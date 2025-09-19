54歲陳豪拍8秒戲喪食10次NG｜為晒驚人腰力辛苦到破音！監製搞笑自嘲：虐老

昨晚（18日）播出的劇集《俠醫》中，視帝陳豪一幕超高難度動作戲引起熱議！劇情中他為自家品牌拍攝宣傳片，僅僅8秒的「健盆腔操」鏡頭，竟讓他NG超過10次，更拍到滿臉通紅兼失控破音，場面極度惹笑。究竟是甚麼神級動作，能讓身手一向了得的陳豪都叫苦連天？