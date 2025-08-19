《俠醫》「快拍快播」神速出擊！陳豪新劇舞7呎長棍騷驚人腰力 張曦雯演Loser 形象崩壞

最新娛聞
東方新地

廣告

現年54歲的視帝陳豪體能再創高峰！在無綫全新劇集《俠醫》中，陳豪飾演文武雙全的中醫師，官方最新發布的宣傳片中，他輕鬆舞動一條長達7呎、重達8磅的白蠟杆，更使出超強踢腿功，畫面極具震撼力，腰力驚人！而女主角張曦雯（Kelly）則一改女神形象，驚變「容易拗柴的女人」，以一頭長曲髮飾演論盡失敗的地產經紀，新鮮感十足，究竟這對組合在新劇中會擦出怎樣的火花？今次《俠醫》拍攝連後製4個幾月搞掂神速上架勢必再掀行內熱議！

拍攝連後製4個幾月搞掂

《俠醫》從4月3日開鏡到6月9日殺青，僅兩個月完成拍攝，9月1日即播，貫徹曾志偉「快拍快播」政策，2022年曾志偉為重振TVB劇集的龍頭地位，落order要求劇集組未來行「快拍快播」政策，當時更惹不少監製不滿，「快手」出貨更曾被指「做壞規矩」，因此今次《俠醫》神速上陣勢必再掀行內熱議！

陳豪 張曦雯 《俠醫》於2025年4月3日下午在將軍澳電視廣播城舉行開鏡拜神儀式。（圖片來源：TVB）
《俠醫》於2025年4月3日下午在將軍澳電視廣播城舉行開鏡拜神儀式。（圖片來源：TVB）

54歲陳豪舞7呎長棍騷麒麟臂 驚人腰力踢腿畫面震撼

在昨晚（18日）官方發布的《俠醫》首輪宣傳片及劇照中，陳豪的超強體能成為全場焦點。劇中他飾演的「凌為民」近乎十八般武藝樣樣精通，除了中醫及穴位推拿，更會耍太極、古法射箭及舞龍等。畫面所見，陳豪手持的白蠟杆目測至少六至七呎長，重達8磅，但他揮舞起來卻揮灑自如，虎虎生風，麒麟臂盡現。其中一幕他更隨意使出超強踢腿功，動作乾淨利落，完全看不出已經年過半百，體能狀態弗到爆，不少網民表示單看畫面已感受到其角色「俠醫」的功架與氣勢。

陳豪獲原型黃教授大讚有慧根 本人謙稱：我哋係專業騙子

為了令角色更具說服力，陳豪在開拍前專誠接受劇集藍本人物、中醫師黃天賜教授的專業訓練，學習穴位推拿、太極及古法射箭等技術。黃教授在指導時對陳豪讚不絕口，大讚他學習能力高兼身手不凡：「佢好快上手，真係有運動底子，肌肉協調好靈活，分到陰陽」。黃教授更指陳豪極具天份：「佢學推拿都好有慧根，好多道理一點就明！」面對教授的稱讚，陳豪聞言即謙虛笑言：「我哋係專業騙子。」事後他接受訪問時坦言，眾多武術中最難掌握的竟然是太極，因要做到「內柔外剛，似實而虛」，箇中精髓難以摸清。

張曦雯女神形象崩壞 監製欽點長曲髮演論盡Loser

過往經常演繹專業人士及知性女強人的張曦雯，這次在《俠醫》中將迎來極大突破，徹底撇甩一貫的「專業tone」。她飾演的地產女經紀「羅穎琛」，是個論盡、咧啡、理財與賺錢能力俱差的失敗者，更因自身性格缺憾及壓力，動不動就拗柴，全身滿是痛症，要依賴止痛藥維生。據知，為了突出角色的咧啡感，監製陳萍特別要求Kelly留長曲髮，營造一種頹廢隨意的感覺，與她以往的幹練形象形成強烈對比，務求令觀眾耳目一新，不少人期待她這次破格演出。

《俠醫》真人真事改編 碰瓷事件撻着濟世情緣

新劇《俠醫》以中醫師黃天賜教授的傳奇故事為藍本，劇情講述陳豪飾演的中藥油公司第二代掌舵人「凌為民」，如何在充滿家族鬥爭及爾虞我詐的世界中，堅守「治病必求治本，救人必先救心」的濟世信念。故事開初，他因一宗「碰瓷」事件，意外認識了張曦雯飾演的「羅穎琛」，兩個同樣堅守忠義的人惺惺相惜，攜手實踐「藥油濟世」的夢想。劇集將於9月1日起，逢周一至五晚八點半於翡翠台播映，勢必再掀起一股正氣追劇熱潮。

陳豪 張曦雯 劇集將於9月1日起，逢周一至五晚八點半於翡翠台播映，勢必再掀起一股正氣追劇熱潮。（圖片來源：TVB）
劇集將於9月1日起，逢周一至五晚八點半於翡翠台播映，勢必再掀起一股正氣追劇熱潮。（圖片來源：TVB）
陳豪 張曦雯 張曦雯呢個新Look，係咪好有新鮮感呢？（圖片來源：TVB）
張曦雯呢個新Look，係咪好有新鮮感呢？（圖片來源：TVB）
陳豪 張曦雯 監製欽點長曲髮演論盡Loser（圖片來源：TVB）
監製欽點長曲髮演論盡Loser（圖片來源：TVB）
陳豪 張曦雯 陳豪獲原型黃教授大讚有慧根（圖片來源：TVB）
陳豪獲原型黃教授大讚有慧根（圖片來源：TVB）
陳豪 張曦雯 陳豪舞7呎長棍騷麒麟臂（圖片來源：TVB）
陳豪舞7呎長棍騷麒麟臂（圖片來源：TVB）
陳豪 張曦雯 驚人腰力踢腿畫面震撼（圖片來源：TVB）
驚人腰力踢腿畫面震撼（圖片來源：TVB）
陳豪 張曦雯 畫面震撼（圖片來源：TVB）
畫面震撼（圖片來源：TVB）
陳豪 張曦雯 這對組合在新劇中會擦出怎樣的火花？（圖片來源：TVB）
這對組合在新劇中會擦出怎樣的火花？（圖片來源：TVB）
陳豪 張曦雯 望落去好Sweet（圖片來源：TVB）
望落去好Sweet（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 