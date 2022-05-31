郭晉安當眾扯低陳豪口罩被批唔識尊重 「罩不離口」陳豪咁回應
陳豪 望夥郭晉安、馬國明搞「白色天使」組合
當日節目巡禮招待600廣告客戶到場，預告下半年節目「吸金」，無綫傾盡全台藝人出席。馬國明與陳豪、郭晉安一同接受《東張西望》訪問，唯獨陳豪堅守防疫一直戴住口罩﹗而馬明直言不介意同女友湯洛雯情侶檔拍廣告：「想呀，等錢使呀！（有幾等呀？）好等錢使呀！拍咩都得啦！最好阿Mo（陳豪）漏啲畀我啦！」陳豪就話：「依家興組合，《白色強人》可以搞個『白色天使』或者『白色組合』，唔好理佢係咩，有廣告算係咁。」
郭晉安：YEAH，我終於剝到佢個口罩啦！
講講吓郭晉安突然出手扯低陳豪個口罩，笑問他：「你係咪成日要做口罩廣告呢？係咪想接口罩廣告？」之後更歡呼：「YEAH，我終於剝到佢（陳豪）個口罩啦！」陳豪隨即無奈又愕然表示：「OKOK，開畀大家睇！」女主持亦跟著郭晉安在側邊大笑，馬明就試圖打圓場，拉回話題繼續做訪問。訪問片段被播出後，即引起網民熱討，紛紛指摘郭晉安玩得太過火，一啲都唔識尊重人！
網民狠批行為似足小學雞
陳豪為保護家人，一向都做足防疫措施，幾乎24小時長戴口罩，連返到屋企都唔例外，因此有不少網民都留言指摘郭晉安「好玩唔玩玩口罩」、「好無禮貌」、「有無諗過陳豪家人嘅健康」、「幾十歲人行為仲咁小學雞」、「如果之後確診就真係恭喜晒」等等，但亦有網民力撐郭晉安，表示「人地不知幾frd」、「當事人都唔介意，你地3唔識7反而嘈」、「陳豪之後自己都有除口罩」等。
陳豪護郭晉安表示冇尷尬 自爆屋企瞓覺戴口罩
陳豪日前出席電影《逃獄兄弟3》首映受訪時，親自開腔為郭晉安辯護，叫大家唔好鬧安仔，因為佢同安仔係好朋友，更指安仔當時是友善舉動，而非敵對行為﹗並指當時大家做訪問都冇戴口罩，所以安仔都唔想佢戴住口罩去見觀眾。被問到當時係咪好尷尬？陳豪答話冇尷尬，只係有少少愕然，佢直言如果介意安仔扯開佢個口罩，佢就會即刻戴番，但當時佢都照除。陳豪解釋現時疫情已緩和，因此不介意除口罩示人，但都要保持住社交距離。他又承認現時在家仍會戴著口罩睡覺，因為感覺會安心些。
即睇《東張西望》訪問片段：
重溫陳豪2,200呎南灣豪宅避疫 月租10萬匿50呎露台生活 與妻兒隔離
今年3月，因為胡定欣確診，令同劇男主角陳豪極度恐慌，疫情期間在家堅持戴口罩的他，防疫行動再度升級，除了與老婆陳茵媺分房瞓外，一日三餐及活動範圍亦只限於家中約50呎的露台。陳豪與陳茵媺一家五口所住的南灣豪宅屋企有成2,200呎，陳豪寧願屈就自己，都要安全至上。
陳豪露台孤獨食
香港受到第五波疫情影響，確診人數有增無減，無綫電視城亦爆疫，多位藝員先後確診，早前有《愛回家》的周嘉洛與羅樂林，再有花旦群組胡定欣、馮盈盈及戴祖儀。至於與胡定劇合作拍新劇《破毒強人》的陳豪，受到胡定欣確診後表明非常擔心，謹慎起見更加強防備，除24小時戴口罩外，更限制自己在家中的活動範圍，食飯都要在露台。
陳豪疫市繼續有工開做足防疫措施
陳豪在疫情期間開工拍劇亦好緊張做足防疫措施，戴口罩雙重保護，在口罩內攝多層紙巾，每拍完一個鏡頭，都緊張戴回口罩，又不停用搓手液搓手相當緊張，慎防有機會把病菌帶返屋企。
陳豪一家五口進駐2,200呎南灣海景大單位
陳豪與陳茵媺（Aimee）婚後三年抱三，一家五口不時公開晒幸福，前年陳茵媺在社交網狂po新居照，原來為方便三個仔女在港島區返學，陳豪一家搬去南灣嘉麟閣住，有感仔女開始長大需要更多活動空間，陳豪去年底在同一屋苑隔籬座搵到同樣擁無敵大海景的2,200呎單位，一於細屋搬大屋，據聞以月租10萬元租住。而太太陳茵媺近年就專心相夫教子，把頭家照顧得非常企理，更不時公開家居生活，帶大家參觀豪宅。
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