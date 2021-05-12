陳詩欣 鍾晴 陳約臨 方詩揚組閨密團KKVE玩Staycation 晒長腿 大露背相吸Like
女星陳詩欣（Eunice）、鍾晴（Karlie）、陳約臨（Kelly）和方詩揚（Valerie）日前分別在社交網晒出多張一齊去酒店玩Staycation的靚相，其中陳詩欣和陳約臨都有影相、拍片騷長腿，鍾晴亦有在泳池邊大晒靚背，四人更分別在各個帖文中特別Hashtag了「KKVE」，作為這個新閨密團的團名！
文：東方新地｜圖：陳詩欣、鍾晴、陳約臨、方詩揚IG圖片
陳詩欣：Staycation with my girls
女星陳詩欣（Eunice）、鍾晴（Karlie）、陳約臨（Kelly）和方詩揚（Valerie）近日相約一齊去酒店玩Staycation，之後又分別在社交網晒出多張靚相，其中陳詩欣和陳約臨都有影相、拍片騷長腿，鍾晴亦有在泳池邊大晒靚背。
方詩揚透露四人夾了很久時間才實現到今次Staycation，雖然只係玩了兩日一夜，但她笑言這次Staycation過得好充實，食了很多餐，又去了泳池玩，四個女仔仲一齊傾偈傾到天光，結果仲攰過返工！
陳詩欣在社交網分享自己在Staycation後的體驗說：「Staycation with my girls，新裝修的房間超美，In-room dining很特別，每一道菜都好有心思。」
鍾晴就用英文留言：「It’s a good experience staycation with besties. We had a good time…so chill and relaxing.」（和好友們staycation是一個很好的體驗。我們度過了一段美好的時光…如此悠閒和放鬆。）
而走型格性感路線的陳約臨就既有泳裝Look，又有長腿照，非常吸睛！