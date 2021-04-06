陳豪搬海景豪宅全家晒幸福 老婆陳茵媺被翻舊賬 網民怒斥：棄貓心地差！

牛年新正頭，陳豪陳茵媺上屋搬下屋，進駐深灣超過2千呎的豪宅，一家五口日前著到紅彤彤在社交網公開拜年，仔女活潑可愛全家幸福滿瀉，不過同時亦引來大批網民翻舊賬，重提陳茵媺當年因大肚而棄養三隻愛貓，有網民怒斥陳茵媺心地唔好，不停追問貓貓下落…… 近日作為貓奴的胡杏兒誕下第三胎，而其實圈中不少女藝人都未有因懷孕而棄養寵物，陳茵媺難免被網民怒斥。

撰文：東方新地 圖片：陳茵媺IG及微博圖片、東方新地圖片、胡杏兒IG