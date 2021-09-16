陳豪獲封「TVB人前人後最Nice藝人」龔嘉欣激讚夠細心 馬明得第6 呢位竟然第四？
無綫早前為《思家觀眾大戰》遊戲出問題，搵100位台前幕後票選「TVB人前人後都咁Nice嘅藝員」，結果陳豪排第一名成為最Nice藝人，更有大批網民及藝人留言，分享陳豪種種Nice爆行徑。
文：東方新地 ｜圖：TVB 截圖
陳豪獲封最Nice藝人
藝人不時被指是「偽人」，人前人後兩個樣。而無綫早前為《思家觀眾大戰》遊戲出問題，搵100位台前幕後人員票選「TVB人前人後都咁Nice嘅藝員」，結果日前在無綫Facebook專頁公布，5男1女藝人成功上榜，當中陳豪得23票登上榜首獲封最Nice藝人、黎諾懿得20票排第2、黎耀祥16票排第3，至於排第4至6名順序為陸浩明12票、薛家燕11票及馬國明9票。前6名已合共奪得91票，剩下9票各有不同選擇。
陳豪的好人好事
結果公布後，即有大批網民及藝人留言，指出陳豪種種Nice爆行徑，包括上榜排第4名的陸浩明亦留言︰「我都投陳豪一票。小弟記得當年收工跑去巴士站，當時巴士準備開車，陳豪幫我截住架巴士等我上車，佢認真Nice！」、而龔嘉欣就讚陳豪夠細心「半夜炒定咖啡豆，慰勞北上開工台前幕後」、網民亦留言指陳豪「同女仔影相會烏低身就人」及「有求必應」等等迴響甚大。陳豪獲封TVB最Nice藝人後亦有分享心得，就是不要計較和怕蝕底，他笑言：「平時派咖啡、陪大家傾偈，做好多消費才達到成果」，又講笑話其實大家是幫他咖啡試味的「白老鼠」。