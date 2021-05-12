陳詩欣 鍾晴 陳約臨 方詩揚組閨密團KKVE玩Staycation 晒長腿 大露背相吸Like

女星陳詩欣（Eunice）、鍾晴（Karlie）、陳約臨（Kelly）和方詩揚（Valerie）日前分別在社交網晒出多張一齊去酒店玩Staycation的靚相，其中陳詩欣和陳約臨都有影相、拍片騷長腿，鍾晴亦有在泳池邊大晒靚背，四人更分別在各個帖文中特別Hashtag了「KKVE」，作為這個新閨密團的團名！

文：東方新地｜圖：陳詩欣、鍾晴、陳約臨、方詩揚IG圖片