陳詩欣男友三卡巨鑽戒求婚 宣布嫁筍盤男友 學做100分人妻
陳詩欣與圈外男友Joshua陳爾正拍拖3年終將成眷屬，今日陳詩欣在網上公開婚訊，仲有多張甜蜜合照大騷求婚鑽戒。陳詩欣還接受無綫娛樂新聞台訪問，大爆男友去年11月求婚的過程，仲話今後會努力學做人妻。
撰文：東方新地 ｜ 圖片：陳詩欣IG圖片、jc_zing IG圖片、無綫娛樂新聞台影片截圖
陳詩欣終於恨到
圈中喜事一浪接一浪，因拍攝旅遊節目《3日2夜》而成宅男女神，有一件頭女神之稱的陳詩欣，去年11月擔任余香凝出嫁姊妹時博命搶花球已表現出恨嫁之心，其男友Joshua陳爾正亦快快達成陳詩欣心願，未幾即向她求婚。
難忘求婚情景
陳詩欣接受無綫娛樂新聞台訪問，回憶當日男友求婚的情況，邊講邊甜笑非常幸福，未婚夫Joshua非常討厭食蛋，求婚當晚卻為她食足一晚蛋，陳詩欣話好感動。而婚禮安排就全部交由最叻做製作的準新郎負責，所以陳詩欣完全唔擔心，不過就要求結婚當日要有驚喜囉！
陳詩欣承諾學做全能人妻
陳詩欣大讚男友100分，更承諾會努力學習成為一位煮飯煲湯叻的人妻，不過因為二人現階段都想工作行先，所以未考慮生小朋友的問題。
陳詩欣全力支持男友
陳詩欣與男友Joshua Chan陳爾正拍拖三年，至今仍像熱戀，自去年11月出席余香凝婚禮後公開戀情，陳詩欣愈愛愈高調，早前鄭中基開騷，男友Joshua的公司是製作單位之一，陳詩欣現身睇騷支持。
陳詩欣望30歲前有嫁假
陳詩欣與男友Joshua感情穩定不時在社交網放閃，據知28歲的陳詩欣希望在30歲前嫁得出，頻頻對外宣示主權甚至出招迫婚，雖然Joshua心中亦有結婚計劃，但他希望趁這兩年在事業上衝刺，陳詩欣現在總算如願以償。
陳詩欣唔介意男友高度
陳詩欣身高165cm，在小花當中算是高大，每次與男友Joshua一起看上去總是高對方少少，對於男友被指矮過她，陳詩欣曾出言維護，聲稱男友與她一樣高，只是她穿了高跟鞋。據知陳詩欣為了男友的面子及避免尷尬，除非出席的場合一定要穿高踭鞋，非必要她都穿平底鞋或波鞋。
陳詩欣有意買樓築愛巢
陳詩欣一早帶過男友Joshua給閨密過目，更已融入家中，早前陳詩欣被發現與男友在跑馬地拍拖搵樓，二人在地產舖門外駐足良久又研究一番，之後又到燈飾店，似是為未來愛巢的安排。陳詩欣回應傳媒直認和男友感情穏定，更透露有意在港島區入市，主打跑馬地、銅鑼灣一帶。
陳詩欣晒男友被誤會是新郎哥
28歲的陳詩欣本來對感情事相當低調，只承認有一圈外男友，不過去年11月姊妹余香凝出嫁，擔任姊妹團的陳詩欣帶埋男友出席婚宴之餘，更在IG晒男友Joshua真面目，留言對新婚余香凝似預告喜訊：「我會趕上你的。#見今日咁高興我都放閃」，圈中好友立即留言恭喜定陳詩欣，不過卻有網民誤以為陳詩欣男友Joshua是新郎哥，陳詩欣立即澄清是其男友無誤。
陳詩欣晒合照被指似姊弟
Joshua除了唔夠高度，亦因為樣子生得細個，與外貌較成熟的陳詩欣拍拖被指是姊弟戀。
陳詩欣男友推動本土音樂
陳詩欣男友陳爾正（Joshua）比她大一歲，在英國攻讀有世界六大時裝學院的London College of Fashion以一級榮譽畢業，回流返港創業主力推動本地獨立音樂。早年Joshua曾以仁濟海外學生會副主席身份舉辦慈善活動，亦是大型獨立音樂表演場地This Town Needs、前身為Hidden Agenda的創辦人，廣邀本地及國際知名DJ及樂隊演出，包括日本樂隊ENVY及韓團MAMAMOO等，歷年來舉辦了超過500場演出。