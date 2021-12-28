陳詩欣新婚晒閨房曲線炫富 屋企對正山頂凌宵閣 窗台瞓到兩個人

結婚兩個月，《姊妹淘》主持之一陳詩欣（Eunice）被有米老公陳爾正錫到燶，成個唔同晒，闊太味出晒來。日前陳詩欣又在社交網晒新婚閏房，倚在窗台邊晒長腿之餘，更突顯窗外對正山頂凌宵閣的景色，住山頂億億聲豪宅，的確令人羨慕。