陳豪搬海景豪宅全家晒幸福 老婆陳茵媺被翻舊賬 網民怒斥：棄貓心地差！
牛年新正頭，陳豪陳茵媺上屋搬下屋，進駐深灣超過2千呎的豪宅，一家五口日前著到紅彤彤在社交網公開拜年，仔女活潑可愛全家幸福滿瀉，不過同時亦引來大批網民翻舊賬，重提陳茵媺當年因大肚而棄養三隻愛貓，有網民怒斥陳茵媺心地唔好，不停追問貓貓下落…… 近日作為貓奴的胡杏兒誕下第三胎，而其實圈中不少女藝人都未有因懷孕而棄養寵物，陳茵媺難免被網民怒斥。
撰文：東方新地 圖片：陳茵媺IG及微博圖片、東方新地圖片、胡杏兒IG
陳豪進駐海景大單位
陳豪與陳茵媺（Aimee）婚後三年抱三，一家五口不時公開晒幸福，日前陳茵媺在社交網狂po新居照，兩年前為方便三個仔女在港島區返學，陳豪一家搬去南灣嘉麟閣住，有感仔女開始長大需要更多活動空間，陳豪去年底在同一屋苑隔籬座搵到同樣擁無敵大海景的2,200呎單位，一於細屋搬大屋，以月租10萬元租住。
陳茵媺女主內
陳豪身為一線小生，吸金力特強，老婆陳茵媺可以印印腳留家湊仔女，之前屋企裝修及搬屋適逢陳豪工作事忙，大小事宜都由陳茵媺話事，除了要照顧三個仔女之外，陳茵媺還做埋電工，親手用錘仔同電鑽組裝電視櫃，被指唔靠老公一樣得。過年期間，陳茵媺更加充分表現出自己入得廚房的一面，做冬過節都由她下廚主理，好老婆好媽媽攞滿分。
幸福拜年勾起舊賬
新屋終於搞掂，陳豪在農曆年亦有四日假陪家人， 一家五口著晒新年裝在社交網上載全家福及短片同大家拜年，有網民看到如此幸福的畫面，重提當年陳茵媺的棄貓事件。形象健康正面的陳豪陳茵媺，對人有禮又無架子，不過棄貓一事卻成為二人永遠的死穴。
從未提及愛貓下落
2013年陳茵媺陀住大仔陳梓燁（Aiden Joshua），爆出「棄貓事件」狂遭網民炮轟，事後陳豪指是一場誤會，表示陳茵媺在領養貓後才知自己會敏感，多年來一直靠吃抗敏感藥控制；不過陳茵媺懷孕後不能再吃抗敏藥怕影響胎兒，停藥後敏感復發，朋友見狀才提議暫時代養貓，適當時候會接牠們回家，當時陳茵媺亦強調不是棄養。事實上，陳茵媺大仔亦已7歲大，過去幾年她都未有接回三隻愛貓，更沒有重提愛貓下落，亦難怪網民會窮追猛打咬住唔放！