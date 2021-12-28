陳詩欣新婚晒閨房曲線炫富 屋企對正山頂凌宵閣 窗台瞓到兩個人
結婚兩個月，《姊妹淘》主持之一陳詩欣（Eunice）被有米老公陳爾正錫到燶，成個唔同晒，闊太味出晒來。日前陳詩欣又在社交網晒新婚閏房，倚在窗台邊晒長腿之餘，更突顯窗外對正山頂凌宵閣的景色，住山頂億億聲豪宅，的確令人羨慕。
撰文：東方新地 圖片：[email protected]
陳詩欣 婚後生活更富貴
今年10月尾結婚的陳詩欣，嫁給鍾培生老友陳爾正，從此唔憂做，可以印印腳享受闊太生活。婚前已經全身名牌、手袋萬萬聲的陳詩欣，被指婚後更加幸福富貴。
窗台望出去見山頂凌宵閣
陳詩欣婚後與老公陳爾正搬入新居生活已兩個月，日前她在社交網分享在新屋窗台影的照片，大晒白滑長腿之餘，還有窗外的美麗風景，原來她的家就對正山頂的凌霄閣，望出去除了是綠油油的山景，還有高高在上的凌宵閣。
聲言最愛窗台位置
晒命？未算呀！陳詩欣更在社交網留言指自己最愛新屋的窗台位置：「因為唔想出街嘅時候，可以攤在這個位置一整天，重點係可以瞓兩個人。」似在曲線晒閏房有幾大，窗台都成張雙人床咁可以瞓兩個人。
富貴行頭愈晒愈勁
翻看陳詩欣最近的社交網，其實她不時晒出家居照，po得最多是那個可以望到山頂凌宵閣的窗台位置，上月老公陳爾正30歲生日，陳詩欣悉心布置窗台，掛滿生日氣球為老公慶生，二人在飯廳的合照更可見二人身後的廚房是開放式，牆身用上黑色大理石，感覺很高級。此外，陳詩欣當然繼續晒富貴行頭，頻頻show自己 的Hermès、Chanel和Dior等名牌手袋，就連家中的咕𠱸都出自Hermès。