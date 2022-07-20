陳茵媺41歲大曬零贅肉超Fit身形 陳豪三大行為獲封「寵妻天花板」
陳豪一家五口半島Staycation 陳茵媺大曬少女身形
早前陳豪與陳茵媺一家五口到半島酒店Staycation享受天倫樂。陳茵媺於社交平台上大曬陳豪親手拍的泳衣照。照片中的陳茵媺身形超Fit，完全看不出已經是三個小孩的媽媽。陳茵媺同時留言大讚三個小朋友乖乖坐在泳池旁享用早餐，表示十分開心和驕傲。
陳豪婚後頻頻挖金 陳茵媺專注照顧家庭
除了一有時間就要同愛妻去吓輕鬆之外，陳豪與陳茵媺結婚後，陳豪擔起賺錢養家的重任，一直頻頻接Job專心養家，讓陳茵媺能夠淡出娛樂圈，專心照顧三個子女兼養尊處優。陳豪、陳茵媺也十分疼愛子女，為了讓子女能夠入讀港島區的國際學校，特意搬到月租十萬的豪宅！陳豪一家原本住在大埔比華利山一個近2500呎的大單位，不過大仔於2017年就入讀了位於黃竹坑的新加坡國際學校，有見及此，陳豪即為子女舉家搬到南灣居住，只為方便子女上下課，非常為小朋友著想！而近日陳豪更以月租約10萬元搬到同屋苑的2,200呎大單位，新屋的露台可以看到無敵大海景和日落，相當寫意！
「寵妻天花板」豪送多個名牌手袋
除此之外，被網民稱為「寵妻天花板」的陳豪亦時不時送上多個名牌手袋給陳茵媺。陳茵媺無論出席重要場合，還是只是逛街吃飯都經常全身Hermès，名副其實的Hermès忠實粉絲。從陳茵媺的社交平台上可見，她擁有的Hermès手袋加埋都可以付普通樓宇的首期！陳茵媺除了入手價值港幣$120,000的Constance限量手袋之外，同時亦擁有Birkin、Kelly和Garden Party等必有款色。此外，陳茵媺亦追上潮流，購入分別價值$70,000和$50,000的Mini Kelly和Mini Bolide等Hermès的迷你手袋，超級富貴！
超豪闊太生活 連拖鞋都喺Hermès
除了Hermès包包之外，陳茵媺連拖鞋都是出自Hermès的產品。早前陳茵媺在社交平台上分享的照片中，就能夠看到她穿上了Hermès的Oran Sandal拖鞋，價值由$4,000到$20,000港幣都有。連拖鞋都穿Hermès的陳茵媺，認真貴氣十足。