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陳茵媺41歲大曬零贅肉超Fit身形 陳豪三大行為獲封「寵妻天花板」

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出名恩愛的陳豪與陳茵媺，不但是模範夫婦，更是廿四孝父母。早前，一直忙於工作的陳豪特意抽空，與陳茵媺和三個小朋友到半島酒店Staycation，陳茵媺更大曬泳衣照，零贅肉的超Fit身形惹得一眾網民羨慕不已。除此之外，陳豪愛妻行為更獲讚「寵妻天花板」！

陳豪一家五口半島Staycation 陳茵媺大曬少女身形

早前陳豪與陳茵媺一家五口到半島酒店Staycation享受天倫樂。陳茵媺於社交平台上大曬陳豪親手拍的泳衣照。照片中的陳茵媺身形超Fit，完全看不出已經是三個小孩的媽媽。陳茵媺同時留言大讚三個小朋友乖乖坐在泳池旁享用早餐，表示十分開心和驕傲。

陳豪 早前陳茵媺與陳豪一家五口到半島Staycation，享受天倫樂！
早前陳茵媺與陳豪一家五口到半島Staycation，享受天倫樂！（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪 陳茵媺大曬Fit爆身材
陳茵媺大曬Fit爆身材（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪 陳茵媺大讚三個小朋友好聽話，乖乖等陳豪幫自己影靚相！
陳茵媺大讚三個小朋友好聽話，乖乖等陳豪幫自己影靚相！（圖片來源：[email protected]_official）

陳豪婚後頻頻挖金 陳茵媺專注照顧家庭

除了一有時間就要同愛妻去吓輕鬆之外，陳豪與陳茵媺結婚後，陳豪擔起賺錢養家的重任，一直頻頻接Job專心養家，讓陳茵媺能夠淡出娛樂圈，專心照顧三個子女兼養尊處優。陳豪、陳茵媺也十分疼愛子女，為了讓子女能夠入讀港島區的國際學校，特意搬到月租十萬的豪宅！陳豪一家原本住在大埔比華利山一個近2500呎的大單位，不過大仔於2017年就入讀了位於黃竹坑的新加坡國際學校，有見及此，陳豪即為子女舉家搬到南灣居住，只為方便子女上下課，非常為小朋友著想！而近日陳豪更以月租約10萬元搬到同屋苑的2,200呎大單位，新屋的露台可以看到無敵大海景和日落，相當寫意！

陳豪 從陳茵媺上傳的照片可見豪宅大廳超寬敞
從陳茵媺上傳的照片可見豪宅大廳超寬敞（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪 大廳連大樹都能夠放下
大廳連大桃花都能夠放下（圖片來源：[email protected]_official）

「寵妻天花板」豪送多個名牌手袋

除此之外，被網民稱為「寵妻天花板」的陳豪亦時不時送上多個名牌手袋給陳茵媺。陳茵媺無論出席重要場合，還是只是逛街吃飯都經常全身Hermès，名副其實的​​Hermès忠實粉絲。從陳茵媺的社交平台上可見，她擁有的Hermès手袋加埋都可以付普通樓宇的首期！陳茵媺除了入手價值港幣$120,000的Constance限量手袋之外，同時亦擁有Birkin、Kelly和Garden Party等必有款色。此外，陳茵媺亦追上潮流，購入分別價值$70,000和$50,000的Mini Kelly和Mini Bolide等Hermès的迷你手袋，超級富貴！

陳豪 成個Hermès放在地上，完全喺闊太作風！
成個Hermès放在地上，完全喺闊太作風！（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪
（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪 陳茵媺IG出鏡率最高的Hermès Birkin!
陳茵媺IG出鏡率最高的Hermès Birkin!（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪 有傳此紅色Hermès Kelly為陳茵媺陀大仔的禮物
有傳此紅色Hermès Kelly為陳茵媺陀大仔的禮物（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪 此Hermès Constance手袋近年炒到30萬港幣！
此Hermès Constance手袋近年炒到30萬港幣！（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪 雖然是Hermès的入門款Picotin，但都價值2萬幾！
雖然是Hermès的入門款Picotin，但都價值2萬幾！（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪 除了粉色的Picotin，陳茵媺更擁有焦糖色的Picotin手袋！
除了粉色的Picotin，陳茵媺更擁有焦糖色的Picotin手袋！（圖片來源：[email protected]_official）

超豪闊太生活 連拖鞋都喺Hermès

除了Hermès包包之外，陳茵媺連拖鞋都是出自Hermès的產品。早前陳茵媺在社交平台上分享的照片中，就能夠看到她穿上了Hermès的Oran Sandal拖鞋，價值由$4,000到$20,000港幣都有。連拖鞋都穿Hermès的陳茵媺，認真貴氣十足。

陳豪 連拖鞋都喺Hermès
連拖鞋都喺Hermès（圖片來源：[email protected]_official）
陳豪 黑色Hermès Oral Sandal好適合襯衫！
黑色Hermès Oral Sandal好適合襯衫！（圖片來源：[email protected]_official）

圖片來源：[email protected]_official

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