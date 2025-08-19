《俠醫》「快拍快播」神速出擊！陳豪新劇舞7呎長棍騷驚人腰力 張曦雯演Loser 形象崩壞

現年54歲的視帝陳豪體能再創高峰！在無綫全新劇集《俠醫》中，陳豪飾演文武雙全的中醫師，官方最新發布的宣傳片中，他輕鬆舞動一條長達7呎、重達8磅的白蠟杆，更使出超強踢腿功，畫面極具震撼力，腰力驚人！而女主角張曦雯（Kelly）則一改女神形象，驚變「容易拗柴的女人」，以一頭長曲髮飾演論盡失敗的地產經紀，新鮮感十足，究竟這對組合在新劇中會擦出怎樣的火花？今次《俠醫》拍攝連後製4個幾月搞掂神速上架勢必再掀行內熱議！