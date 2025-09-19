54歲陳豪拍8秒戲喪食10次NG｜為晒驚人腰力辛苦到破音！監製搞笑自嘲：虐老
陳豪西裝上陣示範「健盆腔操」 8秒戲碌地叫苦連天
在昨晚播出的《俠醫》劇情中，陳豪飾演的凌為民身穿畢挺西裝，拍攝短片示範「健絡十式」。其中一式「健盆腔操」要求他大半個人離地，僅用上背和頭部支撐，同時雙腳凌空做出「踩單車」動作，腰力驚人。然而，他還需唸出極為繞口的宣傳語句：「口訣係冷飲煎炸息肉生，倒掛腳蹈展腹腔」。根據官方發布的NG花絮，陳豪在拍攝時完全忍不住笑，頻頻失手整個人碌回地面，更一度辛苦到使出招牌「高八度破音」，仰天長呼：「呢套動作，呀～」，場面爆笑，與劇中專業形象形成極大反差。
陳豪親解有心有力秘訣 監製搞笑自嘲虐老
對於這個高難度場口，陳豪受訪時坦言是「難上加難」，因為除了動作要求高，相關的醫學學術對白亦相當難入腦。年過50的他身手依然矯健，在劇中揮舞重達8磅的7呎長「白蠟桿」及踢腿都應付自如，他謙虛表示全靠「日子有功」：「慶幸自己過往一直比較注重體能訓練，core都算強壯，同埋慶幸日子有功還能夠應付一般基本動作。」劇集監製April看到陳豪辛苦的模樣，亦搞笑地轉發NG片段並留言：「俠醫劇組虐老，但陳豪寶刀未老。」，幽默回應引來不少網民讚好。
御用惡人彭迪安成功洗底 網民封容易受傷男人
劇中另一亮點，是有「TVB御用惡人」之稱的彭迪安（Eddie），這次他飾演由奸變忠的拳館師傅志雄，成功洗底的表現備受讚賞。角色初期不斷找陳豪尋仇或療傷，幾乎每集都「傷痕纍纍」地出現，二人發展出一段微妙的「療傷情緣」，更被網民笑封為「容易受傷的男人」。後來角色改邪歸正，更化身「住家男」，煮飯、掃地、洗衫樣樣精通，甚至連馬貫東的底褲都親手洗，憨直可愛的模樣與以往的惡人形象大相逕庭，成功俘虜觀眾心。
網民激讚彭迪安做好人超正 憶述被陳豪打到手腫失焦
對於彭迪安的轉型，網民一面倒給予好評，紛紛留言洗版：「Eddie難得做正派角色，好正!!!!!」、「好開心見到Eddie做好人」、「估唔到佢做好人都夠正氣」。對於成功「從良」，Eddie笑言要感謝監製，並幽默地說：「其實我本身都係好人嚟，都係做番自己咋，哈哈哈…」他憶述一場與陳豪的對打戲最為難忘，當時他要硬食陳豪的「白蠟桿」，結果被打到手都腫了，更痛到精神迷糊：「痛到outfocus（失咗焦）、眼神勁浮，我都只能夠盡全力去做。」他大讚陳豪非常友善，在現場不斷給予鼓勵：「佢會同我講：Eddie，你繼續咁做就得架喇。你放心…放膽去做就得架喇！」，可見二人合作相當愉快。