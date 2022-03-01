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陳豪2,200呎南灣豪宅避疫 月租10萬匿50呎露台生活 與妻兒隔離

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因為胡定欣確診，令同劇男主角陳豪極度恐慌，疫情期間在家堅持戴口罩的他，防疫行動再度升級，除了與老婆陳茵媺分房瞓外，一日三餐及活動範圍亦只限於家中約50呎的露台。陳豪與陳茵媺一家五口所住的南灣豪宅屋企有成2,200呎，陳豪寧願屈就自己，都要安全至上。

陳豪 從陳茵媺放上社交網的照片可見，陳豪在露台的小枱上用餐。
從陳茵媺放上社交網的照片可見，陳豪在露台的小枱上用餐。（圖片來源：[email protected]_official）

陳豪露台孤獨食

香港受到第五波疫情影響，確診人數有增無減，無綫電視城亦爆疫，多位藝員先後確診，日前有《愛回家》的周嘉洛與羅樂林，再有花旦群組胡定欣、馮盈盈及戴祖儀。至於與胡定劇合作拍新劇《破毒強人》的陳豪，受到胡定欣確診後表明非常擔心，謹慎起見更加強防備，除24小時戴口罩外，更限制自己在家中的活動範圍，食飯都要在露台。

陳豪 陳豪細女好乖，為爸爸傳送食物。
陳豪細女好乖，為爸爸傳送食物。（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪 陳豪二仔Nathan日前7歲生日，囝囝隔住玻璃睇陳豪食飯，真係好無奈。
陳豪二仔Nathan日前7歲生日，囝囝隔住玻璃睇陳豪食飯，真係好無奈。（圖片來源：[email protected]_official）

一家五口住2,200呎南灣豪宅

陳豪 陳豪陳茵媺日前上載全家賀年照上社交網，新居的大廳放了一棵大桃花，地方非常闊落。
陳豪陳茵媺去年上載全家賀年照上社交網，豪宅的大廳放了一棵大桃花，地方非常闊落。（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪 陳茵媺親自下廚一家過節，飯廳放了一張大雲石圓枱。
陳茵媺親自下廚一家過節，飯廳放了一張大雲石圓枱。（圖片來源：[email protected]_official）

陳豪進駐海景大單位

陳豪與陳茵媺（Aimee）婚後三年抱三，一家五口不時公開晒幸福，前年陳茵媺在社交網狂po新居照，原來為方便三個仔女在港島區返學，陳豪一家搬去南灣嘉麟閣住，有感仔女開始長大需要更多活動空間，陳豪去年底在同一屋苑隔籬座搵到同樣擁無敵大海景的2,200呎單位，一於細屋搬大屋，據聞以月租10萬元租住。

陳豪 陳豪難得新年有假放，在新居廚房表演拋鑊。
陳豪難得新年有假放，在新居廚房表演拋鑊。（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪 陳豪新居露台有無敵大海景，更放了一個大燒烤爐，方便開party。
陳豪新居露台有無敵大海景，更放了一個大燒烤爐，方便開party。（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪 陳豪日前在新居內幫大仔剪髮，另一角度看到全個大廳都望到無敵海景。
陳豪日前在新居內幫大仔剪髮，另一角度看到全個大廳都望到無敵海景。（圖片來源：[email protected]_official）

陳茵媺女主內

陳豪身為一線小生，吸金力特強，老婆陳茵媺可以印印腳留家湊仔女，之前屋企裝修及搬屋適逢陳豪工作事忙，大小事宜都由陳茵媺話事，除了要照顧三個仔女之外，陳茵媺還做埋電工，親手用錘仔同電鑽組裝電視櫃，被指唔靠老公一樣得。過年期間，陳茵媺更加充分表現出自己入得廚房的一面，做冬過節都由她下廚主理，好老婆好媽媽攞滿分。

陳豪 在陳茵媺的IG影片內，看到主人房內的大床SIZE非常大，分分鐘夠一家五口一齊瞓，床頭更掛了陳豪陳茵媺的結婚照。
在陳茵媺的IG影片內，看到主人房內的大床SIZE非常大，分分鐘夠一家五口一齊瞓，床頭更掛了陳豪陳茵媺的結婚照。（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪 雖然是搬去隔籬座，但一樣唔見一籮穀，陳茵媺親自出馬打點一切。
雖然是搬去隔籬座，但一樣唔見一籮穀，陳茵媺親自出馬打點一切。（圖片來源：[email protected]_official）

陳太帶你參觀豪宅

近年陳茵媺專心相夫教子，把頭家照顧得非常企理，更不時公開家居生活，帶大家參觀豪宅。

陳豪 家中的衣帽間，有一排入牆衣櫃。
家中的衣帽間，有一排入牆衣櫃。（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪 過年全家圍住大桃花跑圈。
過年全家圍住大桃花跑圈。（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪 聖誕節又可以放巨型聖誕樹，仲有小朋友梳化。
聖誕節又可以放巨型聖誕樹，仲有小朋友梳化。（圖片來源：[email protected]_official）
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（圖片來源：[email protected]_official）
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_official

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