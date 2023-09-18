陳豪唱《歲月如歌》狂走音！網民嘆耳仔受罪：唱成了死亡航班
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近日有關TVB劇集《衝上雲霄》的消息特別多！先有馬國明擔正拍續集叫《壯志驕陽》，近日視帝陳豪去美國登台，更大開金口唱出《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》，不過就被網民恥笑「唱到墜機！」
陳豪唱《歲月如歌》狂走音！
視帝陳豪一向瓣數多多，密密拍劇同接廣告，早前更孖住郭晉安、王浩信等人到美國洛杉磯開騷，陳豪的演唱環節就被網友拍下來，更表示：「我聽左d咩 繼陶大宇之後，陳豪又一新力作」當時陳豪翻唱劇集《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》，其歌聲徘徊在走音炒車邊緣，魔音指數極高！
網民恥笑：將《衝上雲霄》唱成了死亡航班
影片一出，不少網民紛紛笑指：「全是感情，沒有技巧」、「至少他不假唱」、「中年好走音」、「將《衝上雲霄》唱成了死亡航班」，就連視后李佳芯都不幸中槍，網民建議他們一齊演出，組成魔音CP登台！
推舉陳豪成為「走音界」四大天王
討論愈來愈多，更有網民推舉陳豪成為「走音界」四大天王：「k歌之王黃宗澤，櫻花樹下周柏豪，倒轉地球陶大宇，歲月如歌陳豪，四大天王」、「陳豪是tvb唯一一個不會唱歌的演員」、「陳豪唔系有首年少無知咩，都好聽」。
陳豪上過叱咤台拎獎
叱咤樂壇頒獎禮一向是歌手同樂迷關注的成績表，因為無綫劇集《天與地》 而爆紅的主題曲《年少無知》，2012年更成功贏得《我最喜愛歌曲》獎麗，主唱的林保怡、陳豪和黃德斌更親身上台演唱，成為經典！
陳豪吸金力驚人內地登台收16萬8
陳豪密密吸金，在內地登台一樣好受歡迎！早前他到佛山市南海區九江鎮下東村出席活動，同樣都係要唱歌，有網民透露該活動屬於村慶，非常盛大，更指陳豪的酬勞非常之高，據悉當日收16萬8唱了兩首歌。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：抖音圖片、IG@moses_chan_