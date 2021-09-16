陳豪獲封「TVB人前人後最Nice藝人」龔嘉欣激讚夠細心 馬明得第6 呢位竟然第四？

無綫早前為《思家觀眾大戰》遊戲出問題，搵100位台前幕後票選「TVB人前人後都咁Nice嘅藝員」，結果陳豪排第一名成為最Nice藝人，更有大批網民及藝人留言，分享陳豪種種Nice爆行徑。

文：東方新地 ｜圖：TVB 截圖