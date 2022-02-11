陳豪疫情嚴重24小時戴口罩 自爆為保護妻兒連瞓覺都戴
得償所願拍槍戰戲
視帝陳豪日前出席邵氏劇集《飛虎3壯志英雄》記者會，他稱一直恨拍要穿制服的戰爭題材戲，今次終於可以過足戲癮。不過陳豪表示拍攝並不容易：「因為槍，頭盔、裝備都好重，有20幾磅，好彩一路都有Keep住操，自己都好鍾意爆炸、槍戰場面。」
24小時戴口罩
由於近日疫情嚴峻，身為好爸爸的陳豪在活動上戴了2個口罩防疫，更自爆在家時除了吃飯，連睡覺也會戴住口罩，每天差不多戴足24小時。陳豪說：「因為自己不停開工見得人多，自己有做檢測，但係都當自己中咗咁做，唔係要防護我自己，係要對佢哋有個保護。」陳豪又表示現在疫情嚴重，去人多的地方就會戴兩個口罩，在家則戴1個口罩，已經成為習慣，所以面上經常留下口罩痕，真係廿四孝老豆。
陳豪疫市繼續有工開做足防疫措施
自今年初新冠肺炎殺入香港，各行各業都步入寒冬，電影同演唱會全面叫停，不少藝人同幕後收入同樣大幅下瀉，要攜手共渡難關，幸好，電視業務稍有運行，無綫連月來就繼續開劇，一班藝人可以繼續有工開。陳豪在疫情開工拍劇亦好緊張做足防疫措施，戴口罩雙重保護，在口罩內攝多層紙巾，每拍完一個鏡頭，都緊張戴回口罩，又不停用搓手液搓手相當緊張，慎防有機會把病菌帶返屋企。
簽包薪經理人約 停工繼續每月出幾十萬糧
疫情嚴峻，開有咖啡店的陳豪，生意雖受影響，但絕世好老公兼好爸爸，就得上天眷顧成為逆市奇「爸」，商業演出減少卻繼續有錢落袋，令不少演員羨慕。據知情者透露：「拍劇開工時間長，大家停機都會圍埋傾偈，成班工作人員都好羨慕阿Mo（陳豪），因為呢排商業活動停晒，大家冇晒搵外快機會，傾開先知阿Mo係無綫最高薪藝人，就算佢拍咗嘅劇未出街，佢都唔使擔心，因為佢簽嘅係包薪經理人約，就算冇工開，一樣個個月出幾十萬糧，相比要靠外快增加收入嘅藝人，真係同人唔同命，大家又點會唔羨慕佢！」
為家人拒絕向外闖 獨養一家九口無難度
18年底盛傳古天樂與蕭定一分別向陳豪招手，不過，獨力擔起頭家的他，家庭開支不少，為求穩陣就放棄外闖機會，寧願留在無綫穩紮穩打，有指成功以3,000萬同無綫續約。據知情人士透露：「阿Mo形象好，又畀人時尚有品味感覺，咁多年嚟都係廣告客嘅寵兒，有時一星期都出幾個活動，好多唔同層面嘅廣告又畀佢擸晒，為咗留住呢隻金蛋王，無綫都計晒數，阿Mo喺正黃金時間續約，佢咁搵到，當時經濟又好，薪酬特別高，只係佢續約半年左右，香港就遇上政治風波，加上新冠肺炎肆虐，唔止香港，外地同內地啲工作都停晒，咁嘅時勢，佢冇受影響真係行運。」
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