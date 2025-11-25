陳豪咖啡apm分店突然執笠 本人親揭結業真相 網民估一關鍵原因？

陳豪創立的咖啡品牌Blooms Coffee觀塘apm分店近日突然結業，開業4年後悄然離場。這間被稱為「陳豪咖啡」的分店曾因老闆親自落舖沖咖啡而享有高人氣，如今卻只剩下4間分店繼續營運，結業原因令人關注。