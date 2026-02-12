馬到功成萬象新 2026 蓉港新春晚會｜陳豪黎諾懿18年後再合體！陳自瑤甜誘何廣沛組姊弟戀CP
陳豪黎諾懿世紀合體 重現18年前《溏心》兄弟情
要數今次晚會最觸動劇迷神經的，必定是陳豪與黎諾懿這對《溏心風暴》兄弟的世紀合體！自從18年前在劇中飾演兄弟後，二人鮮有在幕前再度以此關係合作。今次他們將一同獻唱劇集金曲《講不出聲》，消息指二人再度同框「依然相當有感」，昔日的兄弟情彷彿從未褪色。這次合體不僅是對經典的致敬，更是對一代觀眾青春的呼喚，相信不少《溏心》系列的忠實粉絲看到這一幕，都會感動落淚，掀起最強回憶殺。
陳自瑤何廣沛首演情侶 零差距姊弟戀勁有新鮮感
另一邊廂，由陳自瑤（Yoyo）與何廣沛組成的全新情侶檔，則帶來滿滿的新鮮感！二人將攜手演繹《使徒行者》主題曲《越難越愛》。雖然是首次合作演情侶，但這對「姊弟戀」組合卻出奇地合襯，從畫面上「不但顏值上完全看不出年齡差距，而且互動亦相當甜蜜」。特別是陳自瑤的標誌性甜笑，更是電力十足，讓整個表演充滿了浪漫氣氛。這個破格的配搭成功製造話題，讓觀眾非常好奇他們會如何為這首經典情歌帶來不一樣的化學作用。
兩代小生花旦同場鬥戲 火花四濺掀起熱議
今次晚會將一對是經典兄弟情，一對是新鮮姊弟戀，形成了強烈對比，火花四濺。陳豪與黎諾懿代表的是歲月沉澱的默契與情懷，他們的一舉一動都能勾起觀眾對《溏心風暴》的深刻記憶。而陳自瑤與何廣沛則代表了創新的化學反應，他們之間的甜蜜互動，為觀眾帶來了全新的視覺衝擊和戀愛感。這種新舊交融的安排，讓節目充滿看點，究竟是兄弟情懷更勝一籌，還是新鮮CP更能俘虜觀眾的心，已成為網民熱議的焦點。
網民反應兩極化：「兄弟情無得輸！」「Yoyo好索！」
兩對CP的登場，瞬間引爆網民討論區，意見更出現有趣的分歧！一派力撐兄弟情懷：「18年呀！由細睇到大，見到佢哋兩個一齊返度已經好感動！」、「《溏心風暴》is the best！呢對兄弟先係經典！」、「求TVB開拍《溏心風暴》新一輯，原班人馬呀唔該！」另一派則被新CP的火花吸引：「Yoyo keep得太好！同何廣沛完全唔似姊弟，好襯！」、「陳自瑤個甜笑真係無敵，睇到我都心動！」、「呢對CP好有新鮮感，好想睇佢哋拍劇！」兩邊各有支持者，令晚會期待值直線飆升。