陳豪2,200呎南灣豪宅避疫 月租10萬匿50呎露台生活 與妻兒隔離

因為胡定欣確診，令同劇男主角陳豪極度恐慌，疫情期間在家堅持戴口罩的他，防疫行動再度升級，除了與老婆陳茵媺分房瞓外，一日三餐及活動範圍亦只限於家中約50呎的露台。陳豪與陳茵媺一家五口所住的南灣豪宅屋企有成2,200呎，陳豪寧願屈就自己，都要安全至上。
陳豪露台孤獨食
香港受到第五波疫情影響，確診人數有增無減，無綫電視城亦爆疫，多位藝員先後確診，日前有《愛回家》的周嘉洛與羅樂林，再有花旦群組胡定欣、馮盈盈及戴祖儀。至於與胡定劇合作拍新劇《破毒強人》的陳豪，受到胡定欣確診後表明非常擔心，謹慎起見更加強防備，除24小時戴口罩外，更限制自己在家中的活動範圍，食飯都要在露台。
一家五口住2,200呎南灣豪宅
陳豪進駐海景大單位
陳豪與陳茵媺（Aimee）婚後三年抱三，一家五口不時公開晒幸福，前年陳茵媺在社交網狂po新居照，原來為方便三個仔女在港島區返學，陳豪一家搬去南灣嘉麟閣住，有感仔女開始長大需要更多活動空間，陳豪去年底在同一屋苑隔籬座搵到同樣擁無敵大海景的2,200呎單位，一於細屋搬大屋，據聞以月租10萬元租住。
陳茵媺女主內
陳豪身為一線小生，吸金力特強，老婆陳茵媺可以印印腳留家湊仔女，之前屋企裝修及搬屋適逢陳豪工作事忙，大小事宜都由陳茵媺話事，除了要照顧三個仔女之外，陳茵媺還做埋電工，親手用錘仔同電鑽組裝電視櫃，被指唔靠老公一樣得。過年期間，陳茵媺更加充分表現出自己入得廚房的一面，做冬過節都由她下廚主理，好老婆好媽媽攞滿分。
陳太帶你參觀豪宅
近年陳茵媺專心相夫教子，把頭家照顧得非常企理，更不時公開家居生活，帶大家參觀豪宅。