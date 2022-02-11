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陳豪疫情嚴重24小時戴口罩 自爆為保護妻兒連瞓覺都戴

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陳豪日前出席邵氏劇集《飛虎3壯志英雄》記者會為新劇造勢，活動上身為好爸爸的他除了戴了2個口罩防疫外，還自爆原來平日幾乎24小時也會戴住口罩保護妻兒。

得償所願拍槍戰戲

視帝陳豪日前出席邵氏劇集《飛虎3壯志英雄》記者會，他稱一直恨拍要穿制服的戰爭題材戲，今次終於可以過足戲癮。不過陳豪表示拍攝並不容易：「因為槍，頭盔、裝備都好重，有20幾磅，好彩一路都有Keep住操，自己都好鍾意爆炸、槍戰場面。」

視帝陳豪日前出席邵氏劇集《飛虎3壯志英雄》記者會為劇集造勢。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
視帝陳豪日前出席邵氏劇集《飛虎3壯志英雄》記者會為劇集造勢。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
陳豪表示一直恨拍要著制服的戰爭題材戲，今次終於可以過足戲癮。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
陳豪表示一直恨拍要著制服的戰爭題材戲，今次終於可以過足戲癮。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
陳豪表示拍攝時身上的裝備重達20幾磅，並不容易。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
陳豪表示拍攝時身上的裝備重達20幾磅，並不容易。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

24小時戴口罩

由於近日疫情嚴峻，身為好爸爸的陳豪在活動上戴了2個口罩防疫，更自爆在家時除了吃飯，連睡覺也會戴住口罩，每天差不多戴足24小時。陳豪說：「因為自己不停開工見得人多，自己有做檢測，但係都當自己中咗咁做，唔係要防護我自己，係要對佢哋有個保護。」陳豪又表示現在疫情嚴重，去人多的地方就會戴兩個口罩，在家則戴1個口罩，已經成為習慣，所以面上經常留下口罩痕，真係廿四孝老豆。

由於近日疫情嚴峻，身為好爸爸的陳豪在活動上戴了2個口罩防疫。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
由於近日疫情嚴峻，身為好爸爸的陳豪在活動上戴了2個口罩防疫。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
做足防疫措施。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
做足防疫措施。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
陳豪自爆除了吃飯，連睡覺也會戴住口罩，每天差不多戴足24小時，見的只為保護妻兒。（圖片來源：IG@aimeechan_official）
陳豪自爆除了吃飯，連睡覺也會戴住口罩，每天差不多戴足24小時，見的只為保護妻兒。（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪一家五口幸福滿滿。（圖片來源：IG@aimeechan_official）
陳豪一家五口幸福滿滿。（圖片來源：[email protected]_official）

陳豪疫市繼續有工開做足防疫措施

自今年初新冠肺炎殺入香港，各行各業都步入寒冬，電影同演唱會全面叫停，不少藝人同幕後收入同樣大幅下瀉，要攜手共渡難關，幸好，電視業務稍有運行，無綫連月來就繼續開劇，一班藝人可以繼續有工開。陳豪在疫情開工拍劇亦好緊張做足防疫措施，戴口罩雙重保護，在口罩內攝多層紙巾，每拍完一個鏡頭，都緊張戴回口罩，又不停用搓手液搓手相當緊張，慎防有機會把病菌帶返屋企。

新冠肺炎疫情影響下，無綫近月拍劇亦減少出外景，原本六月煞科的劇集《陀槍師姐2020，亦要延期至八月才拍竣。
新冠肺炎疫情影響下，無綫近月拍劇亦減少出外景。
屋企有大有細的陳豪，拍劇亦非常緊張防疫，一停機就會即刻戴回口罩，又搓手液、消毒用品時刻跟身。
屋企有大有細的陳豪，拍劇亦非常緊張防疫，一停機就會即刻戴回口罩，又搓手液、消毒用品時刻跟身。

簽包薪經理人約 停工繼續每月出幾十萬糧

疫情嚴峻，開有咖啡店的陳豪，生意雖受影響，但絕世好老公兼好爸爸，就得上天眷顧成為逆市奇「爸」，商業演出減少卻繼續有錢落袋，令不少演員羨慕。據知情者透露：「拍劇開工時間長，大家停機都會圍埋傾偈，成班工作人員都好羨慕阿Mo（陳豪），因為呢排商業活動停晒，大家冇晒搵外快機會，傾開先知阿Mo係無綫最高薪藝人，就算佢拍咗嘅劇未出街，佢都唔使擔心，因為佢簽嘅係包薪經理人約，就算冇工開，一樣個個月出幾十萬糧，相比要靠外快增加收入嘅藝人，真係同人唔同命，大家又點會唔羨慕佢！」

除了是顧家好男人，陳豪更是超級暖男，結婚快將七年對Aimee疼愛有增無減，經br

一人賺錢獨養九口之家的陳豪，有萬能老婆持家，可以安心工作，日前趁住母親節，他就聯同三個仔女幫老婆慶祝，一家五口幸福到爆！
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無綫旗下藝人，分為包薪經理人約，藝員合約及部頭合約，包薪經理人合約以每月底薪計算，新人由幾千元起跳，工作愈多，賺到超額會有錢分。
無綫旗下藝人，分為包薪經理人約，藝員合約及部頭合約，包薪經理人合約以每月底薪計算，新人由幾千元起跳，工作愈多，賺到超額會有錢分。
而多年來穩守無綫金蛋王的陳豪，一直深受客戶歡迎，廣告多不勝數，19年續約就年袋千萬。
而多年來穩守無綫金蛋王的陳豪，一直深受客戶歡迎，廣告多不勝數，19年續約就年袋千萬。

49歲陳豪疫市停工照袋千萬 獨養一家九口無難度

為家人拒絕向外闖 獨養一家九口無難度

18年底盛傳古天樂與蕭定一分別向陳豪招手，不過，獨力擔起頭家的他，家庭開支不少，為求穩陣就放棄外闖機會，寧願留在無綫穩紮穩打，有指成功以3,000萬同無綫續約。據知情人士透露：「阿Mo形象好，又畀人時尚有品味感覺，咁多年嚟都係廣告客嘅寵兒，有時一星期都出幾個活動，好多唔同層面嘅廣告又畀佢擸晒，為咗留住呢隻金蛋王，無綫都計晒數，阿Mo喺正黃金時間續約，佢咁搵到，當時經濟又好，薪酬特別高，只係佢續約半年左右，香港就遇上政治風波，加上新冠肺炎肆虐，唔止香港，外地同內地啲工作都停晒，咁嘅時勢，佢冇受影響真係行運。」

除了是好老公好爸爸，陳豪亦侍母至孝，獨力賺錢擔起兩頭家的生活費，陪完老婆行br
冇劇拍陳豪會陪媽媽買餸，十分孝順。（圖片來源：）

49歲陳豪疫市停工照袋千萬 獨養一家九口無難度

買完嘢，陳豪負責畀錢兼攞嘢，不用媽咪操勞。
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母子一齊行去停車場攞車，教出個「好好先生」乖仔的陳媽媽，同陳豪一樣咁平易近人。
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落到停車場，陳豪緊張伸手扶住媽咪，非常貼心。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_official、[email protected]娛樂新聞台、新傳媒圖片庫

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