《俠醫》「快拍快播」神速出擊！陳豪新劇舞7呎長棍騷驚人腰力 張曦雯演Loser 形象崩壞
拍攝連後製4個幾月搞掂
《俠醫》從4月3日開鏡到6月9日殺青，僅兩個月完成拍攝，9月1日即播，貫徹曾志偉「快拍快播」政策，2022年曾志偉為重振TVB劇集的龍頭地位，落order要求劇集組未來行「快拍快播」政策，當時更惹不少監製不滿，「快手」出貨更曾被指「做壞規矩」，因此今次《俠醫》神速上陣勢必再掀行內熱議！
54歲陳豪舞7呎長棍騷麒麟臂 驚人腰力踢腿畫面震撼
在昨晚（18日）官方發布的《俠醫》首輪宣傳片及劇照中，陳豪的超強體能成為全場焦點。劇中他飾演的「凌為民」近乎十八般武藝樣樣精通，除了中醫及穴位推拿，更會耍太極、古法射箭及舞龍等。畫面所見，陳豪手持的白蠟杆目測至少六至七呎長，重達8磅，但他揮舞起來卻揮灑自如，虎虎生風，麒麟臂盡現。其中一幕他更隨意使出超強踢腿功，動作乾淨利落，完全看不出已經年過半百，體能狀態弗到爆，不少網民表示單看畫面已感受到其角色「俠醫」的功架與氣勢。
陳豪獲原型黃教授大讚有慧根 本人謙稱：我哋係專業騙子
為了令角色更具說服力，陳豪在開拍前專誠接受劇集藍本人物、中醫師黃天賜教授的專業訓練，學習穴位推拿、太極及古法射箭等技術。黃教授在指導時對陳豪讚不絕口，大讚他學習能力高兼身手不凡：「佢好快上手，真係有運動底子，肌肉協調好靈活，分到陰陽」。黃教授更指陳豪極具天份：「佢學推拿都好有慧根，好多道理一點就明！」面對教授的稱讚，陳豪聞言即謙虛笑言：「我哋係專業騙子。」事後他接受訪問時坦言，眾多武術中最難掌握的竟然是太極，因要做到「內柔外剛，似實而虛」，箇中精髓難以摸清。
張曦雯女神形象崩壞 監製欽點長曲髮演論盡Loser
過往經常演繹專業人士及知性女強人的張曦雯，這次在《俠醫》中將迎來極大突破，徹底撇甩一貫的「專業tone」。她飾演的地產女經紀「羅穎琛」，是個論盡、咧啡、理財與賺錢能力俱差的失敗者，更因自身性格缺憾及壓力，動不動就拗柴，全身滿是痛症，要依賴止痛藥維生。據知，為了突出角色的咧啡感，監製陳萍特別要求Kelly留長曲髮，營造一種頹廢隨意的感覺，與她以往的幹練形象形成強烈對比，務求令觀眾耳目一新，不少人期待她這次破格演出。
《俠醫》真人真事改編 碰瓷事件撻着濟世情緣
新劇《俠醫》以中醫師黃天賜教授的傳奇故事為藍本，劇情講述陳豪飾演的中藥油公司第二代掌舵人「凌為民」，如何在充滿家族鬥爭及爾虞我詐的世界中，堅守「治病必求治本，救人必先救心」的濟世信念。故事開初，他因一宗「碰瓷」事件，意外認識了張曦雯飾演的「羅穎琛」，兩個同樣堅守忠義的人惺惺相惜，攜手實踐「藥油濟世」的夢想。劇集將於9月1日起，逢周一至五晚八點半於翡翠台播映，勢必再掀起一股正氣追劇熱潮。