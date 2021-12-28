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陳詩欣新婚晒閨房曲線炫富 屋企對正山頂凌宵閣 窗台瞓到兩個人

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撰文：東方新地

結婚兩個月，《姊妹淘》主持之一陳詩欣（Eunice）被有米老公陳爾正錫到燶，成個唔同晒，闊太味出晒來。日前陳詩欣又在社交網晒新婚閏房，倚在窗台邊晒長腿之餘，更突顯窗外對正山頂凌宵閣的景色，住山頂億億聲豪宅，的確令人羨慕。

撰文：東方新地 圖片：[email protected]

陳詩欣 婚後生活更富貴

今年10月尾結婚的陳詩欣，嫁給鍾培生老友陳爾正，從此唔憂做，可以印印腳享受闊太生活。婚前已經全身名牌、手袋萬萬聲的陳詩欣，被指婚後更加幸福富貴。

上月陳詩欣與老公陳爾正慶祝求婚一周年。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
上月陳詩欣與老公陳爾正慶祝求婚一周年。（圖片來源：[email protected]
聖誕節例牌放閃。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
聖誕節例牌放閃。（圖片來源：[email protected]

窗台望出去見山頂凌宵閣

陳詩欣婚後與老公陳爾正搬入新居生活已兩個月，日前她在社交網分享在新屋窗台影的照片，大晒白滑長腿之餘，還有窗外的美麗風景，原來她的家就對正山頂的凌霄閣，望出去除了是綠油油的山景，還有高高在上的凌宵閣。

陳詩欣日前晒出美腿照，不過重點反而是她的新居望出去見到山頂凌宵閣。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣日前晒出美腿照，不過重點反而是她的新居望出去見到山頂凌宵閣。（圖片來源：[email protected]
就連家居用品都幾乎全是名牌Hermes的出品。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
就連家居用品都幾乎全是名牌Hermes的出品。（圖片來源：[email protected]

聲言最愛窗台位置

晒命？未算呀！陳詩欣更在社交網留言指自己最愛新屋的窗台位置：「因為唔想出街嘅時候，可以攤在這個位置一整天，重點係可以瞓兩個人。」似在曲線晒閏房有幾大，窗台都成張雙人床咁可以瞓兩個人。

陳詩欣話最喜歡家中的窗台位，仲話可以同老公一齊瞓喺度Hea成日。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣話最喜歡家中的窗台位，仲話可以同老公一齊瞓喺度Hea成日。（圖片來源：[email protected]
就是這個似足雙人床的窗台。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
就是這個似足雙人床的窗台。（圖片來源：[email protected]

富貴行頭愈晒愈勁

翻看陳詩欣最近的社交網，其實她不時晒出家居照，po得最多是那個可以望到山頂凌宵閣的窗台位置，上月老公陳爾正30歲生日，陳詩欣悉心布置窗台，掛滿生日氣球為老公慶生，二人在飯廳的合照更可見二人身後的廚房是開放式，牆身用上黑色大理石，感覺很高級。此外，陳詩欣當然繼續晒富貴行頭，頻頻show自己 的Hermès、Chanel和Dior等名牌手袋，就連家中的咕𠱸都出自Hermès。

上月陳爾正30歲生日，陳詩欣親手佈置窗台。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
上月陳爾正30歲生日，陳詩欣親手佈置窗台。（圖片來源：[email protected]
陳詩欣話一直都是陳爾正寵她，老公生日她要禮尚往來，花盡心思。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣話一直都是陳爾正寵她，老公生日她要禮尚往來，花盡心思。（圖片來源：[email protected]
飯廳與開放式廚房的位置。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
飯廳與開放式廚房的位置。（圖片來源：[email protected]
陳詩欣12月29日生日，好友為她提早慶祝，就連生日蛋糕也是Hermes的橙色包裝禮盒造型。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣12月29日生日，好友為她提早慶祝，就連生日蛋糕也是Hermes的橙色包裝禮盒造型。（圖片來源：[email protected]

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