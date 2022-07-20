陳茵媺41歲大曬零贅肉超Fit身形 陳豪三大行為獲封「寵妻天花板」

出名恩愛的陳豪與陳茵媺，不但是模範夫婦，更是廿四孝父母。早前，一直忙於工作的陳豪特意抽空，與陳茵媺和三個小朋友到半島酒店Staycation，陳茵媺更大曬泳衣照，零贅肉的超Fit身形惹得一眾網民羨慕不已。除此之外，陳豪愛妻行為更獲讚「寵妻天花板」！