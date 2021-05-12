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陳詩欣 鍾晴 陳約臨 方詩揚組閨密團KKVE玩Staycation 晒長腿 大露背相吸Like

東方新地 - 娛聞

女星陳詩欣（Eunice）、鍾晴（Karlie）、陳約臨（Kelly）和方詩揚（Valerie）日前分別在社交網晒出多張一齊去酒店玩Staycation的靚相，其中陳詩欣和陳約臨都有影相、拍片騷長腿，鍾晴亦有在泳池邊大晒靚背，四人更分別在各個帖文中特別Hashtag了「KKVE」，作為這個新閨密團的團名！

文：東方新地｜圖：陳詩欣、鍾晴、陳約臨、方詩揚IG圖片

陳詩欣：Staycation with my girls

女星陳詩欣（Eunice）、鍾晴（Karlie）、陳約臨（Kelly）和方詩揚（Valerie）近日相約一齊去酒店玩Staycation，之後又分別在社交網晒出多張靚相，其中陳詩欣和陳約臨都有影相、拍片騷長腿，鍾晴亦有在泳池邊大晒靚背。

四女以各自英文名字的縮寫組成閨密團「KKVE」，左起分別是陳約臨（Kelly）、鍾晴（Karlie）、陳詩欣（Eunice）和方詩揚。
四女以各自英文名字的縮寫組成閨密團「KKVE」，左起分別是陳約臨（Kelly）、鍾晴（Karlie）、陳詩欣（Eunice）和方詩揚（Valerie）。
陳約臨笑指「KKVE」是個「合共超過400分貝的女子組合」。
陳約臨笑指「KKVE」是個「合共超過400分貝的女子組合」。

方詩揚透露四人夾了很久時間才實現到今次Staycation，雖然只係玩了兩日一夜，但她笑言這次Staycation過得好充實，食了很多餐，又去了泳池玩，四個女仔仲一齊傾偈傾到天光，結果仲攰過返工！

方詩揚指今次Staycation令本來已經好friend的四人關係變得更加親密。
方詩揚指今次Staycation令本來已經好friend的四人關係變得更加親密。
四女又一齊著上日式浴衣，體驗去日本旅行的感覺。
四女又一齊著上日式浴衣，體驗去日本旅行的感覺。

陳詩欣在社交網分享自己在Staycation後的體驗說：「Staycation with my girls，新裝修的房間超美，In-room dining很特別，每一道菜都好有心思。」

陳詩欣著上白恤衫大騷長腿。
陳詩欣著上白恤衫大騷長腿。
仲笑得好Sweet！
仲笑得好Sweet！

鍾晴就用英文留言：「It’s a good experience staycation with besties. We had a good time…so chill and relaxing.」（和好友們staycation是一個很好的體驗。我們度過了一段美好的時光…如此悠閒和放鬆。）

鍾晴自言在酒店過得好悠閒和放鬆，卻被人取笑表情似天然呆。
鍾晴自言在酒店過得好悠閒和放鬆，卻被人取笑表情似天然呆。
鍾晴呢件衫正面睇好密實，背面睇原來係大露背裝。
鍾晴呢件衫正面睇好密實，背面睇原來係大露背裝。
健康又性感。
健康又性感。

而走型格性感路線的陳約臨就既有泳裝Look，又有長腿照，非常吸睛！

陳約臨的泳裝Look既有長腿又有少許事業線。
陳約臨的泳裝Look既有長腿又有少許事業線。
亦有著白恤衫大騷長腿。
亦有著白恤衫大騷長腿。
對腳長過陳詩欣！
對腳似乎長過陳詩欣！

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