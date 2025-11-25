陳豪咖啡apm分店突然執笠 本人親揭結業真相 網民估一關鍵原因？
觀塘apm分店開業4年後悄然離場
位於觀塘apm商場UC層的Blooms Coffee分店已經消失蹤影，原本的舖位現時被玩具快閃店取代，出售高達模型。雖然官方未有特別發出消息宣佈結業，但官方Instagram主頁資料上的分店名單已經默默刪走apm店，現時只剩尖沙咀K11 Musea、中環街市、銅鑼灣時代廣場及太古城CityPlaza共4間分店。這間分店自開業以來一直深受附近居民及上班族歡迎，突然結業令不少支持者感到可惜。
陳豪親自回應揭結業真相
陳豪出席活動時大方回應分店結業原因，他表示該位置原本就不屬於正式舖位，當初只是特意租來試一下。「跟商場溝通過後，對方想收回該店鋪作其他用途。」陳豪指咖啡店生意其實不錯，所以會另覓合適地方再戰，有很多選址可以考量。他坦言雖然蝕了裝修，但畢竟咖啡店舖都經營了幾年，所以無所謂。問到現階段的生意情況，他直言：「整體上都OK，咖啡行業都支持到，唔算係高消費嘅產品，影響唔算太大。」
Blooms Coffee曾享高人氣明星效應
Blooms Coffee自2019年開立以來，所有不同國家咖啡豆皆由陳豪嚴謹挑選，而且陳豪亦會間中親身落舖，親自為市民沖泡咖啡及與支持者合照，親民無架子。雖然有明星效應加持，但味道一樣兼具，不少曾光顧食客都讚「好飲」，形容「係高質咖啡」。最高峰時期更設6間分店，因「高CP值」及老闆陳豪經常親身落舖而享有高人氣。
網民熱議分店結業早有先兆
網民對apm分店結業並不感到意外，指出一個關鍵原因令生意慘淡。過去就已經有路人發現Blooms Coffee apm分店座位雖然滿場，但其實一個真正顧客都沒有。有網民表示「因為位置經常被非顧客坐滿，令到不少想坐低飲杯咖啡的真正消費者亦久而久之轉場，越來越少人光顧或令生意淡薄，認為結業在所難免。」事實上，該分店的堂食區位置處於apm商場的公共空間，市民是有權享用的，商場就算圈起範圍予Blooms Coffee作堂食區，店方都不能只限顧客入坐。