之餘，更在IG晒男友Joshua真面目，留言對新婚余香凝似預告喜訊：「我會趕上你的。#見今日咁高興我都放閃」，圈中好友立即留言恭喜定陳詩欣，不過卻有網民誤以為陳詩欣男友Joshua是新郎哥，陳詩欣立即澄清是其男友無誤。
陳詩欣晒合照被指似姊弟
Joshua除了唔夠高度，亦因為樣子生得細個，與外貌較成熟的陳詩欣拍拖被指是姊弟戀。
陳詩欣男友推動本土音樂
陳詩欣男友陳爾正（Joshua）比她大一歲，在英國攻讀有世界六大時裝學院的London College of Fashion以一級榮譽畢業，回流返港創業主力推動本地獨立音樂。早年Joshua曾以仁濟海外學生會副主席身份舉辦慈善活動，亦是大型獨立音樂表演場地This Town Needs、前身為Hidden Agenda的創辦人，廣邀本地及國際知名DJ及樂隊演出，包括日本樂隊ENVY及韓團MAMAMOO等，歷年來舉辦了超過500場演出。