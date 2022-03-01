陳豪2,200呎南灣豪宅避疫 月租10萬匿50呎露台生活 與妻兒隔離

因為胡定欣確診，令同劇男主角陳豪極度恐慌，疫情期間在家堅持戴口罩的他，防疫行動再度升級，除了與老婆陳茵媺分房瞓外，一日三餐及活動範圍亦只限於家中約50呎的露台。陳豪與陳茵媺一家五口所住的南灣豪宅屋企有成2,200呎，陳豪寧願屈就自己，都要安全至上。